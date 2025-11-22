പിറന്ന നാടിന് വേണ്ടി ആ ദൗത്യം നിറപുഞ്ചിരിയോടെ ഏറ്റെടുത്ത ധീര വൈമാനികൻ, ആരാണ് തേജസ് വിമാനാപകടത്തില് വീരമൃത്യു വരിച്ച നമാൻഷ്?
തദ്ദേശീയമായി രാജ്യം നിര്മിച്ച തേജസ് യുദ്ധവിമാനം ലോകത്ത് മുന്നില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കാൻ നിറപുഞ്ചിരിയോടെയാണ് നമാൻഷ് എത്തിയത്. അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ ധീര വൈമാനികൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തു. പക്ഷേ പൊടുന്നനെയായിരുന്നു ആ ദുരന്തം നമാൻഷിനെ തകർത്തത്.
Published : November 22, 2025 at 10:37 AM IST
ഷിംല: ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയായിരുന്നു ഇന്ത്യയ്ക്കു വേണ്ടി നമാൻഷ് സിയാൽ പൈലറ്റിൻ്റെ കുപ്പായം അണിഞ്ഞത്. ഇന്ത്യയില് നിന്ന് തന്നെ ചുരുക്കം ചിലര്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നിയോഗമായിരുന്നു ഹിമാചല് സ്വദേശിയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നത്. ലോകത്ത് തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ എയർ ഷോയിൽ തനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു.
പ്രദർശനത്തിനിടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാദേശിക സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 2.10 ഓടെ പറന്നുയർന്ന തേജസ് വിമാനം ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ട് തകർന്നു വീണു. പിന്നാലെ ഒരു തീഗോളമായി മാറി. കുട്ടികളും സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ എയർ ഷോ വീക്ഷിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ അപകടം സംഭവിച്ചത്. രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നമാൻഷ് വീരമൃത്യു വരിച്ചു.
ആരാണ് ആ ധീര വൈമാനികൻ?
ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കാംഗ്ര ജില്ലയിലെ പദ്യാൽകാഡ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള വിങ് കമാൻഡറായിരുന്നു മരണപ്പെട്ട വൈമാനികൻ നമാൻഷ് സിയാൽ. മുപ്പത്തേഴ് വയസാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. യുദ്ധവിമാനം തകർന്ന വിവരം പിറന്ന നാടാകെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ണീർ പ്രവാഹമായിരുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും ഈ വാർത്ത ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു.
An IAF Tejas aircraft met with an accident during an aerial display at Dubai Air Show, today. The pilot sustained fatal injuries in the accident.— Indian Air Force (@IAF_MCC) November 21, 2025
IAF deeply regrets the loss of life and stands firmly with the bereaved family in this time of grief.
A court of inquiry is being…
സുജൻപൂർ തിറയിലെ സൈനിക് സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിന്നീട് 2009 ഡിസംബർ 24 ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയിൽ ചേർന്നു. നമാൻഷ് സിയാലിൻ്റെ പിതാവ് ജഗന്നാഥ് സിയാലും സൈന്യത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹം സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പലായി സേനവമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഏക മകനാണ് നമാൻഷ് എന്ന് പിതാവ് പറയുന്നു.
നമാൻഷിൻ്റെ ഭാര്യ വ്യോമസേനയിലും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് ആറ് വയസുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. സഹോദരി ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹാമിർപൂരിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. നമാൻഷ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഹൈദരാബാദിൽ താമസിച്ച് വരികയായിരുന്നു. അടുത്തിടെയാണ് ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും പോയത് എന്ന് നഗ്രോട്ട ബാഗ്വാനിലെ എസ്ഡിഎം മുനിഷ് ശർമ്മ പറഞ്ഞു.
दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना के विमान हादसे में वीरभूमि हिमाचल के जिला कांगड़ा के नगरोटा बगवां के वीर सपूत नमन स्याल जी का निधन अत्यंत दुःखद और पीड़ादायक है, शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।— Jairam Thakur (@jairamthakurbjp) November 21, 2025
इस हादसे से हमने एक वीर, होनहार और साहसी पायलट खोया है।
हमें आपके… pic.twitter.com/WjBq2o7nqd
നമാൻഷിൻ്റെ മൃതദേഹം ഞായറാഴ്ച നഗ്രോട്ടയിൽ എത്തിക്കുമെന്നും മുനീഷ് ശർമ്മ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നമൻഷിൻ്റെ കുടുംബവുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. തുടർന്ന് പൂർണ ബഹുമതികളോടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി സുഖ്വീന്ദർ സിംഗ് സുഖു അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. "ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ നടന്ന തേജസ് വിമാനാപകടത്തിൽ ധീരനായ നമാൻഷ് സിയാൽ മരിച്ച വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം ദുഃഖകരവും ഹൃദയഭേദകവുമാണ്. സമർപ്പിതനും ധീരനുമായ ഒരു വൈമാനികനെയാണ് രാജ്യത്തിന് നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. ഈ അവസരത്തിൽ നമൻഷിൻ്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഞാൻ ചേരുന്നു. നമാൻഷ് സയാലിൻ്റെ അദമ്യമായ ധൈര്യത്തിനും സമർപ്പണത്തിനും ദേശീയ സേവനത്തോടുള്ള സമർപ്പണത്തിനും ഞാൻ അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുന്നു", എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എക്സ് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िला के वीर सपूत नमन स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद और हृदयविदारक है।— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) November 21, 2025
देश ने एक बहादुर, कर्तव्यनिष्ठ और साहसी पायलट खो दिया है।
शोकाकुल परिवारजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएँ प्रकट करता हूँ।
वीर सपूत… pic.twitter.com/lfX1yinf4Q
ഹിമാചൽ പ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജയ് റാം താക്കൂറും എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. "ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള ധീരനായ നമാൻഷ് സിയാൽ ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ വിമാനാപകടത്തിൽ മരിച്ച വിവരം അറിഞ്ഞു. ഈ വാർത്ത അങ്ങേയറ്റം വേദനാജനകമാണ്. മുഴുവൻ രാഷ്ട്രവും നിങ്ങളുടെ സേനവത്തിന് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു", എന്ന് എക്സിൽ കുറിച്ചു. കൂടാതെ സംഭവത്തിൽ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ ഹാമിർപൂരിൽ നിന്നുള്ള പാർലമെൻ്റ് അംഗവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായ അനുരാഗ് താക്കൂറും എക്സ് പോസ്റ്റിലൂടെ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.
എന്താണ് ദുബായ് എയർ ഷോയിൽ സംഭവിച്ചത്?
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യോമയാന പ്രദർശനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദുബായ് എയർ ഷോ. നൂറ്റിയൻപതിലധികം രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യോമയാന പ്രദർശനമാണിത്. നവംബർ 17 നാണ് പരിപാടി ആരംഭിച്ചത്.
दुबई एयर शो में हुए तेजस विमान हादसे में वीरभूमि हिमाचल के कांगड़ा जिला के नमंश स्याल जी के निधन का समाचार अत्यंत कष्टदाई है। नमन जी के निधन से माँ भारती ने एक जांबाज, व कर्तव्यपरायण वीर सपूत खो दिया है।— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 21, 2025
मेरी हार्दिक संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर नमन जी की… pic.twitter.com/mFqR3AuAA8
എന്നാൽ പരിപാടിയുടെ അവസാന ദിവസമാണ് അപകടം നടക്കുന്നത്. 2024 മാർച്ചിൽ ജയ്സൽമേറിന് സമീപം പരിശാലന പറക്കലിനിടെ മറ്റൊരു തേജസ് യുദ്ധവിമാനം തകർന്ന് വീണിരുന്നു. എന്നാൽ ആ അപകടത്തിൽ പൈലറ്റ് സുരക്ഷിതമായി പുറത്തേയ്ക്ക് ചാടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
