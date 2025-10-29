കോടികള് ചെലവഴിച്ചിട്ടും ഡല്ഹിയില് മഴ പെയ്തില്ല, പാളിയത് എവിടെ? വിശദീകരിച്ച് അധികൃതര്
Published : October 29, 2025 at 10:15 AM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ രൂക്ഷമായ വായുമലിനീകരണം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കൃത്രിമ മഴ പെയ്യിക്കുന്നതിനുള്ള ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരാജയം. കാൺപൂരിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുമായി സഹകരിച്ച് നിരവധി പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടും ഡൽഹിയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് മഴ പെയ്തില്ല.
അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം വളരെ കുറവായതാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരാജയപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് അധികൃതര് അറിയിച്ചു. നഗരത്തിലെ ശരാശരി വായു ഗുണനിലവാര സൂചിക (AQI) ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 8 മണിക്ക് 306 ആയിരുന്നു, കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിൻ്റെ (CPCB) വിവരം പ്രകാരം 'വളരെ മോശം' വിഭാഗത്തിലാണ് ഇത് രേഖപ്പെടുത്തി.
എന്തുകൊണ്ട് കൃത്രിമ മഴ പെയ്തില്ല?
ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരാജയപ്പെട്ടതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം വളരെ കുറവായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിങ് സിർസ വ്യക്തമാക്കി. സിൽവർ അയോഡൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംയുക്തങ്ങൾ പോലുള്ള സീഡിങ് ഏജൻ്റുകൾക്ക് മഴയെ കൃത്രിമമായി പെയ്യിക്കാൻ സാധാരണയായി 50 ശതമാനത്തിലധികം ഈർപ്പം ആവശ്യമാണ്. ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ക്ലൗഡ് സീഡിങ് സമയത്ത് ഈർപ്പത്തിൻ്റെ അളവ് ആ പരിധിക്ക് വളരെ താഴെയായിരുന്നു.
ഐഐടി കാൺപൂരും ഡൽഹി സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പറയുന്നതനുസരിച്ച്, 10 മുതൽ 20 ശതമാനം വരെയായിരുന്നു കണക്കാക്കുന്നത്. മേഘാവൃതമായ മൂടൽമഞ്ഞിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പം ഇല്ലാത്തതിനാൽ ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും, ഇത് മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള അവയുടെ കഴിവിനെ പരിമിതപ്പെടുത്തിയെന്നും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
"സാധാരണയായി, നമുക്ക് 50% ൽ കൂടുതൽ ഈർപ്പം ആവശ്യമാണ്" എന്ന് ഡൽഹി പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിങ് സിർസ പറഞ്ഞു. "ഐഐടി കാൺപൂർ പരീക്ഷണം നടത്തി, നമ്മൾ അവരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. 10–15% ഈർപ്പം ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത്. ഐഐടി കാൺപൂർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനാൽ, ഞങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി," അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
നിർഭാഗ്യവശാൽ, നിലവിലുള്ള മേഘങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ഈർപ്പം ഇല്ലാത്തതിനാല് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ഐഐടി കാൺപൂർ ഡയറക്ടർ പ്രൊഫസർ മനീന്ദ്ര അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി. ഈര്പ്പം 15–20% വരെ മാത്രമായിരുന്നു. അതിനാൽ, ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഈർപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. ഡല്ഹിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മേഘസാന്നിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും, ക്ലൗഡ് സീഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ ഈര്പ്പം ഇല്ലെന്നും അഗർവാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “മേഘാവൃതത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഈർപ്പം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സംഘം കണ്ടെത്തിയത്. ഞങ്ങൾ പറന്നിറങ്ങിയ ഭാഗത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. അതിനാൽ കൃത്രിമമായ മഴ പെയ്യിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കൃത്രിമ മഴ പെയ്തോ?
ഐഐടി കാൺപൂരിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഡാറ്റ പ്രകാരം ഡല്ഹിയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെ ചെറിയ ചാറ്റൽ മഴയാണ് ലഭിച്ചുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരം 4 മണിയോടെ നോയിഡയിൽ 0.1 മില്ലീമീറ്ററും ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിൽ 0.2 മില്ലീമീറ്ററും മഴ പെയ്തതായി ഐഐടി കാൺപൂർ സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
പരീക്ഷണങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മലിനീകരണ തോത് കുറച്ചോ?
ഡൽഹി സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച്, പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം വായുവിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നേരിയ പുരോഗതി രേഖപ്പെടുത്തി. ആദ്യ റൗണ്ട് സീഡിങ്ങിന് ശേഷം മയൂർ വിഹാർ, കരോൾ ബാഗ്, ബുരാരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ PM2.5 ലെവലുകൾ യഥാക്രമം 221, 230, 229 എന്നിവയിൽ നിന്ന് 207, 206, 203 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്ന് റിപ്പോർട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതുപോലെ, അതേ PM10 ലെവൽ 207, 206, 209 എന്നിവയിൽ നിന്ന് 177, 163, 177 ആയി കുറഞ്ഞുവെന്നും അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
ഇനി അടുത്ത ഘട്ടം?
ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പരീക്ഷണങ്ങൾ സമ്മിശ്ര ഫലങ്ങൾ നൽകിയെങ്കിലും, ഐഐടി കാൺപൂരും ഡൽഹി സർക്കാരും അന്തരീക്ഷ സാഹചര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് സൂചന നൽകി. കുറഞ്ഞ ഈർപ്പം ഉള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഏതുതരം മഴ ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുകയാണെന്നും ഈര്പ്പം മെച്ചപ്പെടുമ്പോള് കൂടുതല് പരീക്ഷണങ്ങള് നടത്തുമെന്നും പരിസ്ഥിതി മന്ത്രി മഞ്ജീന്ദർ സിങ് സിർസ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തും.
എന്താണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ്?
കൃത്രിമ മഴയ്ക്കായി മേഘത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ഗതി മാറ്റുക എന്നതാണ് ആദ്യ പടി. ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് എന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെയാണ് കൃത്രിമ മഴ സാധ്യമാക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ സിൽവർ അയഡൈഡ്, ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ കണികകൾ മേഘങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു.
വിമാനങ്ങളും ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആകാശത്തേക്ക് സിൽവർ അയഡൈഡ്, പൊട്ടാസ്യം അയഡൈഡ്, ഡ്രൈ ഐസ് തുടങ്ങിയ രാസവസ്തുക്കൾ തളിച്ചാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിംഗ് നടത്തുന്നത്. ഈ രാസവസ്തുക്കൾ ജലബാഷ്പത്തെ ആകർഷിക്കുകയും മഴ മേഘങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സാധാരണയായി ഈ രീതിയിലൂടെ മഴ പെയ്യാൻ ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് സമയം എടുക്കും. ഡല്ഹിയില് ഐഐടി കാണ്പൂരിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് ട്രയല് നടക്കുന്നത്. കാണ്പൂരില് നിന്നെത്തിയ സെസ്ന വിമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലൗഡ് സീഡിങ് നടത്തിയത്. ഏകദേശം 1.9 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതി ഡല്ഹി സര്ക്കാര് ചെലവഴിക്കുന്നത്.
