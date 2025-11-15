ആരാകും ബിഹാറിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി? നിതീഷ് കുമാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ചിരാഗ് പറഞ്ഞതിങ്ങനെ... രാഷ്ട്രീയം ഉപേക്ഷിച്ച് ലാലുവിന്റെ മകള്
ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നിതീഷ് കുമാര് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ജെഡിയുവിന് 85 സീറ്റില് വിജയിക്കാനായി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചിരാഗ് പാസ്വാന് അദ്ദേഹത്തെ കാണാനെത്തിയത്.
Published : November 15, 2025 at 4:00 PM IST
പട്ന: നിതീഷ് കുമാറിന്റെ പാര്ട്ടി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. ജെഡിയു 85 സീറ്റുകള് നേടി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്ക് അഭിനന്ദന പ്രവാഹവുമായി നേതാക്കളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.
बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम के पश्चात आज बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात कर उन्हें NDA के प्रचंड बहुमत की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।@NitishKumar pic.twitter.com/EuHJFQNHXm— युवा बिहारी चिराग पासवान (@iChiragPaswan) November 15, 2025
ലോക്ജനശക്തി പാര്ട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ ചിരാഗ് പാസ്വാനും മുഖ്യമന്ത്രിയെ കാണാനെത്തി.ആരാകും ബിഹാറിന്റെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന ചോദ്യത്തിന് എങ്ങും തൊടാതെയുള്ള മറുപടിയാണ് ചിരാഗ് നല്കിയത്.
ബിഹാര് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്ത് വന്നതോടെ നിതീഷ് കുമാര് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില് ഒരു ധ്രുവനക്ഷത്രം പോലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുകയാണ്. അദ്ദേഹം തന്റെ വിശ്വസ്തരുമായി കൂടിക്കാഴ്ചകള് നടത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ആരാകും സംസ്ഥാനത്തെ അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രി എന്നത് സംബന്ധിച്ച് ചില സംശയങ്ങള് നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്.
ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ചിരാഗ് പാസ്വാന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്. താന് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അഭിനന്ദിക്കാനാണ് എത്തിയതെന്നാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞത്. മുഖ്യമന്ത്രി തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ പിന്തുണച്ചു. അലൗലിയില് തങ്ങള് ജെഡിയു സ്ഥാനാര്ത്ഥിക്കും പിന്തുണ നല്കി. അടുത്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. വാര്ത്താസമ്മേളനം നടത്തി കാര്യങ്ങള് വിശദീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പാസ്വാന്റെ പ്രതികരണം.
നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തില് എന്ഡിഎ ചരിത്രവിജയം നേടിയിരിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് ആശംസകള് നേരാനാണ് രാം വിലാസ് പാസ്വാന്റ ലോക് ജനശക്തി നേതാക്കള് ഇവിടെയെത്തിയത്. എല്ജെപിക്കും ജെഡിയുവിനും ഇടയില് ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ചിലര് അഭ്യൂഹങ്ങള് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. എല്ലാ കക്ഷികളുടെയും ആത്മാര്ത്ഥമായ പിന്തുണ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കില് ഈ ചരിത്ര വിജയം സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ലെന്നും ചിരാഗ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ജെഡിയു നേതാവ് ശ്യാം രാജക്കും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലെത്തി അദ്ദേഹവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഇത് ബിഹാര് ജനതയുടെ വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങള് നമ്മുടെ നേതാവ് നിതീഷ് കുമാറിലും എന്ഡിഎയിലും വിശ്വാസം അര്പ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി ഒരിക്കല് കൂടി മുഖ്യമന്ത്രി ആകാനുള്ള അവസരമാണ് ജനങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ബിഹാര് മന്ത്രിയും ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോര്ച്ച (സെക്യുലാര്) ദേശീയ അധ്യക്ഷനുമായ സന്തോഷ് കുമാര് സുമനും നിതീഷിനെ സന്ദര്ശിച്ചു.
ബിഹാറില് എന്ഡിഎ 202 സീറ്റുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ബിജെപിക്ക് 89 സീറ്റുകള് കിട്ടി. ജെഡിയുവിന് 85ഉം. ചിരാഗിന്റെ എല്ജെപി 19സീറ്റുകള് നേടി. മാഞ്ചിയുടെ എച്ച്എഎം അഞ്ച് സീറ്റുകളും ഉപേന്ദ്ര കുശ്വാഹയുടെ ആര്എല്എം നാല് സീറ്റുകളും നേടി.
ഇതിനിടെ ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ കുടുംബത്തില് നിന്ന് ഒരു വലിയ വാര്ത്ത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു. ലാലുവിന്റെ മകള് രോഹിണി ആചാര്യ രാഷ്ട്രീയം വിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന വാര്ത്തയാണിത്. അവര് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ലാലു കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചെന്നും പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.