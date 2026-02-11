എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും സർക്കാർ പരിപാടികളിലും ഇനി 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് മുമ്പ് 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കണം, പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശങ്ങളുമായി കേന്ദ്രം
മുമ്പ് ഒഴിവാക്കിയ ചരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ചരണങ്ങളും ഇനി മുതൽ ആലപിക്കണമെന്നും, ഇത് ദേശീയ ഗാനത്തിന് മുമ്പായിരിക്കണമെന്നും മാര്ഗനിര്ദേശത്തില്.. എന്നാല്, സിനിമയുടെയോ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെയോ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗീതം വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കേണ്ട...
Published : February 11, 2026 at 11:01 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: എല്ലാ സർക്കാർ പരിപാടികളിലും സ്കൂളുകളിലും ദേശീയ ഗാനമായ 'ജനഗണമന'യ്ക്ക് മുമ്പ് ദേശീയ ഗീതമായ 'വന്ദേമാതരം' ആലപിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. ബുധനാഴ്ച രാവിലെ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ ഉത്തരവിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണമെന്നും പുതിയ മാര്ഗനിര്ദേശത്തില് പറയുന്നു.
ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചതോപാധ്യായ രചിച്ച വന്ദേമാതരം എന്ന ദേശീയ ഗീതത്തിൻ്റെ ആറ് ചരണങ്ങളും, ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമനയ്ക്കൊപ്പം ആലപിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം നിർദേശിച്ചു. രാഷ്ട്രപതിയുടെ ചടങ്ങ്, ദേശീയ പതാക ഉയർത്തൽ, ഗവർണർമാരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകളിൽ 3 മിനിറ്റ് 10 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ആറ് ചരണങ്ങളും ആലപിക്കണമെന്ന് നിർദേശമുണ്ട്.
"ദേശീയ ഗീതവും ദേശീയ ഗാനവും ആലപിക്കുകയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ, ദേശീയ ഗീതമാണ് (വന്ദേമാതരം) ആദ്യം ആലപിക്കേണ്ടത്," ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു. ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കുമ്പോൾ സദസ് ആദരസൂചകമായി എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കണമെന്നും മാര്ഗനിര്ദേശത്തില് പറയുന്നു. എന്നാൽ സിനിമയുടെയോ ഡോക്യുമെൻ്ററിയുടെയോ ഭാഗമായി ദേശീയ ഗീതം വരുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നത് നിർബന്ധമല്ലെന്നും ഇത് സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കാതിരിക്കാനാണെന്നും പുതിയ ഉത്തരവില് ഉണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ ദിവസേനയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദേശീയ ഗീതാലാപനത്തോടെ ആരംഭിക്കണം.
വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടികൾ. പതാക ഉയർത്തൽ, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ, പരേഡുകൾ ഒഴികെയുള്ള ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയിൽ ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കണം. വരികൾ തെറ്റാതെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ ആലപിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങള് ഒരുക്കണമെന്നും ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
കർശനമായ ഔദ്യോഗിക ചടങ്ങുകൾ അല്ലെങ്കിലും, മന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യമുള്ള പരിപാടികളിലും ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. മാതൃഭൂമിയോടുള്ള ആദരവായി മാന്യമായ രീതിയിൽ എവിടെയും ദേശീയ ഗീതം ആലപിക്കുന്നതിൽ തടസ്സമില്ലെന്നും ഉത്തരവ് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. സ്കൂൾ അധികൃതർ ദേശീയ ഗീതം, ദേശീയ ഗാനം, ദേശീയ പതാക എന്നിവയോടുള്ള ആദരവ് വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നിർദേശമുണ്ട്.
വിവാദം
അതേസമയം, വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ 150-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2025 ഡിസംബർ 8, 9 തീയതികളിൽ പാർലമെൻ്റിൻ്റെ ഇരുസഭകളിലും നടന്ന ചർച്ചകൾ വൻ രാഷ്ട്രീയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കാണ് വഴിവെച്ചത്. 1937-ൽ കോൺഗ്രസ് വന്ദേമാതരത്തിൻ്റെ ആറ് ചരണങ്ങളിൽ നാലെണ്ണം നീക്കം ചെയ്തത് ഗീതത്തിൻ്റെ ആത്മാവിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആരോപിച്ചു. വന്ദേമാതരത്തെ വിഭജിച്ച കോൺഗ്രസ് നടപടി ഇന്ത്യയുടെ വിഭജനത്തിന് വിത്തുപാകി എന്ന് അദ്ദേഹം പാർലമെൻ്റിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ദേശീയ ഗീതം മുസ്ലീങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുമെന്ന് കരുതി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ നിലപാടിനോട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യോജിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആരോപിച്ചിരുന്നു. ദുർഗ്ഗാദേവിയെ പരാമർശിക്കുന്ന ചരണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തത് പ്രീണന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്നും ബിജെപി വാദിച്ചു
എന്നാല് കോണ്ഗ്രസ് ഇതിനെ ശക്തമായി എതിര്ത്തു. രാജ്യം നേരിടുന്ന വിലക്കയറ്റം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ ഗൗരവകരമായ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് സർക്കാർ ഇത്തരമൊരു ചർച്ച സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നെഹ്റുവിനെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് ബിജെപിയുടെ ശീലമാണെന്നും, രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിന്റെ ഉപദേശം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും കോൺഗ്രസ് വിശദീകരിച്ചു.
എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ദേശീയ പ്രതീകമാകണം ദേശീയ ഗീതമെന്നും ആരെയും മാറ്റിനിർത്താൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള ടാഗോറിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് 1937-ലെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്നും അവർ വാദിച്ചു. ഈ ചർച്ചകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഇപ്പോള് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുതിയ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. മുമ്പ് ഒഴിവാക്കിയ ചരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ആറ് ചരണങ്ങളും ഇനി മുതൽ ആലപിക്കണമെന്നും, ഇത് ദേശീയ ഗാനത്തിന് മുമ്പായിരിക്കണമെന്നും സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടു.
