പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് എന്ത്?
മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നവംബർ 10 ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പോകുമെന്നും ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തില് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും ശിവന്കുട്ടി
Published : November 2, 2025 at 2:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പിഎംശ്രീ ഫണ്ട് മരവിപ്പിച്ചെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ നിന്ന് എസ്എസ്കെ ഫണ്ട് ലഭിക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി അറിയിച്ചു. തൊഴിൽ മന്ത്രിമാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നവംബർ 10 ന് ന്യൂഡൽഹിയിൽ പോകുമെന്നും ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തില് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയില് സമ്മര്ദ്ദം ചെലുത്തുമെന്നും ശിവന്കുട്ടി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
പിഎംശ്രീ ഫണ്ട് മരവിപ്പിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളം ഫണ്ടിനായി സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിനെ സമീപിക്കുന്നത്. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ നയം സ്വീകരിക്കുക എന്നതാണ് തൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും പിഎം എസ്എച്ച്ആർഐ ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തില് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ സന്തോഷമോ അസന്തുഷ്ടിയോ ഇല്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
പിഎം ശ്രീയുടെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതിയെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് അതിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. എസ്എസ്കെ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനുമായി അടുത്തിടെ നടത്തിയ ചർച്ച പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഇതുസംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ യോഗത്തിന് ശേഷം തീരുമാനിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ സിപിഐയിൽ നിന്ന് ശക്തമായ എതിർപ്പ് സിപിഎം നേരിട്ടിരുന്നു. തുടര്ന്ന് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഫണ്ട് മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ധാരണാപത്രം (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചതിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എസ്എസ്കെ ഫണ്ടിനായുള്ള ശ്രമങ്ങള് തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലാണ് തീരുമാനം. പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നുവന്ന വിവാദങ്ങളും ആശങ്കകളും കണക്കിലെടുത്താണ് തീരുമാനമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതേസമയം സെൻട്രൽ സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പ് പഠിക്കാൻ ഏഴ് അംഗ മന്ത്രിസഭാ ഉപസമിതി രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സംസ്ഥാനത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ ആർഎസ്എസ് അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്ന് ആരോപിച്ച് സിപിഐയിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഫണ്ടിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങള് മരവിപ്പിച്ചത്.
കേന്ദ്ര ഫണ്ട് നേടുന്നതിനായി ധാരണാപത്രത്തിൽ ഒപ്പുവച്ചതിനെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് തുടക്കത്തിൽ ന്യായീകരിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് പദ്ധതിയിൽ ചേരുന്നത് എൽഡിഎഫിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിൽ നിന്നുള്ള വ്യതിചലനമായി കാണപ്പെടുമെന്ന് സിപിഐ വാദിച്ചു.
അതേസമയം പിഎംശ്രീ പദ്ധതി മരവിപ്പിക്കാനുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേരളത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ഗുണം ലക്ഷ്യമാക്കി പദ്ധതിയുമായി സംസ്ഥാനം മുന്നോട്ടുപോകണമെന്നും കേന്ദ് മന്ത്രി പട്നയില് വച്ച് നടന്ന ഒരു വാർത്ത സമ്മേളനത്തില് വച്ച് പറഞ്ഞു.
എന്താണ് സെൻട്രൽ SSK ഫണ്ട്?
സെൻട്രൽ SSK ഫണ്ട് എന്നത് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരള (സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ) പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക സഹായമാണിത്. സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ള കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയാണിത്.
സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ലക്ഷ്യം: പ്രീ-പ്രൈമറി മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം സമഗ്രമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
- മൂന്ന് പദ്ധതികളുടെ സംയോജനം: കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ മൂന്ന് പ്രധാന വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതികളായ സർവ്വശിക്ഷാ അഭിയാൻ (SSA), രാഷ്ട്രീയ മാധ്യമിക് ശിക്ഷാ അഭിയാൻ (RMSA), ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (TE) എന്നിവ സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് 2018-ൽ സമഗ്ര ശിക്ഷാ അഭിയാൻ ആരംഭിച്ചത്.
- വിവിധ മേഖലകളിലെ സഹായം: അധ്യാപക പരിശീലനം, സ്കൂൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, ഡിജിറ്റൽ വിദ്യാഭ്യാസം, കമ്പ്യൂട്ടർ ലാബുകൾ, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ് മുറികൾ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ഈ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം: വിദ്യാർഥികളിൽ പ്രായോഗിക തൊഴിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം വളർത്തുന്നതിനായി വൊക്കേഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകുന്നു.
- ഫണ്ടിംഗ് രീതി: കേന്ദ്രാവിഷ്കൃത പദ്ധതിയായതിനാൽ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കേന്ദ്ര സർക്കാരും ബാക്കി ഭാഗം അതത് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമാണ് വഹിക്കുന്നത്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും കേന്ദ്രം 60% നൽകും, സംസ്ഥാനം 40% നൽകും. വടക്കുകിഴക്കൻ, ഹിമാലയൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ അനുപാതം 90:10 ആണ്.
കേരളത്തിലെ സമീപകാല വിവാദം:
അടുത്തിടെ, കേരളത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഈ ഫണ്ടുകൾ കേന്ദ്രം തടഞ്ഞുവച്ചതായി ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി-സ്കൂൾസ് ഫോർ റൈസിംഗ് ഇന്ത്യ (PM-SHRI) പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളം ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവെക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഫണ്ട് തടഞ്ഞതെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനായി വീണ്ടും പ്രൊപ്പോസൽ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചതായി കേരള സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. തുടർച്ചയായ ചർച്ചകൾക്കും കൂടിയാലോചനകൾക്കും ശേഷം, കേരളത്തിന് ഈ ഫണ്ടുകൾ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അടുത്തിടെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി.
Also Read:വീണ്ടും ആശങ്ക; സംസ്ഥാനത്ത് ഓരാൾക്ക് കൂടി അമീബിക് മസ്തിഷ്കജ്വരം സ്ഥിരീകരിച്ചു