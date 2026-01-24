ETV Bharat / bharat

പട്ടം പറത്തുന്നതിനിടെ പത്തടി താഴ്‌ചയുള്ള മഴക്കുഴില്‍ വീണു; ഒൻപത് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കളിക്കുന്നതിനിടെ വയലിലെ മഴക്കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. നേരമേറെ കഴിഞ്ഞിട്ടും തിരിച്ചെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Representational Image (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 4:58 PM IST

ഛണ്ഡിഗഡ്: പട്ടം പറത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒൻപത് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ബസന്ത് പഞ്ചമി ദിനത്തിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുട്ടി പത്തടിയോളം താഴ്‌ചയുള്ള കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നു. ജലന്ധർ ജില്ലയിലെ സുരാനുസി പെട്രോൾ പമ്പിന് സമീപമുള്ള മക്‌സുഡ പ്രദേത്താണ് സംഭവം. ഒൻപത് വയസുള്ള ശിവം എന്ന കുട്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ബസന്ത് പഞ്ചമി ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് നഗരത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളും വെള്ളത്തിനടിയിലായിരുന്നു. ഈ സമയം മഴവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വിളകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രദേശത്തുള്ള ഒരു കർഷകൻ തൻ്റെ വയലിൽ പത്തടിയോളം താഴ്‌ചയുള്ള മഴക്കുഴി നിർമിച്ചിരുന്നു. ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി പ്രദേശത്ത് മഴ വ്യാപകമായിരുന്നു.

എന്നാൽ ഇന്നലെ (ജനുവരി 23) മഴ ശമിച്ചു. ഈ സമയത്താണ് ചില കുട്ടികൾ പട്ടം പറത്താൻ പുറത്തേയ്‌ക്കിറങ്ങിയതെന്നും തുടർന്ന് പട്ടം പറത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അത് പിടിക്കാനായി ശിവം വയലിലേയ്‌ക്കോടിയപ്പോൾ കുഴിയിൽ വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികൾ ഇതുകണ്ട് വീട്ടിലേയ്‌ക്ക് തിരിച്ചോടിയെങ്കിലും അവർ മാതാപിതാക്കളോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെന്നും ഇത് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിന് തടസമായെന്നും അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കുട്ടി തിരിച്ചെത്താത്തതിനെത്തുടർന്ന് വീട്ടുകാർ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. എന്നാൽ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. തുടർന്ന് അവർ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തെരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. അന്വേഷണത്തിൽ ഇന്നലെ രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ വയലിലെ മഴക്കുഴിയിൽ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.

പിന്നീട് പൊലീസ് മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി പ്രദേശത്തെ ആശുപത്രിയിലേയ്‌ക്ക് അയച്ചു. സംഭവത്തിൽ കേസ്‌ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും സ്‌റ്റേഷൻ ഇൻ ചാർജ് രാകേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. മാതാപിതാക്കളുടെ മൊഴി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാകേഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അതേസമയം കുട്ടിയുടെ മരണവാർത്തയറിഞ്ഞ ഞെട്ടലിലാണ് കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും. കർഷകൻ കുട്ടിയെ കൊന്നതാണെന്ന ആരോപണവുമായി കുട്ടിയുടെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് വന്നു. കർഷകൻ്റെ അശ്രദ്ധമൂലമാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അപകടകരമായിട്ടാണ് കർഷകൻ വയലിൽ കുഴി നിർമിച്ചത്. മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്‍ഡെന്നും സ്ഥാപിച്ചില്ല. ഇത് കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമായെന്നും അവർ ഉന്നയിച്ചു. കർഷകനെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കുടുംബം പൊലീസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

