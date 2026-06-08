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സിബിഎസ്‌ഇയുടെ പുതിയ ത്രിഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതി എന്ത് കൊണ്ട് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ക്കും, രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും ആശങ്കയാകുന്നു?

സിബിഎസ്‌ഇ ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങുന്ന ത്രിഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതിയില്‍ വിദ്യാലയങ്ങള്‍, അധ്യാപകര്‍, രക്ഷിതാക്കള്‍ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം തന്നെ ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്.

DHARMENDRA PRADHAN TAMIL NADU NATIONAL EDUCATION POLICY NEP 2020 NCFSE 2023 UGC M JAGADESH KUMAR JAIRAM RAMESH DIGVIJAYA SINGH
The Central Board of Secondary Education (CBSE) office, Shiksha Sadan, in New Delhi (IANS)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 8, 2026 at 6:03 PM IST

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ന്യൂഡല്‍ഹി: 2026 ജൂലൈ ഒന്നുമുതല്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ ത്രിഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കാനുള്ള സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് സെക്കന്‍ഡറി എജ്യുക്കേഷന്‍(സിബിഎസ്‌ഇ)യുടെ തീരുമാനം അധ്യാപകരിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലും രക്ഷിതാക്കളിലും ആശങ്കയായിരിക്കുകയാണ്. വിശാലമായ വിദ്യാഭ്യാസ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും മതിയായ തയാറെടുപ്പുകളില്ലാതെയാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കമെന്നാണ് അവര്‍ പറയുന്നത്.

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ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസനയം (നാഷണല്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ പോളിസി0എന്‍ഇപി)നടപ്പാക്കിയതോടെ സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ദേശീയ പാഠ്യപദ്ധതി ചട്ടക്കൂട്(എന്‍സിഎഫ്എസ്ഇ)2023 പ്രകാരം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ മൂന്ന് ഭാഷ പഠിക്കണം. ഇതില്‍ ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളുണ്ടാകണം. ബഹുഭാഷത്വവും ഭാഷാ വൈവിധ്യവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടിള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതെങ്കിലും അധ്യയന വര്‍ഷത്തിന്‍റെ മധ്യത്തില്‍ ഇത്തരമൊരു വലിയ മാറ്റം കൊണ്ടുവരുന്നതിനെ എല്ലാവരും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഭാഷാ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് വിളിച്ച് കേന്ദ്രം നയത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നു

കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധര്‍മ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍ ഈ നയത്തെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഭാഷ അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കലാണെന്ന ആരോപണത്തെ അദ്ദേഹം പൂര്‍ണമായും തള്ളുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഭാഷ ഉദാരതയ്ക്കുള്ള ഒരു വാഹനമാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ ആഗോളവത്ക്കരിക്കപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്ത് മാതൃഭാഷ പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം കുട്ടികള്‍ക്ക് ബഹുഭാഷ നൈപുണ്യം നല്‍കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നു.

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ഹിന്ദി നിര്‍ബന്ധമാക്കുകയാണെന്ന വാദം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ബഹുഭാഷ സംവിധാനം പ്രാദേശിക ഭാഷകളെ ദുര്‍ബലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം അവയെ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും പ്രധാന്‍ പറയുന്നു. ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതി എല്ലാ ഭാഷകളെയും ഒരുപോലെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ഇതിന് അധ്യാപകര്‍ക്ക് പരിശീലനവും സമഗ്ര ശിക്ഷ പോലുള്ള പദ്ധതികളിലൂടെ സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്‍കുന്നു.

കുട്ടികളിലെ അക്കാദമിക ഭാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്‌ത് അധ്യാപകര്‍

തത്വത്തില്‍ ബഹുഭാഷ പഠനത്തെ വിശാലമായി പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോഴും നിരവധി വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധര്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്ന സമയത്തെയും ഇതുണ്ടാക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

ഭാഷ സംസ്‌കാരവും സ്വത്വവുമായി ആഴത്തില്‍ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് തമിഴ്‌നാട്ടിലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫോര്‍ കോമണ്‍ സ്‌കൂള്‍ സിസ്റ്റം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പി ബി പ്രിന്‍സ് ഗജേന്ദ്രബാബു ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അത് കൊണ്ടാണ് പഠനത്തിനുള്ള സ്വഭാവിക മാധ്യമമായി മാതൃഭാഷയെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മാതൃഭാഷയ്ക്ക് പുറമെ കുട്ടികള്‍ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷും പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ ദ്വിഭാഷ പഠന സമ്പ്രദായം ഉണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ നിത്യജീവിത പരിസ്ഥിതിയുടെ ഭാഗമല്ലാത്ത ഒരു ഭാഷകൂടി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നത് അധിക അക്കാദമിക ബാധ്യതയാണ് സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത്. ത്രിഭാഷാ സമ്പ്രദായം സാംസ്‌കാരിക മേധാവിത്വം അടിച്ചേല്‍പ്പിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ്. ഇത് കുട്ടികളുടെ തൊഴില്‍പരമായ വളര്‍ച്ചയ്ക്ക് തെല്ലും സഹായകമാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വിദ്യാലയങ്ങള്‍

നയമല്ല പ്രശ്‌നമെന്നും ഇത് നടപ്പാക്കിയതിലുള്ള വേഗതയാണ് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് എന്നുമാണ് വിദ്യാലയ അധികൃതരും അക്കാദമിക ആസൂത്രകന്‍മാരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ആറാം ക്ലാസ് മുതല്‍ ത്രിഭാഷ പാഠ്യ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനെ അക്കാദമിക് രംഗത്തുള്ളവര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്‌തിരുന്നതായി ഗാസിയാബാദിലെ സെന്‍റ് തോമസ് സ്‌കൂളിലെ മുഖ്യ അക്കാദമിക് കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റ് കുര്യാക്കോസ് വി കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അതിലൂടെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 2031ലെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ക്രമാനുഗതമായി തയാറെടുക്കാനുള്ള അവസരവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴത്തെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസുകാരെ മൂന്ന് ഭാഷകളും പഠിപ്പിച്ച് 2027ലെ പൊതുപരീക്ഷയ്ക്ക് സജ്ജമാക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

മിക്ക കുട്ടികളും നിലവില്‍ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രാദേശിക ഭാഷയായി ഹിന്ദിയോ മലയാളമോ പഠിക്കുന്നു. വിദേശഭാഷകളായ ഫ്രഞ്ച്, ജര്‍മ്മന്‍, സ്‌പാനിഷ് ഇവയിലേതെങ്കിലുമൊന്നും പഠിക്കുന്നു. ഈ സമയത്ത് മറ്റൊരു ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷ കൂടി പഠിച്ച് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയാറെടുക്കാന്‍ കുട്ടികള്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകുകയാണ്.

വിദ്യാലയങ്ങള്‍ മറ്റ് ചില പ്രതിസന്ധികള്‍ കൂടി നേരിടുന്നുണ്ട്. ടൈംടേബിള്‍ പുനര്‍നിര്‍മ്മിക്കുക, യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകരെ നിയമിക്കുക, ക്ലാസ് പീരീഡുകള്‍ സജ്ജമാക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രശ്‌നങ്ങളുമുണ്ട്. പാഠപുസ്‌തകങ്ങളുടെ ലഭ്യതയാണ് മറ്റൊരു ആശങ്ക.

വിദേശഭാഷ അധ്യാപകര്‍ ജോലി നഷ്‌ട ഭീഷണിയിലേക്കും പോകുന്നുവെന്നും കുര്യാക്കോസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും തൊഴിലിനും വിദേശഭാഷ പഠിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ നീക്കം തിരിച്ചടിയായേക്കും. ധൃതിപിടിച്ചുള്ള, മതിയായ തയാറെടുപ്പുകളില്ലാത്ത, ആവശ്യത്തിന് സമയമെടുത്തല്ലാത്ത എന്ത് തീരുമാനവും ആശയക്കുഴപ്പവും മോശം ഫലങ്ങളുമാകും സൃഷ്‌ടിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു.

പെട്ടെന്നുള്ള നയംമാറ്റത്തില്‍ രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് ആശങ്ക

തീരുമാനം നടപ്പാക്കിയ സമയത്തെ രക്ഷിതാക്കള്‍ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. സിബിഎസ്‌ഇയുടെ മുന്‍കാല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം തയാറാക്കിയ അക്കാദമിക ആസൂത്രണത്തെ ആകെ തകിടം മറിക്കുമെന്നും അവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിര്‍ബന്ധിത മാറ്റത്തെക്കാള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഭാഷകള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കുകയാണ് അഭികാമ്യമെന്ന് ഗുരുഗ്രാമിലെ ഒരു സിബിഎസ്‌ഇ വിദ്യാലയത്തില്‍ ഒന്‍പതാം ക്ലാസില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുടെ പിതാവായ പ്രേം ശര്‍മ്മ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പുത്തന്‍ തീരുമാനം പെട്ടെന്ന് മുളച്ച് പൊന്തിയതാണ്. നേരത്തെ തന്നെ ഹിന്ദി ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന് പുറമെയാണ് മറ്റൊരു ഭാഷ കൂടി പഠിക്കാന്‍ അവര്‍ പത്താം ക്ലാസിലെ ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തയാറെടുക്കുന്ന വേളയില്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

2029-30 അക്കാദമിക വര്‍ഷം വരെ ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് മൂന്നാം ഭാഷ ആവശ്യമായി വരില്ലെന്ന് സിബിഎസ്‌ഇ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതായി സ്‌നേഹ ബന്‍സാല്‍ എന്ന മറ്റൊരു രക്ഷിതാവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇതനുസരിച്ചാണ് വിദ്യാലയങ്ങളും രക്ഷിതാക്കളും അധ്യാപകരും തങ്ങളുടെ അക്കാദമിക വര്‍ഷം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മാറ്റം തങ്ങളെ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

മറ്റൊരു ഭാഷ കൂടി പഠിക്കേണ്ടി വരുന്നത് കൊണ്ട് കൂട്ടികളില്‍ അക്കാദമിക സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ദ്ധിക്കുമെന്നും സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളില്‍ ഇവര്‍ക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം നടത്താനാകില്ലെന്നും ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവായ കനയ്യ സിങ് പറയുന്നു.

തീവ്ര രാഷ്‌ട്രീയ എതിര്‍പ്പുകള്‍

ഭാഷയും വിദ്യാഭ്യാസവും സംബന്ധിച്ച വലിയ രാഷ്‌ട്രീയ വിവാദങ്ങള്‍ക്കാണ് ഈ തീരുമാനം വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ദീര്‍ഘകാലമായി സംസ്ഥാനം പിന്തുടരുന്ന ദ്വിഭാഷ നയം നിലനില്‍ക്കണമെന്നാണ് തമിഴ്‌നാട് സാമൂഹ്യ നീതി മന്ത്രി വന്നി അരസു പറയുന്നത്. ത്രിഭാഷ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പാക്കാനുള്ള നീക്കത്തെ അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.

സിബിഎസ്‌ഇയുടെ തീരുമാനത്തെ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേഷും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു. ബോര്‍ഡിന്‍റെ മുന്‍നിലപാടുകളും പുത്തന്‍ തീരുമാനവും തമ്മില്‍ വൈരുദ്ധ്യമേറെയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിലവിലുള്ള ഭാഷ സംവിധാനങ്ങള്‍ തുടരാന്‍ 2025ല്‍ സിബിഎസ്‌ഇ ഗവേണിങ് ബോഡി അംഗീകാരം നല്‍കിയിരുന്നു. എന്‍സിഇആര്‍ടി പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കും വരെ ഇത് തുടരാനായിരുന്നു തീരുമാനം.

പുത്തന്‍ തീരുമാനം തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസം, വനിത, ശിശു, യുവജന, കായിക കാര്യ പാര്‍ലമെന്‍ററി സമിതി തലവന്‍ കൂടിയായ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദ്വിഗ് വിജയ് സിങ് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

ആവശ്യത്തിന് അധ്യാപകരോ പാഠപുസ്‌തകങ്ങളോ സമയമോ ഇല്ലാതെ പുത്തന്‍ നയം നടപ്പാക്കുന്നത് സിബിഎസ്‌ഇയുടെ ഓണ്‍ സ്‌ക്രീന്‍ മാര്‍ക്കിങ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കിയപ്പോള്‍ ഉണ്ടായത് പോലുള്ള വെല്ലുവിളികള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു.

എന്‍സിഇആര്‍ടിയുടെ ഭാഷ പാഠപുസ്‌തകങ്ങള്‍ വരുന്നത് വരെ കാത്തുനില്‍ക്കുമെന്ന സിബിഎസ്‌ഇയുടെ മുന്‍ തീരുമാനത്തില്‍ നിന്ന് എന്ത് കൊണ്ട് അവര്‍ വ്യതിചലിച്ചു എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നു. ഈ പ്രശ്‌നം ഹിന്ദി വ്യാപകമായി സംസാരിക്കാത്ത ദക്ഷിണ-വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കുട്ടികളെ ഏറെ ബാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സിബിഎസ്ഇ അംഗീകരിച്ച ഭാഷകളുടെ കൂട്ടത്തില്‍ പ്രാദേശിക ഗോത്രവര്‍ഗ ഭാഷകളില്ലെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ബഹുഭാഷാ സമ്പ്രദായം ദീര്‍ഘകാലാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഗുണകരമെന്ന് യുജിസി മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍

എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരും ത്രിഭാഷാ പാഠ്യപദ്ധതിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നില്ല.യുജിസി മുന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ എം ജഗദീശ് കുമാര്‍ ത്രിഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.ബഹുഭാഷ പാഠ്യപദ്ധതിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഇതൊരു പുതിയ ആശയമല്ല.നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടക്കൂടില്‍ ഇതിന് ദീര്‍ഘമായ ചരിത്രമുണ്ട്. നിരവധി ഭാഷകളിലുള്ള പ്രാവീണ്യം കുട്ടികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വികസനത്തിന് സഹായിക്കും. കുട്ടികള്‍ക്ക് ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ അവസരങ്ങളും നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

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DHARMENDRA PRADHAN TAMIL NADU
NATIONAL EDUCATION POLICY NEP 2020
NCFSE 2023 UGC M JAGADESH KUMAR
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