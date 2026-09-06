ETV Bharat / bharat

ഇതാണ് റിയൽ ഹീറോ! പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് ഡച്ച് കമ്പനിയുടെ ഓഫറിലേക്ക്, ആരാണ് ബിട്ടു തബാഹി?

നീന്തൽ പോലും അറിയാത്ത ബിട്ടു, യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാതെ കൈയിലുള്ള ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്ര ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ നദിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തത്

BITTU TABAHI Madhya Pradesh Ajnar River Boyan Slat Ocean Cleanup Surendra Singh Chaudhary
നദി വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള ചിത്രവുമായി ബിട്ടു തബാഹി (instagram@bittu_tabahi)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 6, 2026 at 10:13 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഭോപ്പാൽ: മലിനമായൊരു നദിയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ഒരൊറ്റയാൻ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോഷ്യൽ മീഡിയ അവനെ 'ബിട്ടു തബാഹി' എന്ന് വിളിച്ചു, ലോകം ഇന്ന് അവനെ ആദരവോടെ നോക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്‌ഗഡ് ജില്ലയിലുള്ള അജ്‌നാർ നദി ശുചീകരിക്കാൻ സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ചൗധരി എന്ന 21-കാരൻ നടത്തിയ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം ഇന്ന് രാജ്യത്തിനാകെ മാതൃകയാവുകയാണ്. സാഹസികമായി നദിയുടെ പ്രതാപം തിരികെപ്പിടിച്ച ഈ ഇന്ത്യൻ യുവാവിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിന് മുന്നിൽ നെതർലാൻഡ്‌സ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആഗോള പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ 'ദി ഓഷ്യൻ ക്ലീനപ്പ്' കൈയടിക്കുക മാത്രമല്ല, വമ്പൻ തൊഴിൽ വാഗ്ദാനവുമായി ബിട്ടുവിനെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. ഒരു ജനത ഉപേക്ഷിച്ച നദിയെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് പഴയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തിച്ചതിനാണ് ഈ സമ്മാനം.

ജോലി വാഗ്‌ദാനവുമായി ബോയൻ സ്ലാറ്റ്

അജ്‌നാർ നദിയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും പായലും നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 'ബിഫോർ-ആഫ്റ്റർ' ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. മാസങ്ങളോളം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയ ഈ ശുചീകരണ ദൗത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എക്‌സിൽ കണ്ട ദി ഓഷ്യൻ ക്ലീനപ്പ് സ്ഥാപകനും സി ഇ ഒയുമായ ബോയൻ സ്ലാറ്റ് "ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ജോലി ചെയ്യൂ" എന്ന് കുറിച്ച് നേരിട്ട് ക്ഷണിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ആരാണ് ബിട്ടു തബാഹി?

മധ്യപ്രദേശിലെ രാജ്‌ഗഡ് ജില്ലയിലെ ബിയോറ സ്വദേശിയാണ് ബിട്ടു തബാഹി എന്ന സുരേന്ദ്ര സിംഗ് ചൗധരി. രണ്ടാം വർഷ ബിരുദ വിദ്യാർത്ഥിയായ ബിട്ടു ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള അജ്‌നാർ നദി പ്ലാസ്റ്റിക്കും ചെളിയും നിറഞ്ഞ് ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോഴാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടിക്കായി കാത്തുനിൽക്കാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കാൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. നദിയുടെ ദയനീയാവസ്ഥ കണ്ട് മനംനൊന്ത് സുഹൃത്തുക്കളായ ഏതാനും പേരെക്കൂട്ടി അവൻ നദിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി. എന്നാൽ നദിയിലെ ചെളിയും ദുർഗന്ധവും കഠിനമായ പണിയും കാരണം ദിവസങ്ങൾക്കകം തന്നെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം ഓരോരുത്തരായി പിന്മാറി. പക്ഷേ, സുരേന്ദ്ര പിന്മാറാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല.

അജ്‌നാർ നദിയിലെ ഓരോ ഘട്ടവും ശുചീകരിക്കാൻ 2 മുതൽ 3 മാസം വരെയുള്ള കഠിനാധ്വാനമാണ് എടുത്തത്. 2026 ജനുവരി 26 റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ യജ്ഞം ആരംഭിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ 45 ദിവസത്തെ തുടർച്ചയായ പരിശ്രമം കൊണ്ട് മാത്രം നദിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ട്രക്കിലധികം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും പായലുകളും അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു.

സ്വന്തം സമ്പാദ്യം വച്ചുള്ള പോരാട്ടം

നീന്തൽ പോലും അറിയാത്ത ബിട്ടു, യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുമില്ലാതെ കൈയിലുള്ള ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ മാത്ര ഉപയോഗിച്ചാണ് ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ നദിയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്‌തത്. സ്വന്തം സമ്പാദ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ശുചീകരണ വസ്‌തുക്കൾക്കുള്ള പണം കണ്ടെത്തിയത്. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഡസ്റ്റ്ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കാനുമായി ഏകദേശം 30,000 രൂപയോളം സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ചെലവഴിച്ചത്.

നദിയിലേക്ക് എറിയുന്ന പൂജാ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവൻ ഓർഗാനിക് വളമാക്കി മാറ്റി. നിർത്താതെയുള്ള ഈ കഠിനാധ്വാനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ കഠിനമായി ബാധിച്ചു. കയ്യിലും കാലിലും അണുബാധയും ചർമ്മത്തിൽ ചൊറിച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുകയും പാമ്പുകളെ നേരിടേണ്ടി വരികയും ചെയ്‌തിട്ടും അദ്ദേഹം പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല.

സഹായിക്കാൻ ആരും വരാതിരുന്നിട്ടും നാട്ടുകാരിൽ പലരും അവനെ "ഓട വൃത്തിയാക്കുന്നവൻ" എന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചപ്പോൾ ലൈക്കുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നാടകമാണെന്നും, വീഡിയോകൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും വരെ ആളുകൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. എന്നാല്‍ ഇതിലൊന്നും തളരാൻ ബിട്ടു തയ്യാറായില്ല. വിമർശിച്ചവരുടെ വായടപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നദി വൃത്തിയാക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപും പിൻപുമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവച്ച് ബിട്ടു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട്, പ്രമുഖ വ്യവസായി ആനന്ദ് മഹിന്ദ്ര നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്. വീഡിയോയ്‌ക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിനും ലൈക്കുകളും ഷെയറുകളുമാണ് ലഭിച്ചത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദരവ്

ബിട്ടുവിൻ്റെ പോരാട്ടം വാർത്തയായതോടെ പ്രാദേശിക വീരനായി മാറിയ അദ്ദേഹത്തെ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി മോഹൻ യാദവ് നേരിട്ട് വിളിപ്പിച്ചു. ഭോപ്പാലിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന കൂടിക്കാഴ്‌ചയിൽ ബിട്ടുവിനെ ആദരിച്ച അദ്ദേഹം, സർക്കാരിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു.

Also Read: ഹെഡ്‌ലൈറ്റ് 'ഓഫായി', മൊബൈൽ വെളിച്ചത്തിൽ ബസ് 'ഓൺ'!, കെഎസ്ആർടിസിയുടെ സാഹസിക യാത്ര

TAGGED:

WHO IS BITTU TABAHI
MADHYA PRADESH AJNAR RIVER
SURENDRA SINGH CHAUDHARY
BITTU TABAHI DUTCH JOB OFFER
BITTU TABAHI RIVER CLEANUP

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.