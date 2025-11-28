ETV Bharat / bharat

റെയിൽവേ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ; വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി, എത്ര കിട്ടും? ആർക്കൊക്കെ

ആർക്കെല്ലാമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിയ്‌ക്കുക, എത്രയാണ് ലഭിക്കുക, റെയിൽവേയുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇപ്രകാരം.

SUPREME COURT INDIAN RAILWAYS RAILWAYS ACCIDENT INSURANCE PACKAGE ONLINE IRCTC BOOKING
Representational Image (ANI)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 11:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷയിൽ റെയിൽവേയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് നിലവിൽ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ഉള്ളത്. റെയിൽവേയുടെ ഈ നടപടിയെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

"എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രം അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നത്? ഓഫ്‌ലൈനായി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അപകട ഇൻഷുറൻസ് നൽകുന്നില്ല?" എന്നതിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയോട് വിശദീകരണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ഈ വിഷയത്തിൽ റെയിൽവേയ്ക്ക് വേണ്ടി അഡിഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (എഎസ്‌ജി) വിക്രംജിത് ബാനർജി കോടതിയിൽ ഹാജരായി. ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമെ അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നുള്ളൂവെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ അഹ്‌സാനുദ്ദീൻ അമാനുല്ല, കെ വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിനോട് എഎസ്‌ജി പറഞ്ഞു.

"ഓൺലൈനായി ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് അപകട ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അമിക്കസ്‌ക്യൂരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന രണ്ട് രീതികൾ തമ്മിലുള്ള ഈ വ്യത്യാസത്തിൻ്റെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ബാനർജി കോടതിയുടെ നിർദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്" നവംബർ 25 ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിൽ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റൊരു വിഷയം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. ദേശീയ ട്രാൻസ്‌പോർട്ടർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടാണ് ബെഞ്ച് പരിശോധിച്ചത്. ട്രാക്കുകളുടെയും റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങുകളുടെയും സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച വിഷയമായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ.

ട്രാക്കുകളുടെയും റെയിൽവേ ക്രോസിങ്ങുകളുടെയും സുരക്ഷയിലായിരിക്കണം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്ന് കോടതി നിർദേശിച്ചു. സിസ്റ്റം പൂർണമായും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൊത്തത്തിലുള്ള പദ്ധതി തുടർന്നും നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് റെയിൽവേയോട് കോടതി പറഞ്ഞു. ശേഷം ഈ കേസ് ജനുവരി 13-ലേക്ക് അടുത്ത വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി മാറ്റി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഇൻഷുറൻസ് വിഷയത്തിൽ റെയിൽവേ മറുപടി നൽകണമെന്ന് കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

ആർക്കെല്ലാമാണ് ഇൻഷുറൻസ് ലഭിയ്‌ക്കുക

ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് & ടൂറിസം കോർപ്പറേഷൻ്റെ (IRCTC) ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി ഇ-ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിരീകരിച്ച / ആർഎസി (RAC) റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്ക് 01.09.2016 മുതൽ ഒരു ഓപ്ഷണൽ ട്രാവൽ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു. ഓരോ യാത്രക്കാരനും 0.92 രൂപ പ്രീമിയത്തിലാണ് പദ്ധതി വരുന്നത്.

ഈ പദ്ധതി പ്രകാരം, 1989 ലെ റെയിൽവേ ആക്‌ടിലെ സെക്ഷൻ 123, സെക്ഷൻ 124, 124A എന്നിവയിൽ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നതുപോലെ, ട്രെയിൻ അപകടത്തിൽ നിന്നോ അനിഷ്‌ട സംഭവങ്ങളിൽ നിന്നോ റിസർവ് ചെയ്‌ത യാത്രക്കാർക്ക് മരണമോ പരിക്കോ സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അഷ്വേർഡ് തുക നൽകും.

ഡിജിറ്റൽ/ക്യാഷ്‌ലെസ് ഇടപാടുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി, IRCTC യിൽ നിന്ന് ഓൺലൈൻ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്ന എല്ലാ സ്ഥിരീകരിച്ച/ആർഎസി റെയിൽവേ യാത്രക്കാർക്കും 10.12.2016 മുതൽ ഇൻഷുറൻസ് സൗജന്യമായി നൽകുന്നു. ഇതിൽ യാത്രക്കാരിൽ നിന്ന് പ്രീമിയം ഈടാക്കുന്നില്ല.

അഷ്വേർഡ് തുക ഇപ്രകാരം

  • മരണമുണ്ടായാൽ - 10 ലക്ഷം രൂപ
  • സ്ഥിരമായ മൊത്തം വൈകല്യം - 10 ലക്ഷം രൂപ
  • ഭാഗിക വൈകല്യം - 7.5 ലക്ഷം രൂപ വരെ
  • പരിക്ക് പറ്റിയാൽ ആശുപത്രി ചെലവുകൾ – 2 ലക്ഷം രൂപ
  • മൃതദേഹങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ചെലവ് - 10,000 രൂപ.

ഇരയ്‌ക്കോ/ കുടുംബത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരയുടെ നിയമപരമായ അവകാശിക്കോ ഈ അഷ്വേർഡ് തുക ലഭിക്കും.

Also Read: ചെങ്കോട്ട സ്‌ഫോടനം; അറസ്റ്റിലായ മുസമ്മിലിന്‍റെ രണ്ട് ഒളിത്താവളങ്ങള്‍ കൂടി കണ്ടെത്തി

TAGGED:

SUPREME COURT
INDIAN RAILWAYS
RAILWAYS ACCIDENT INSURANCE PACKAGE
ONLINE IRCTC BOOKING
RAILWAYS ACCIDENT INSURANCE COVER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.