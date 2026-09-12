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ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമുഖ ഹാൾ; ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിക്ക് 'ഭാരത് മണ്ഡപം' തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം എന്ത്?

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷ, പ്രൗഢി, സാങ്കേതിക മികവ്, ഒരേ സമയം ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി എന്നിവ ഇതിനുണ്ട്.

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A view of the bedecked Bharat Mandapam during the BRICS Summit 2026 in New Delhi (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 12, 2026 at 3:41 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: തലസ്ഥാന നഗരിയായ ഡൽഹിയിലെ പ്രഗതി മൈതാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാരത് മണ്ഡപം ഇപ്പോൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെ പ്രധാന ആകർഷണ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 12, 13 തീയതികളിലായി നടക്കുന്ന ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി റഷ്യ, ചൈന, ബ്രസീൽ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക തുടങ്ങി പ്രബല രാഷ്ട്രങ്ങളിലെ ഭരണത്തലവന്മാരും പ്രമുഖ നയതന്ത്രജ്ഞരും ഒത്തുചേരുന്നത് ഇവിടെയാണ്.

ഈ ആഗോള ചർച്ചകളിലേക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോൾ, എല്ലാവരുടെയും മനസിൽ ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഗോള ചർച്ചകൾക്കായി 'ഭാരത് മണ്ഡപം' തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്ന്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഇതിനെ എത്തിക്കുന്ന, അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ ഈ മഹത്തായ സമുച്ചയത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

BRICS INDIA 2026 BHARAT MANDPAM BRICS SUMMIT 2026 BRICS SUMMIT DATES
ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പും പ്രാധാന്യവും

അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള ഒരു കോൺഫറൻസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ സുരക്ഷ, പ്രൗഢി, സാങ്കേതിക മികവ്, ഒരേ സമയം ആയിരക്കണക്കിന് അതിഥികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ശേഷി എന്നിങ്ങനെ വിവിധ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനാൽത്തന്നെ ഭാരത് മണ്ഡപം ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുയോജ്യമാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

BRICS INDIA 2026 BHARAT MANDPAM BRICS SUMMIT 2026 BRICS SUMMIT DATES
ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

ഭാരത് മണ്ഡപം പദ്ധതിയുടെ നിർമാണം 2023 ൽ പൂർത്തിയായതാണ്. ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ജി 20 ഉച്ചകോടി ഇവിടെ വിജയകരമായി നടന്നു. ഡൽഹിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള പ്രഗതി മൈതാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രപ്രധാനമായ ഭൂമിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സമുച്ചയം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാംസ്‌ക്കാരികവുമായ പുരോഗതിയെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു.

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BRICS INDIA 2026 BHARAT MANDPAM BRICS SUMMIT 2026 BRICS SUMMIT DATES
ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ കാഴ്‌ച (ETV Bharat)

അധികാര കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും പ്രധാന നയതന്ത്ര കാര്യാലയങ്ങൾക്കും അടുത്തായിട്ടാണ് സമുച്ചയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആഗോള പരിപാടികൾ വിജയകരമായി സംഘടിപ്പിച്ച മികച്ച പാരമ്പര്യം ഇതിനുണ്ട്. ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ ജി20 ഉച്ചകോടിക്ക് നേരത്തെ വേദിയായിട്ടുള്ളതിനാൽ, ആഗോള സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുടെയും പരിപാടി സംഘാടകരുടെയും പൂർണ വിശ്വാസം ഈ വേദി ഇതിനകം തന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

ഭാരത് മണ്ഡപത്തെ സവിശേഷമാക്കുന്ന പ്രത്യേകതകൾ

  • ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൾട്ടിപർപ്പസ് ഹാൾ: ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൺവെൻഷൻ സെൻ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത. ഏഴായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പ്രധാന പ്ലീനറി ഹാൾ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്. ലോകോത്തര ഓപ്പറ ഹൗസുകളുടെയും പ്രമുഖ ആഗോള കോൺഫറൻസ് വേദികളുടെയും നിലവാരത്തോട് കിടപിടിക്കുന്നതാണിത്.
  • സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും: അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഡിജിറ്റൽ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു 'സ്‌മാർട്ട് വെന്യൂ' ആയിട്ടാണ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികൾക്ക് നടപടികൾ അവരുടെ സ്വന്തം ഭാഷകളിൽ കേൾക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ലോകോത്തര നിലവാരത്തിലുള്ള തത്സമയ പരിഭാഷാ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഡോർ എൽഇഡി ഡിസ്‌പ്ലേ മതിലുകളിലൊന്നും ബ്രോഡ്‌കാസ്‌റ്റ് ഗ്രേഡ് ലൈറ്റിങും ഇതിനെ ദൃശ്യപരമായി മികവുറ്റതാക്കുന്നു.
  • ഗ്രാൻഡ് ആംഫി തിയേറ്ററും എക്‌സിബിഷൻ ഏരിയയും: സാംസ്‌ക്കാരിക പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതിന് അനുയോജ്യമായ, ഏകദേശം 3,000 പേരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ എയർ ആംഫി തിയേറ്റർ സമുച്ചയത്തിലുണ്ട്. കൂടാതെ 'ഭാരത് ഇന്നൊവേറ്റ്സ്' പോലുള്ള ആഗോള പ്രദർശനങ്ങൾക്ക് വേദിയാകുന്ന ഒരു ലക്ഷം ചതുരശ്ര മീറ്ററിലധികം വിസ്‌തീർണമുള്ള, തൂണുകളില്ലാത്തതും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയതുമായ പൂർണമായും ശീതീകരിച്ച എക്‌സിബിഷൻ ഹാളുകളും ഇവിടെയുണ്ട്.
  • സുരക്ഷാ, പാർക്കിങ് ക്രമീകരണങ്ങൾ: ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടി പോലുള്ള പരിപാടികൾക്ക് സുരക്ഷയാണ് പരമപ്രധാന്യം. ഭാരത് മണ്ഡപത്തിൽ പഴുതടച്ച സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ, ഡ്രോൺ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ, വിവിഐപി സഞ്ചാരത്തിനായി പ്രത്യേകം നിശ്ചയിച്ച പാതകൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലധികം വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന വലിയൊരു ഭൂഗർഭ പാർക്കിങ് സൗകര്യവും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതുവഴി ഡൽഹിയിലെ സാധാരണ ഗതാഗതത്തെ തടസപ്പെടുത്താതെ സുഗമമായ വാഹനസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കുന്നു.


സ്വയം പര്യാപ്‌തമായ ഇന്ത്യയുടെ സന്ദേശം


ഭാരത് മണ്ഡപം വെറും സിമൻ്റും കോൺക്രീറ്റും കൊണ്ടുള്ള നിർമിതിയല്ല. ഇത് പുതിയ ഇന്ത്യയുടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമാണെന്ന് വിഖ്യാത എഴുത്തുകാരൻ വിവേക് ശുക്ല നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ആഗോള വേദിയിൽ ലോകത്തെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്‌തിയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. “മണ്ഡപത്തിൻ്റെ വാസ്‌തുവിദ്യ ഇന്ത്യൻ സംസ്‌ക്കാരത്തിൻ്റെയും ആധുനിക വാസ്‌തുവിദ്യയുടെയും സമന്വയത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. അതിനാൽ ബ്രിക്‌സ് രാജ്യങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ഇവിടെ ചർച്ചകൾ നടത്തുമ്പോൾ, ഈ വേദി ഇന്ത്യയുടെ വളരുന്ന പദവിയുടെയും കഴിവുകളുടെയും തെളിവായി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ നിലകൊള്ളുന്നു,” എന്ന് വിവേക് ശുക്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

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TAGGED:

BRICS INDIA 2026
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BRICS SUMMIT 2026
BRICS SUMMIT DATES
BRICS SUMMIT 2026 INDIA

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