യുവ മുഖം, മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും വിശ്വസ്തൻ; ബിജെപിയുടെ പുതിയ ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് നിതിൻ നബിൻ ആരാണ്?
നിലവിലെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ ജെ.പി. നദ്ദയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് 45കാരൻ നബിൻ എത്തുന്നത്. ബങ്കിപൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണ നിയമസഭാംഗം (എംഎൽഎ) ആയിട്ടുണ്ട്.
Published : December 15, 2025 at 7:12 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ബിഹാറിലെ മന്ത്രിയും അഞ്ച് തവണ എംഎൽഎയുമായ നിതിൻ നബിനെ ബിജെപി ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായി നിയമിച്ചു. ബിജെപി ഇതുസംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. നിലവിലെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനും കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായ ജെ.പി. നദ്ദയുടെ പിൻഗാമിയായാണ് 45കാരൻ നബിൻ എത്തുന്നത്. പട്നയിലെ ബങ്കിപൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ച് തവണ നിയമസഭാംഗം (എംഎൽഎ) ആയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രിസഭയില് റോഡ് നിർമാണം, നഗരവികസനം & ഭവന നിർമാണം, നിയമം & നീതി വകുപ്പുകൾ എന്നിവ കൈകാര്യം ചെയ്തു.
1980 മെയ് 23 ന് ജനിച്ച നിതിൻ നബിൻ പാർട്ടിയിലെ യുവ മുഖമാണ്. 45ാം വയസില് തന്നെ അഞ്ച് തവണ എംഎല്എ ആയിട്ടുണ്ട്. അന്തരിച്ച മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും നാല് തവണ എംഎൽഎയുമായ നബിൻ കിഷോർ പ്രസാദ് സിൻഹയുടെ മകനാണ്. 2006ലാണ് സജീവ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അഖില ഭാരതീയ വിദ്യാർത്ഥി പരിഷത്ത് (എബിവിപി) വഴിയാണ് നബിൻ വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തൻ്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ചത്, ബിജെപിയുടെ യുവജന വിഭാഗമായ ഭാരതീയ ജനത യുവ മോർച്ചയിൽ (ബിജെവൈഎം) സുപ്രധാന സംഘടനാ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചു, അതിൽ ബിജെവൈഎം ബിഹാറിന്റെ ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു.
#WATCH | Patna, Bihar | Bihar Minister Nitin Nabin, felicitated by Bihar BJP President Dilip Jaiswal, Deputy CMs Samrat Choudhary and Vijay Kumar Sinha and other leaders on being appointed as the National Working President of the BJP pic.twitter.com/1c5zRMzKFE— ANI (@ANI) December 14, 2025
സിക്കിം, ഛത്തീസ്ഗഡ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ബിജെപിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇൻചാർജായും നബിൻ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ മികവ് ദേശീയ നേതാക്കള് അടക്കം പ്രശംസിച്ചിരുന്നു. താഴെത്തട്ടിലുള്ള ബന്ധം, എളിമയുള്ള സ്വഭാവം, എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാവുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലി എന്നിവയാൽ അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. 45-ാം വയസിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമനം പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ഒരു തലമുറമാറ്റത്തിന് തുടക്കമിടുന്നതിനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായിട്ടാണ് ഉന്നത നേതൃത്വം കാണുന്നത്.
പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റുമാരിൽ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ തുടങ്ങിയ ഉന്നത നേതാക്കളുടെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ പ്രവർത്തകന് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്ന സന്ദേശം നൽകാനും ഈ നിയമനം സഹായിച്ചു.
ബിഹാറിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നേതാവിനെ ആദ്യമായി ഇത്രയും വലിയ ദേശീയ പദവിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില് പാർട്ടിയുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നീക്കമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നദ്ദയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഭാവിയിൽ പാർട്ടി അധ്യക്ഷനാകാനുള്ള സാധ്യതയുള്ള നേതാവായും നിതിൻ നബിൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രശംസിച്ച് മോദി
Shri Nitin Nabin Ji has distinguished himself as a hardworking Karyakarta. He is a young and industrious leader with rich organisational experience and has an impressive record as MLA as well as Minister in Bihar for multiple terms. He has diligently worked to fulfil people’s…— Narendra Modi (@narendramodi) December 14, 2025
ബിജെപി ദേശീയ വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റായി നിതിൻ നബിനെ നിയമിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രശംസിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തി. "നിതിൻ നബിൻ കഠിനാധ്വാനിയായ ഒരു 'കാര്യകർത്താ' (പ്രവർത്തകൻ) എന്ന നിലയിൽ തൻ്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ മികച്ച അനുഭവപരിചയമുള്ള യുവനേതാവാണ്. ബിഹാറിൽ എംഎൽഎ എന്ന നിലയിലും മന്ത്രി എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ മികച്ചതാണ്. ജനങ്ങളുടെ അഭിലാഷങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ അദ്ദേഹം ഉത്സാഹത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വിനയത്തോടെയുള്ള പെരുമാറ്റത്തിനും സാധാരണക്കാരിൽ ഒരാളായി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതിക്കും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു. നിതിൻ നബിൻ്റെ ഊർജ്ജസ്വലതയും അർപ്പണബോധവും ഭാവിയിൽ പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്" മോദി സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു. നിതിൻ നബിൻ്റെ പുതിയ പദവിയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നദ്ദ, ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയ മറ്റ് പ്രമുഖ നേതാക്കളും സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
