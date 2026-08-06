വിവാഹങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ധൃതിയിലാക്കുന്നു? അതിവേഗം ഒരു വിവാഹ ബന്ധം കണ്ടെത്തി നല്കാന് അധിക പണം മുടക്കാനും തയാര്
സമയവും നീണ്ട ആഘോഷങ്ങളും ലാഭിക്കാൻ ആളുകൾ അധിക പണം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. വിവാഹ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആളുകള് ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
Published : August 6, 2026 at 4:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: വിവാഹ ചടങ്ങുകളും ആഘോഷങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മാറ്റത്തിന് വിധേയമാകുകയാണ്. വേഗത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇന്നത്തെ യുവാക്കള്. സമയവും നീണ്ട ആഘോഷങ്ങളും ലാഭിക്കാൻ ആളുകൾ അധിക പണം ചെലവഴിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.
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ഔപചാരിക വിവാഹാഭ്യർത്ഥനയുടെ ഭാഗമായി ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരൻ (NRI) ഉപ്പലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു യുവതിയെയും കുടുംബത്തെയും സമീപിച്ച അടുത്തകാല ഉദാഹരണത്തിൽ നിന്ന് ഈ പ്രതിഭാസം മനസ്സിലാക്കാം. വിസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി, വിവാഹ ചടങ്ങുകൾ ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. തുടക്കത്തിൽ, വധുവിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചു, പക്ഷേ വരൻ നേരിട്ട് ഫോണിൽ പെൺകുട്ടിയോട് സംസാരിക്കുകയും അവളെ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിപ്പിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് അവൾ അവളുടെ മാതാപിതാക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി, ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹം നടന്നു.
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വിവാഹിതരാകാന് പോകുന്നവരും കുടുംബങ്ങളും മാസങ്ങളോളം കാത്തിരിക്കുന്നതിനുപകരം വിവാഹബന്ധം ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉടൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രവണതയാണിത്. അത്തരം ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റുന്ന പ്രത്യേക വിവാഹ ബ്യൂറോകൾ മുളച്ചുവരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അത്തരം വിവാഹങ്ങൾക്ക് അധിക ഫീസ് ഈടാക്കുന്നു.
തങ്ങളുടെ കരിയര് ഇതിനകം ഉറപ്പിച്ച പലരും അനുയോജ്യമായ ഒരു ബന്ധം കണ്ടെത്തിയതിനുശേഷം കാത്തിരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് പുരോഹിതന്മാർ പറയുന്നു. വിവാഹത്തിന് ഏറ്റവും നേരത്തെ ശുഭകരമായ തീയതി (മുഹൂർത്തം) തേടി കുടുംബങ്ങൾ അവരെ സമീപിക്കുന്നു. അത്തരം 'വേഗത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങളുടെ' എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് കുടുംബ കൗൺസിലർമാരും മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ദ്ധരും പറയുന്നു.
പ്രണയം, കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ, വ്യക്തിപരമായ വിശ്വാസങ്ങൾ, വൈകാരിക ആവശ്യങ്ങൾ, സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് കാരണമായി വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിവാഹ പ്രക്രിയ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ അന്തർലീനമായി തെറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിലും വിവാഹം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ കുടുംബങ്ങൾ കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
നഗര ജീവിതശൈലി, തിരക്കേറിയ ജോലി സമയക്രമം, കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു താമസിക്കുന്നത് എന്നിവ ചില യുവാക്കളിൽ ഏകാന്തത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ജീവിതപങ്കാളി വൈകാരിക സുരക്ഷ നൽകുമെന്നും ഏകാന്തതയും സമ്മർദ്ദവും നേരിടാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അത്തരം വ്യക്തികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ പറയുന്നു.
ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ, കുടുംബ സമ്മർദ്ദവും ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ മകനോ മകളോ ജോലി നേടിയ ഉടൻ തന്നെ ഒരു ഇണയെ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ.
സമപ്രായക്കാരുടെ സമ്മർദ്ദമാണ് ഈ പ്രവണതയ്ക്ക് പിന്നിലെ മറ്റൊരു ഘടകം. സുഹൃത്തുക്കൾ, സഹപ്രവർത്തകർ, ഒരേ പ്രായത്തിലുള്ള ബന്ധുക്കൾ എന്നിവർ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന ഭയം സൃഷ്ടിക്കും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരാൾ വിശദീകരിച്ചു, “രണ്ട് കുടുംബങ്ങളും ഒരു ബന്ധത്തിൽ തൃപ്തരായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, സാധ്യമായ ഏറ്റവും നേരത്തെ മുഹൂർത്തം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വിവാഹവുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ അവർ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.”
എന്നിരുന്നാലും, വിവാഹത്തിനുള്ള തീരുമാനം വികാരങ്ങൾ, ഏകാന്തത അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം എന്നിവയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകരുത് എന്ന് മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പരസ്പര ധാരണ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത, വ്യക്തിത്വ പൊരുത്തം, കരിയർ പ്രതീക്ഷകൾ, കുടുംബ മൂല്യങ്ങൾ, ദീർഘകാല ലക്ഷ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളും വിവാഹം അന്തിമമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്യുകയും വിലയിരുത്തുകയും വേണം.
വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വധുവിന്റെയോ വരന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രൊഫഷണൽ, സാമ്പത്തിക, കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായി പരിശോധിക്കാൻ വിവാഹ ബ്യൂറോ പ്രതിനിധികൾ മാതാപിതാക്കളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
“അതേസമയം, ഇരു കൂട്ടരും സമ്മതിച്ചതിനുശേഷം മാസങ്ങളോളം ഒരു ബന്ധം മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല. തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആവശ്യമായ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം,” ഒരു വിവാഹ ബ്യൂറോ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.
ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്നതും മാച്ച് മേക്കിംഗ് പ്രക്രിയയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു, പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനിൽ.
“തെലുഗ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ, എംബിബിഎസ്, എംഡി കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ചില ബാച്ചുകളിൽ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ബിരുദാനന്തര പഠനം പൂർത്തിയാക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ സ്വന്തം സമൂഹത്തിനുള്ളിൽ അനുയോജ്യമായ ഒരു ഇണയെ കണ്ടെത്തുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ, പ്രൊഫഷണൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്,” വിവാഹ ബ്യൂറോ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു.
"അത്തരം സ്ത്രീകളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ അനുയോജ്യമായ ഒരു ബന്ധം വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ വിവാഹ ബ്യൂറോകൾക്ക് ഉയർന്ന ഫീസ് നൽകാൻ തയ്യാറാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു വരനെ അവർ തിരയുമ്പോൾ," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സാങ്കേതിക മേഖലയിലും ദ്രുത വിവാഹങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വരന്റെയോ വധുവിന്റെയോ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, തൊഴിൽ, വരുമാനം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും പ്രത്യേക നിബന്ധനകളുണ്ടെന്ന് വിവാഹ ബ്യൂറോകൾ പറയുന്നു. ചില കുടുംബങ്ങള് ഇത്തരം ബന്ധങ്ങള് കണ്ടെത്തി നല്കുന്നതിനം അധിക പണം നല്കാന് തയാറാണെന്ന് നഗരം ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു വിവാഹ ബ്യൂറോ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞു