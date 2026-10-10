ആരാണ് അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ?; അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ അഭാവത്തിൽ സമരം നയിക്കാൻ മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി
നേതാക്കൾ തടങ്കലിൽ, ഡൽഹിയിലെ രാഷ്ട്രീയ കൊടുങ്കാറ്റിൽ സി.ജെ.പിയുടെ പുതിയ സമരനായകനായി അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ, ആരാണ് സിജെപിയുടെ പുതിയ സമരമുഖമായ നേതാവ്?
Published : October 10, 2026 at 3:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: "ഞങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ജനകീയ സമരത്തെ ഇനി അജിങ്ക്യ നയിക്കും" എന്ന പാർട്ടി സ്ഥാപകൻ അഭിജീത് ദിപ്കെയുടെ വീഡിയോ സന്ദേശം പുറത്തുവന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ, ജന്തർ മന്തറിലെ വൻ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നടുവിലേക്ക് സി.ജെ.പിയുടെ പുതിയ മുഖമായി മഹാരാഷ്ട്ര സ്വദേശി അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ അവതരിച്ചു. ഇൻ്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ചും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചും ഡൽഹി പൊലീസ് ഒരുക്കിയ കോട്ടകളെ ഭേദിച്ച്, വോട്ടർപട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ യുവാക്കളുടെ വൻപടയെ നയിക്കുകയാണ് ഈ ബി.ടെക് ബിരുദധാരി.
അഭിജീത് ദീപകെയും സഹപ്രവർത്തകരും അറസ്റ്റിലായതോടെ ഇനിയാര് സമരം നയിക്കും എന്ന അങ്കലാപ്പിലായിരുന്നു എല്ലാവരും. എന്നാൽ, ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം മനസിൽ കണ്ടിരുന്ന ദീപ്കെ, മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ വീഡിയോയിലൂടെ സിജെപി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെയെ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ പുതിയ നേതാവായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. "നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുകയാണെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം ഞാനും അശുതോഷും സൗരവും അറസ്റ്റിലായി എന്നാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അജിങ്ക്യ നയിക്കും. ദയവായി അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെയെ പിന്തുടരുക, ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും" വീഡിയോയിൽ ദിപ്കെ പറയുന്നു.
ആരാണ് സിജെപിയുടെ പുതിയ മുഖമായ അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ?
കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ, ഈ മാസം ആദ്യം മുംബൈയിൽ നടന്ന സംഘടനയുടെ പ്രതിഷേധ പരിപാടിയുടെ സംഘാടകനായിരുന്നു. സിജെപിയുടെ മുംബൈ ഘടകത്തിലെ പ്രധാന മുഖങ്ങളിലൊരാളാണ് അദ്ദേഹം.
ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ ദാദറിൽ ഒത്തുകൂടുകയും മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും ചെയ്തതിന് കേസെടുത്ത നേതാക്കളിലും ഷിൻഡെ ഉൾപ്പെടുന്നു. അഭിജീത് ദിപ്കെ, പ്രണവ് അഹിരെ, അശുതോഷ് റാങ്ക, സൗരഭ് ദാസ്, അഫ്രീൻ നവാസ്, സൗമ്യ കോർഡെ, അങ്കിത് ഭരദ്വാജ്, വിജയ് മലംഗി, യോഗേഷ് ഇംഗ്ലെ എന്നിവരും 400-ഓളം അനുയായികളും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
സംഘടനയുടെ പ്രധാന മുഖമായി ഉയർന്നുവന്ന ഷിൻഡെയ്ക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം അനുയായികളുണ്ട്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രം 23.2k ഫോളോവേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തിയ 'സ്കൂൾ ഠീക് കരോ'എന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയവരിൽ അദ്ദേഹവും ഉൾപ്പെടുന്നു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ലാത്തൂർ സ്വദേശിയായ 35-കാരനായ അജിങ്ക്യ ഷിൻഡെ റായ്ഗഡിലെ ഡോ. ബാബാസാഹേബ് അംബേദ്കർ ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബി.ടെക് ബിരുദം നേടിയ വ്യക്തിയാണ്. മുൻപ് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര യൂത്ത് വിങ് കൺവീനറായും സോഷ്യൽ മീഡിയ കോർഡിനേറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2016-ൽ ഗോവ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോർപ്പറേറ്റ് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചാണ് പൂർണസമയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്.
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