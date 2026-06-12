തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് പിളര്പ്പ്: ലോക്സഭയിലെ വിമത തൃണമൂൽ എംപിമാർ ആരൊക്കെ..?
മുതിർന്ന ബരാസത് എംപി കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ ആണ് ഈ പുതിയ വിമത വിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്.
Published : June 12, 2026 at 5:47 PM IST
സുരജിത് ദത്ത
കൊൽക്കത്ത: ലോക്സഭയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ (ടിഎംസി) വരാനിരിക്കുന്ന പിളർപ്പിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ആഴ്ചയുടെ തുടക്കം മുതൽ പ്രകടമായിരുന്നു. കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ, സതാബ്ധി റോയ്, ഷർമിള സർക്കാർ തുടങ്ങിയ എംപിമാർ പാർട്ടിയുടെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിനെതിരെ പരസ്യമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിമത എംപിമാരുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം വ്യക്തമല്ലായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് വിയോജിപ്പുള്ള 19 ടിഎംസി എംപിമാരുടെ പേരുകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
മുതിർന്ന ബരാസത് എംപി കകോലി ഘോഷ് ദസ്തിദാർ ആണ് ഈ പുതിയ വിമത വിഭാഗത്തെ നയിക്കുന്നതെന്നാണ് പുറത്ത് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകള്. 'ചീഫ് വിപ്പ്' എന്ന തലക്കെട്ടോടെ അവരുടെ ഒപ്പ് അടങ്ങിയ രേഖയോടുകൂടിയ പട്ടികയിൽ ബിർഭും എംപി സതാബ്ധി റോയ് 'ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ' ആയി ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നു. വിയോജിപ്പുള്ളവരുടെ പട്ടികയിൽ ബഹറാംപൂർ എംപി യൂസഫ് പത്താൻ, മേദിനിപൂരിലെ ജൂൺ മാലിയ, കൊൽക്കത്ത സൗത്തിലെ മാല റോയ്, അരാംബാഗിലെ മിതാലി ബാഗ് എന്നിവരും ഉൾപ്പെടുന്നു.
അബു താഹെർ ഖാൻ (മുർഷിദാബാദ്), ബാപി ഹൽദാർ (മഥുരാപൂർ), പ്രസൂൺ ബാനർജി (ഹൗറ), ജഗദീഷ് ബർമ ബസുനിയ (കൂച്ച് ബെഹാർ), അസിത് മാൽ (ബോൾപൂർ), ഖലീലുർ റഹ്മാൻ (ജംഗിപൂർ), കാലിപാദ സോറൻ, പാർത്ഥ ഭൗമിക്, ഷർമിള സർക്കാർ, അരൂപ് ചക്രവർത്തി എന്നിവരാണ് കത്തിൽ ഒപ്പിട്ട മറ്റുള്ളവർ. അതേസമയം, ഘട്ടാൽ എംപിയും നടനുമായ ദേവ് അടുത്തിടെ ടിഎംസി നേതൃത്വത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് വിയോജിപ്പുള്ളവരുടെ ഈ പട്ടികയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് രാഷ്ട്രീയ കണക്കുകൂട്ടലുകളെ വീണ്ടും തകിടം മറിച്ചു.
ഹൂഗ്ലി എംപി രചന ബാനർജിയുടെയും ജാദവ്പൂർ എംപി സായോണി ഘോഷിൻ്റെയും ഒപ്പുകൾ പ്രധാന പട്ടികയിലല്ല. മറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ ജയ്നഗർ എംപി പ്രതിമ മൊണ്ടൽ ഈ വിയോജിപ്പുള്ള ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ പൂർണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പട്ടിക പുറത്ത് വന്നതോടെ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ ആരോപണം ഉയർന്നപ്പോള് തൻ്റെ പേര് പട്ടികയിൽ ഉണ്ടെന്നതിന് തെളിവ് ഹാജരാക്കാൻ പ്രതിമ മൊണ്ടൽ വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നതും ഇപ്പോള് ചർച്ചയാവുകയാണ്.
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മെയ് 18നാണ് ലോക്സസഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർളയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് വിമത തൃണമൂൽ എംപിമാരുടെ പ്രാഥമിക പട്ടിക അയച്ചത്. തുടക്കത്തിൽ 20 പേരുകൾ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിലും, അടുത്തിടെ പുറത്തുവന്ന രേഖയുടെ പകർപ്പിൽ (ഇതിൻ്റെ ആധികാരികത സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല) 19 എംപിമാരുടെ ഒപ്പുകൾ ഉണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, പട്ടികയിൽ തൃണമൂൽ ഉന്നത നേതൃത്വവുമായി വളരെ അടുപ്പമുള്ളവരായി മുൻപ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നിരവധി പ്രതിനിധികളും ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ കത്ത് ലഭിച്ചതായി സ്പീക്കറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
കത്ത് പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ തീവ്രമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തിരശീലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എംപിമാരായ ദേവും ജൂൺ മാലിയയും സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി ചർച്ചകള് നടത്തിയതും ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. അന്ന് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ജൂൺ മാലിയ തയാറായിരുന്നില്ല. തൃണമൂലിനുള്ളിലെ ഈ കോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ, നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഋതബ്രത ബാനർജി സ്ഫോടനാത്മകമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു.
നിയമസഭയ്ക്ക് പുറത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ, മുഴുവൻ സാഹചര്യത്തെയും "ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു" എന്ന് അദ്ദേഹം പരിഹാസത്തോടെ വിശേഷിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. പാർട്ടിയുടെ ആന്തരിക സ്വേച്ഛാധിപത്യത്തെയും ഫാസിസ്റ്റ് പ്രവണതകളെയും വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്.
"പാർലമെൻ്റിൽ, കോർപ്പറേറ്റ് ഏജൻസികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇത് പൂർണമായും അസ്വീകാര്യമായിരുന്നു. അതിനാൽ, വിമത ലോക്സഭാ എംപിമാരുടെ പട്ടിക വർദ്ധിക്കുകയോ ഭാവിയിൽ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെ എണ്ണം കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അതിശയിക്കാനില്ല."
ബംഗാളിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭൂപ്രകൃതിയിൽ വലിയ മാറ്റത്തിൻ്റെ സൂചനയായാണ് വിദഗ്ധർ ഈ സംഭവവികാസങ്ങളെ കാണുന്നത്. ഈ പുതിയ ബ്ലോക്ക് ഒടുവിൽ എൻഡിഎയിൽ ചേർന്നാൽ, അത് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടും.
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