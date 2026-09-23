ഗണേശോത്സവം: കേവലം ഭക്തിക്കുമപ്പുറം മഹനീയമായ മാനവ സേവനമാകുമ്പോള്, ഗണേശന് കാണിക്കയായി അര്പ്പിക്കുന്ന കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സമ്പത്ത് ചെലവഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
ഏത് ഗണപതി ഭഗവാനാണ് അതിസമ്പന്നന്? കോടിക്കണക്കിന് രൂപയും സ്വര്ണവും വെള്ളിയും സംഭാവന കിട്ടുന്ന, വന്തുകയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് ഉള്ള ഗണപതിയെ അറിയാം. പ്രതിഗ്യ ഷെട്ടിയുടെ പ്രത്യേക ലേഖനം
Published : September 23, 2026 at 1:37 PM IST
മുംബൈ: രാജ്യമെമ്പാടും പ്രത്യേകിച്ച് മധ്യ -ഉത്തരേന്ത്യയില് ഗണേശോത്സവം പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തര് ഗണപതി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി കാത്തുനില്ക്കുന്നു. ചിലര് അദ്ദേഹത്തിന് നാളീകേരം നേദിക്കുന്നു. ചിലരാകട്ടെ പൂമാലകള്. ഇനിയും ചിലര് സ്വര്ണത്തിലും വെള്ളിയിലും തീര്ത്ത ആഭരണങ്ങളും പണവും എല്ലാം ഭക്തിയുടെ പാരമ്യം കൊണ്ട് ഗണപതിയുടെ പാദാരവിന്ദങ്ങളില് സമര്പ്പിക്കുന്നു.
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മുംബൈയിലും പൂനെയിലുമൊക്കെ വിനായകചതുര്ഥിയോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഗണേശത്സവത്തിന് തയാറാക്കിയ മണ്ഡപങ്ങളില് ഇത്തരത്തില് വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഓരോ വര്ഷവും കിട്ടുന്നത്. ഗണപതി വിഗ്രഹത്തെ അലങ്കരിക്കാനുള്ള സ്വര്ണവും വെള്ളിയും ഇന്ഷ്വറന്സും എല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോള് മൊത്തം തുക കോടികള് കടക്കും. എന്നാല് ഈ ഇന്ഷ്വറന്സ് യാതൊരു ചെലവും ഇല്ലെന്നതും എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട്.
അവസാനം ഈ സമ്പന്ന ഗണപതികളുടെ സമ്പത്ത് എന്ത് ചെയ്യും?
ശരിക്കും ഈ ഗണപതികള്ക്ക് കിട്ടുന്നതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തര് നല്കുന്ന സംഭാവനകള്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ തുക വിനിയോഗിക്കുന്നത്? മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഞ്ച് ഗണപതിമാരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോള് ഓരോന്നിനും പറയാനുള്ളത് വ്യത്യസ്ത കഥകളാണ്.
മുംബൈയിലെ ജിഎസ്പി മഹാഗണപതി, പൂനയിലെ ശ്രീമന്ദ് ദാഗ്ദുശേത് ഹാല്വായ് ഗണപതി, ലാല്ബാഗ്ഗുഛ രാജ, ഗണേശ് ഗല്ലി മുംബൈ ഛാ രാജ എന്നിവയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് പരിശോധിച്ചത്.
ജിഎസ്ബിയിലെ മഹാഗണപതി; 66 കിലോ സ്വര്ണം, 335 കിലോ വെള്ളി, 703 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ്
മുംബൈയിലെ കിങ് സര്ക്കിളിലുള്ള ജിഎസ്ബി സേവ മണ്ഡലിലെ മഹാഗണപതിയുടെ പേര് കേള്ക്കുമ്പോള് തന്നെ മനസിലേക്ക് എത്തുന്ന ചിത്രം സ്വര്ണവും വെള്ളിയും കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച രൂപമാകും. ഇക്കുറി 66കിലോയിലേറെ സ്വര്ണം കൊണ്ടാണ് ഈ ഗണപതിയെ അലങ്കരിച്ചത്. ഒപ്പം 335കിലോ വെള്ളിയും.ഒപ്പം വിലയേറിയ രത്നങ്ങള് പതിച്ച ആഭരണങ്ങളും ഈ ഗണപതി ഭഗവാന് മാറ്റ് കൂട്ടി. ഗണേശോത്സവത്തിന് മുഴുവനായി 703.27 കോടിരൂപയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷയാണ് എടുത്തത്.
ഈ തുകയെക്കുറിച്ച് കേള്ക്കുമ്പോള് എല്ലാവരും കരുതും ഇത് മണ്ഡപത്തിനായുള്ള ചെലവാണെന്ന്. എന്നാല് കാര്യങ്ങള് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ട്രസ്റ്റി ആര് ജി പറയുന്നു. വിഗ്രഹത്തില് ചാര്ത്തിയിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട ആഭരണങ്ങള്, ആഘോഷങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ച് പന്തലിലുണ്ടായേക്കാവുന്ന വിവിധ അപകടങ്ങള് പോലുള്ള വെല്ലുവിളികള് തുടങ്ങിയവയ്ക്കുള്ള ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷയാണിത്. മനോഹരമായ ഗണേശ വിഗ്രഹത്തിനുമപ്പുറം ഇരുടെ സേവനങ്ങളും പ്രശസ്തമാണ്. ഇവര് നിരവധി സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വര്ഷം മുഴുവന് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം അന്നദാനവും.
ശ്രീമന്ദ ദഗ്ദുശേത് ഹാല്വായ് ഗണപതി: 1968ലെ വിഗ്രഹവും ഇതിന്റെ സുവര്ണ മഹത്വവും
പൂനെയിലെ ശ്രീമന്ദ് ദഗ്ദുശേത്ത് ഹാല്വായ് ഗണപതി കേവലമൊരു വിഗ്രഹല്ല. ഇതിന് വിശേഷപ്പെട്ട പലതും നേദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചരിത്രവും ഉണ്ട്. 1968ല് നിര്മ്മിക്കപ്പെട്ട വിഗ്രഹമാണിത്. പ്രശസ്ത ശില്പ്പിക്കളായ ശങ്കര് അപ്പ ശില്പ്പിയും നാഗേഷ് ശില്പ്പിയും ചേര്ന്നാണ് ഇത് നിര്മ്മിച്ചത്.
അന്നത്തെ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ഒരു ഗണേശ യന്ത്രം( വിശുദ്ധമായ ജ്യാമിതീയപ്രതീകം) ഗ്രഹണവേളയിലെ കൃത്യമായ മുഹൂര്ത്തത്തില് ഇതിനുള്ളില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. ഒപ്പം പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ കര്മ്മങ്ങളും നടത്തി.പ്രത്യേക മതപരമായ ആചാരങ്ങളോടെ ആയിരുന്നു ഇത്. ഇരിക്കുന്ന ഈ ഗണപതി വിഗ്രഹത്തിന് നാല് കൈകളുണ്ട്. ഇടതുകയ്യില് മോദകമേന്തി വലത് കൈ കൊണ്ട് ഭക്തരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി (വരദഹസ്ത)യിലുമാണ് ഭഗവാന് ഇരിക്കുന്നത്. മറ്റ് രണ്ട് കൈകളിലും താമരപ്പൂവുണ്ട്. കിരീടധാരിയുമാണ് ഭഗവാന്. ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കിയാലും ഈ ഭഗവാന് നമ്മെ തന്നെ നോക്കുന്നതായി തോന്നും എന്നതാണ് ഈ വിഗ്രഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. കരകൗശല വൈദ്ഗ്ധ്യത്തിന്രെ ഉദാത്ത സൃഷ്ടി.
അന്പത് കിലോ പുത്തന് ആഭരണങ്ങള്
ഭക്തര് സംഭാവന ചെയ്ത അന്പത് കിലോ സ്വര്ണത്തില് തീര്ത്ത ആഭരണങ്ങള് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഇത്തവണ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ സൊളിറ്റാരിയോ ഡയമണ്ട്സ് അന്പത് ലക്ഷം രൂപ വിലവരുന്ന ഒരു വജ്ര പൊട്ട് സംഭാവന നല്കിയിരുന്നു. ഇത് ഭഗവാന്റെ തുമ്പിക്കൈ അലങ്കരിക്കുന്ന ആഭരണത്തില് ചാര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ദാങ്ദുശേത്ഗണപതിയുടെ സ്വത്വം കേവലം സ്വര്ണത്തിലും വെള്ളിയിലും മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല.ട്രസ്റ്റ് ധാരാളം സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങളിലും ഏര്പ്പെടുന്നുണ്ട്. വൃദ്ധസദനങ്ങള്, അനാഥര്ക്കുള്ള താമസയിടങ്ങള്, ഗോത്രവര്ഗമേഖലയില് , ആശുപത്രി-ആംബുലന്സ് സേവനങ്ങള്, സസൂണ് ആശുപത്രിയിലെ ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകള്, തുടങ്ങിയവ അതില് ചിലത് മാത്രമാണ്. ട്രസ്റ്റിന്റെ 2025ലെ വാര്ഷിക റിപ്പോര്ട്ട് അവരുടെ ഔദ്യോഗിക സൈറ്റില് ലഭ്യമാണ്. ഇതിന് പുറമെ ഇക്കുറി പൂനെയിലെയും പിമ്പ്രി-ചിഞ്ച്വാഡ് തീര്ഥാടകര്ക്കായി അന്പത് കോടിയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് പരിരക്ഷയും ഏര്പ്പെടുത്തി.
ലാല്ബഗ്ച രാജ: അഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ലഭിച്ചത് മൂന്ന് കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ സംഭാവന
മുംബൈയിലെ ലാല്ബാഗ്ച രാജയെ കാണാന് നിരവധി ഭക്തരാണ് ഒഴുകിയെത്തുന്നത്. ഒപ്പം ധാരാളം സംഭാവനകളും ഭക്തര് അര്പ്പിക്കുന്നു. ഇക്കൊല്ലം ഗണേശോത്സവം തുടങ്ങിയപ്പോള് തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് കിട്ടിയത്. സെപ്റ്റംബര് പതിനാലിനാരംഭിച്ച ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളില് തന്നെ 3.18 കോടി രൂപ സംഭാവനയായി ഭഗവാന് ലഭിച്ചു. ഇതില് പണമായി 1.90 കോടി രൂപയും 647.47 ഗ്രാം സ്വര്ണവും 12.389 കിലോ വെള്ളിയും ഭഗവാന് കിട്ടി. ഉത്സവത്തിന്റെ അഞ്ചാംദിവസമായ സെപ്റ്റംബര് 19 ആയപ്പോഴേക്കും ലഭിച്ച പണത്തിന്റെ കണക്ക് 3.1 കോടിയിലെത്തി. സ്വര്ണത്തിന്റെയും വെള്ളിയുടെയും കണക്ക് യഥാക്രമം 1.12 കിലോയും 19.75 കിലോയുമായി.ഭക്തര് ഉത്സവകാലത്തുടനീളം നിര്ലോഭം സംഭാവനകള് നല്കിയെന്നാണ് ഈ കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
സംഭാവന കിട്ടുന്ന പണവും വസ്തുക്കളും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ചെലവിടുമെന്ന് ചെയര്മാന് ബാലാ സാഹിബ് കാംബ്ലെ പറയുന്നു. ലാല്ബഗ്ച രാജ ചരിത്രം കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാണ്.1934 മുതലുള്ള ചരിത്രമാണ് ഭഗവാന് പറയാനുള്ളത്. ഇന്ന് മുംബൈയിലെ ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രതീകമായി ഈ ഗണപതി മാറിയിരിക്കുന്നു. മില്ത്തൊഴിലാളികളുടെയും കമ്പോളത്തിലെ കച്ചവടക്കാരുടെയും ഭക്തിയില് നിന്ന് പിറവിയെടുത്ത ഭഗവാനാണിത്. തങ്ങളുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഒഴിപ്പിക്കപ്പെടുമെന്ന ഒരു ഭയം പരന്നതോടെ ഇവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളും കോലി സമൂഹവും അങ്കലാപ്പിലായി. അതീവ ഭക്തിയോടെ ഇവര് ഭഗവാനോട് പ്രാര്ത്ഥിക്കാന് തുടങ്ങി. തങ്ങള്ക്ക് താമസിക്കാന് നല്ലൊരിടം തന്നാല് അവിടെ ഭഗവാനും ഒരിടം ഒരുക്കാമെന്ന് അവര് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഈ സംഭവമാണ് മുംബൈയിലെ ഗണേശോത്സവത്തിന്റെ സുപ്രധാന പ്രതീകമായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത്.
മണ്ഡല് ഭാരവാഹികള് തങ്ങളുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് കവറേജ് വിവരങ്ങളം പങ്കുവച്ചു. 25.5 കോടിരൂപയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് കവറേജാണ് തങ്ങള് മൊത്തം എടുത്തിട്ടുളളതെന്ന് ഭാരവാഹി മങ്കേഷ് ദാല്വി പറഞ്ഞു. രണ്ട് വര്ഷം മുമ്പ് ഇത്രയും തുകയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു എടുത്തിരുന്നത്. ഗണപതിയുടെ പ്രധാന ബിംബത്തിനും ആഭരണങ്ങള്ക്കും വലിയ പന്തലിനും ഭഗവാന ദര്ശിക്കാനെത്തുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തര്ക്കും രാത്രിയും പകലും ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവര്ത്തകര്ക്കും വേണ്ടിയാണ്.
അന്ധേരിയിലെ ഛാ രാജ: 23.5 കോടിയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സും സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങുടെയും കഥ പറയുന്ന ഭഗവാന്
അന്ധേരി ഛാ രാജ തന്റെ വ്യത്യസ്തമായ അലങ്കാരങ്ങളിലൂടെയും സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലൂടെയുമാണ് ഓരോ വര്ഷവും ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്.അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര മാതൃകയിലാണ് ഇക്കുറി ഇവിടുത്തെ മണ്ഡപം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.46 അലങ്കാരത്തൂണുകള്, പതിനഞ്ച് അടി ഉയരം തുടങ്ങിയവയാണ് പന്തലിന്റെ പ്രത്യേകത. മൂന്ന് മാസം എടുത്താണ് ഇത് പൂര്ത്തിയാക്കിയത്.മണ്ഡപത്തിനും ഭക്തര്ക്കും മറ്റുമായി ഇക്കുറി 23.5 കോടി രൂപയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. മണ്ഡപത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു ചെലവല്ല. മറിച്ച് ഉത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വെല്ലുവിളികളില് നിന്ന് ഇത് ഒരു സംരക്ഷണമാണ്.
അന്ധേരി ഛാ രാജയും വര്ഷം മുഴുവന് നീണ്ടു നില്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യ സേവനപരിപാടികള് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ 515 പേര് ഈ മണ്ഡപം വഴി അവയവ ദാനത്തിന് സന്നദ്ധത അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. രക്തദാന ക്യാമ്പുകള്, സൗജന്യ ആരോഗ്യ പരിശോധന, ആവശ്യമുള്ള രോഗികള്ക്ക് ചികിത്സാ സഹായം, പ്രായമുള്ളവര്ക്കുള്ള ക്യാമ്പുകള് എന്നിവ ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ വര്ഷവും വിദ്യാലയങ്ങളില് നിന്ന് പതിനഞ്ച് കുട്ടികളെ ദത്തെടുത്ത് അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവ് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. സംസ്ഥാനദേശീയ മത്സരങ്ങളില് പങ്കെടുക്കുന്ന കായികതാരങ്ങള്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായവും നല്കുന്നുണ്ട്.
ഗണേശ് ഗലിയിലെ മുംബൈ രാജ: 22 അടി പൊക്കമുള്ള വിഗ്രഹം,5.5 കിലോയുടെ സ്വര്ണ നെക്ലേസ്
മുംബൈയിലെ ലാല്ബാഗിലുള്ള ഗണേശ് ഗലിയിലെ മുംബൈ രാജയ്ക്ക് 1928മുതലുള്ള ആരാധനയുടെ പാരമ്പര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്. 1977ല് മണ്ഡല് 22 അടി ഉയരമുള്ള ഗണേശ വിഗ്രഹം സ്ഥാപിക്കാന് തുടങ്ങി. മില്ത്തൊഴിലാളികളുടെ കേന്ദ്രമായ ഗിരാന്ഗാവിലാണ് ഈ ആചാരത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കൂറ്റന് ഗണേശ വിഗ്രഹം മുംബൈ രാജയുടെ പ്രതീകമായി മാറുകയായിരുന്നു. ഇക്കുറി 22 അടിയുള്ള ഈ ഗണേശവിഗ്രഹം ഒരു താമരപ്പൂവില് നില്ക്കുന്ന തരത്തിലാണ് നിര്മ്മിച്ചത്. വിഷ്ണുഭക്തര് എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് ഇക്കുറി ഗണേശപന്തല് സജ്ജമാക്കിയിരുന്നത്. ഗണേശ ഗലി വരെയെത്തിയ അവരുടെ യാത്രയെ ആണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്.
പ്രതിമയെ അലങ്കരിച്ച 24 കാരറ്റിന്റെ സ്വര്ണ നെകലേസ് ആയിരുന്നു മറ്റൊരു ആകര്ഷണം. 5.5 കിലോ ഭാരമുള്ള ഈ നെക്ലേസിന് പന്ത്രണ്ട് അടി നീളവും ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ലഭിച്ചതില് വച്ചേറ്റവും വലിയ സ്വര്ണ ആഭരണമാണ് ഇതെന്ന് മണ്ഡപത്തിന്റെ ഭാരവാഹികള് പറയുന്നു. ഇവര് നിരവധി സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ട്. രക്തദാനക്യാമ്പുകള്, സൗജന്യ നേത്രപരിശോധന,തിമിര ശസ്ത്രക്രിയ, കമ്പ്യൂട്ടര് പഠന പരിപാടികള് എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.
ശരിക്കും ആരാണ് സമ്പന്നന്?
ഈ അഞ്ച് ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങളെയും പരിശോധിക്കുമ്പോള് നമുക്ക് കേവലം പണത്തിന്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തില് ഒരാളെ സമ്പന്നന് എന്ന് കൃത്യമായി നിര്വചിക്കാനാകില്ല. ചില വിഗ്രഹങ്ങള് കിലോക്കണക്കിന് സ്വര്ണം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലര്ക്ക് വന്തോതില് പണം സംഭാവനായി കിട്ടുന്നു. പന്തലിന്റെയും ഭക്തരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഇന്ഷ്വറന്സ് എടുക്കുന്നു. എന്നാലിതിനെല്ലാം ഉപരി ഒന്നുണ്ട്. ഭക്തിയുടെ ഒരു ഭാഗം സാമൂഹ്യസേവനങ്ങള്ക്കായി നീക്കി വയ്ക്കുന്നു എന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള സഹായം, ആരോഗ്യ ക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്, ആവശ്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ചെലവുകള് വഹിക്കുന്നത്, രക്ത-അവയവദാനങ്ങള് പോലുള്ളവ തുടങ്ങി വിവിധ കാര്യങ്ങള് ചെയ്യാനാകുന്നു. ഈ വിഗ്രഹങ്ങളിലണിയിച്ചിട്ടുള്ള ആഭരണങ്ങളല്ല ശരിക്കും ഇവരുടെ സമ്പത്ത്. ഭക്തരുടെ വിശ്വാസത്തില് നിന്നുടലെടുത്ത സേവനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്.