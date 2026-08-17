നാഗപഞ്ചമി ദിനം; എത്തിയത് വെള്ള മൂർഖൻ, അപൂർവ കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച് ഭക്തർ
നാഗാരാധനയും നാഗക്ഷേത്രങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നാഗപഞ്ചമി പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്.
Published : August 17, 2026 at 8:44 PM IST
മുംബൈ: നാഗപഞ്ചമി, നാഗങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠ ദിനം. നാഗാരാധനയും നാഗക്ഷേത്രങ്ങളും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നാഗപഞ്ചമി പ്രധാനമായും ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് ഉത്തരേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണ്. ഈ ആഘോഷത്തിനിടയിൽ വെള്ള മൂർഖനെ കണ്ടാലോ. പിന്നെ പറയണ്ട. ഭക്തരിൽ ഇരട്ടി ആവേശമായിരിക്കും.
അങ്ങനെ ഒരു അപൂർവ്വ കാഴ്ചയ്ക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഷിരാല നിവാസികൾ. പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ ഇത്തവണയും ഗംഭീര ആഘോഷമാണ് നടന്നത്. ഇതിനിടയിലാണ് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അതിഥി എത്തിയത്. ഒരു വെള്ള മൂർഖൻ. ഈ വർഷം കോടതി നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് ആരാധനയും ആഘോഷങ്ങളും നടന്നത്.
പലയിടങ്ങളിലും ജീവനുള്ള പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കാൻ വിലക്കുണ്ട്. മൂർഖൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രങ്ങളും കളിമൺ വിഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ഈ സമയങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഐശ്വര്യത്തിനും സർപ്പഭയത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനത്തിനും വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ ഈ ദിവസം വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. ഷിരാലയിലെ ഉത്സവം ഏറെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളതാണ്. നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഗോരഖ്നാഥ് മഹാരാജ് എന്ന സന്യാസി ഭിക്ഷ യാചിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ എത്തി.
എന്നാൽ ആരും ഇറങ്ങി വന്നില്ല. പിന്നാലെ അദ്ദേഹം കാലാതമാസത്തിൻ്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു. കളിമൺ പാമ്പുകളെ ഉണ്ടാക്കി ആരാധിച്ചതിനാലാണ് സമയം എടുത്തതെന്ന് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ പറഞ്ഞു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ മഹാരാജ് ദിവ്യശക്തികളാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു മൂർഖൻ അവതരിച്ചുവെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. അന്ന് മുതൽ ജീവനുള്ള മൂർഖൻ പാമ്പുകളെ ആരാധിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു.
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അങ്ങനെയാണ് ഷിരാലയിൽ അങ്ങനെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉടലെടുക്കുന്നത്. "സർപ്പത്തെ ഒരു സഹോദരനായി കണക്കാക്കുകയും അതിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിനായി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആരാധനാ ചടങ്ങ് അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ വ്രതം മുറിക്കൂമെന്ന്" പ്രദേശവാസിയായ നമ്രത നായിക് പറയുന്നു. അതേസമയം ഇത്തരം ആഘോഷങ്ങൾക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്ന് വന്നു. നാഗപഞ്ചമിയിൽ, ഉത്സവത്തിലും ഘോഷയാത്രയിലും പാമ്പുകൾക്ക് നേരെയുള്ള ക്രൂരതയെക്കുറിച്ച് മൃഗ-വന്യജീവി ഗ്രൂപ്പുകൾ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചതിനെ പിന്നാലെയാണ് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്.
നാഗപഞ്ചമിയിൽ ജീവനുള്ള പാമ്പുകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആരാധനയും ഘോഷയാത്രകളും നിരോധിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം ഷിരാലയിലും തീകാത്മക പാമ്പുകളുടെ വിഗ്രഹങ്ങളെ മാത്രമേ ആരാധിക്കു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നാഗപഞ്ചമിയിൽ ജീവനുള്ള പാമ്പുകളെ കാണാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി നൽകി. അതോടെ ഭക്തർക്ക് ഇരട്ടി സന്തോഷമായി. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രദേശത്ത് ജീവനുള്ള പാമ്പ് എത്തുന്നത്.
ഷിരാല നിവാസികൾക്ക് ഒരു വെളുത്ത പാമ്പിനെ കാണാനുള്ള അപൂർവ അവസരം ലഭിച്ചതിന് സർക്കാരിനോട് നന്ദി പറയുകയാണ് ഭക്തർ. നാഗപഞ്ചമി ആഘോഷങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്താൻ, ഭരണകൂടം വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി, ഷിരാലയിൽ 617 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചു. വീഡിയോ ക്യാമറകൾ, അളക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, കലാപ നിയന്ത്രണ സംഘം, സിസിടിവി ക്യാമറകൾ, ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ, മറ്റ് നിരീക്ഷണ നടപടികൾ എന്നിവ സ്ഥാപിച്ചു. ഇത് കൂടാതെ വിഷ വിരുദ്ധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ, ആംബുലൻസുകൾ, മറ്റ് അടിയന്തര സേവനങ്ങളും സജ്ജമായിരുന്നു. അതേസമയം പാമ്പ് സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും തുടരുകയാണ്.
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