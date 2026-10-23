'ഈ അടിയറവിലൂടെ നമ്മള് എന്താണ് നേടിയത്?' ചൈനയുടെ നയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ പവന് ഖേര
അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ, വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ചൈനീസ് തൊഴിലാളികളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി.
By ANI
Published : October 23, 2026 at 4:08 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ചൈനയോടുള്ള സമീപനത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പവൻ ഖേര. 2020 ഏപ്രിലിന് മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പട്രോളിങ് നടത്തിയിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ച ഖേര ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിയറ വച്ചൂവെന്നും പറഞ്ഞു. ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പവന് ഖേര.
അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ, വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ, വിസ നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ചൈനീസ് തൊഴിലാളികളുടെ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് വിശദീകരണം തേടി. ചൈനയുമായുള്ള ഈ ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് നേട്ടമുണ്ടായെന്ന് അദ്ദേഹം ആവര്ത്തിച്ചു.
നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങള് ഞങ്ങള് സൂക്ഷിച്ച് കൊള്ളണമെന്നാണോ ചൈന ഇന്ത്യയോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ രാജ്യത്തെ ചെറുകിട-ഇടത്തരം സംരംഭങ്ങളെ നിങ്ങൾ തന്നെ നശിപ്പിക്കട്ടെ, ചൈനയെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് ചൈന ആവശ്യപ്പെടുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊള്ളുക'എന്ന അവരുടെ നിബന്ധനയ്ക്ക് നിങ്ങൾ വഴങ്ങുകയാണോ ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ചൈനയെ ഭയപ്പെടുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ താത്പര്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നിൽ അടിയറ വച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നീക്കിയത്, 99 ബില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് 112 ബില്യൺ ഡോളറായി വർധിച്ച വ്യാപാരക്കമ്മി, ചൈനീസ് തൊഴിലാളികൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും വേണ്ടി വീണ്ടും വിസ അനുവദിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നടപടി എന്നിവയെല്ലാം ഇന്ത്യയെ എങ്ങോട്ടാണ് നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിച്ചു.
അരുണാചൽപ്രദേശിൽ ചൈനീസ് കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടായെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച ഖേര സ്ഥിതിഗതികൾ സാധാരണ നിലയിലാണെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അവകാശവാദങ്ങളെ ചോദ്യം ചെയ്തു. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അവിടുത്തെ താമസക്കാർ നടത്തിയ അഭ്യർഥനകളും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ ചൈനയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിൽ നിന്നും സമ്മർദം നേരിടുകയാണെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ടൂവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ആരോപിച്ചു.
ചൈന അരുണാചലിലേക്ക് കടന്നുകയറിയെന്ന വാർത്തകൾ ദിവസവും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഗ്രാമീണരായ സാധാരണക്കാർ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച് വൈകാരികമായ സന്ദേശങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. എന്നിട്ടും നമ്മുടെ മന്ത്രി പറയുന്നത്, ഇവിടെ എല്ലാം സാധാരണമാണെന്നാണ്. എന്താണ് ഈ 'സാധാരണ' അവസ്ഥ? ഇതൊരിക്കലും സാധാരണമായ ഒന്നല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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ഐടിബിപി ഡയറക്ടർ ജനറലിനോട് പറയൂ എല്ലാം സാധാരണമാണെന്ന്. വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ ആ 20 കുടുംബങ്ങളോട് പറയൂ എല്ലാം സാധാരണമാണെന്ന്. ആ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ആർക്കെങ്കിലും അവരെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിവരമുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും ആ കുടുംബങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ?" ഖേര ചോദിച്ചു. നമ്മുടെ സൈനികർ ധീരരാണ്. അവർക്ക് വീരമൃത്യുവിനെ ഭയമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഭയപ്പെടുന്നത്? അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രഹസ്യം അധികകാലം മറച്ചുവയ്ക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ജർമ്മൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനിരുന്ന ടണൽ ബോറിങ് മെഷീനുകൾ ചൈന തടഞ്ഞുവച്ചെന്നും അതുമൂലം ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടമുണ്ടായെന്നും ഖേര ആരോപിച്ചു.
മറുവശത്ത് എപ്സ്റ്റീൻ ഫയലുകളുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അമേരിക്കയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുന്നത്. എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക്മെയിലിങ്ങിന് വിധേയരാകുന്നതായി കാണാം. അവർ മുന്നോട്ടുവച്ച എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. ആ നിബന്ധനകൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നു. ടണൽ ബോറിങ് മെഷീനുകളെ (TBM) കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ടണൽ ബോറിങ് മെഷീനുകളിൽ 70 ശതമാനവും നിർമ്മിക്കുന്നത് ചൈനയിലാണ്. ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനി ഇത്തരം മെഷീനുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അവ വാങ്ങേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചൈന ആ കമ്പനിയെ തടയുകയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് മെഷീനുകൾ അയക്കുന്നത് തടയുകയും ചെയ്തു. അനൗദ്യോഗികമായി ഞങ്ങൾ ടണൽ ബോറിങ് മെഷീനുകൾ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവരത് തടഞ്ഞു. ഇത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വലിയ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പ്രതികരിച്ച് ജയറാം രമേശ്
അരുണാചൽപ്രദേശിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ചില പട്രോളിങ് പോയിന്റുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടൂവെന്ന് കോൺഗ്രസ് എംപി ജയറാം രമേശ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യുകയും അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. അരുണാചൽപ്രദേശിൽ പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുമായി അടുത്തിടെയുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഐടിബിപി പ്രകടനത്തെ ആ സേനയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ (ഡിജി) പ്രശംസിച്ചതായി രമേശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടവും മൗനം പാലിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
"സ്വയം 'വിശ്വഗുരു' എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നയാൾ ചൈനയ്ക്ക് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ തുടരുമ്പോൾ അരുണാചൽപ്രദേശിൽ പിഎൽഎയുമായുണ്ടായ സമീപകാല ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ ഐടിബിപി കാഴ്ചവച്ച പ്രകടനത്തെ ആ സേനയുടെ ഡിജി പ്രശംസിച്ചിരിക്കുന്നു-അത് തികച്ചും അർഹമായ പ്രശംസയുമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകൂടവും അങ്ങേയറ്റം നിശബ്ദത പാലിക്കുകയാണെന്നും" അദ്ദേഹം എക്സില് കുറിച്ചു.
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