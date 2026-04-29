ഇവിഎമ്മിൽ കൃത്രിമം നടന്നെന്ന് ഉറപ്പായാൽ റീപോളിങ്; മുന്നറിയിപ്പുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ സിഇഒ

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടേപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ മഷി പുരട്ടിയോ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന് പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാണ്

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026 CHIEF ELECTORAL OFFICER EVM TAMPERING ZERO TOLERANCE POLICY
By PTI

Published : April 29, 2026 at 10:33 PM IST

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനിടെ വലിയ തോതിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടിയുമായി സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ മനോജ് അഗർവാൾ. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ (ഇവിഎം) ടേപ്പുകളോ മഷിയോ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്ന ബൂത്തുകളിൽ, അന്വേഷണത്തിന് ശേഷം കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും റീപോളിങ് നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിടുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരെ പൂർണ്ണമായും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നടപടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് കമ്മിഷൻ്റെ നയമെന്നും, ഇക്കാര്യത്തിൽ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുമെന്നും സിഇഒ അറിയിച്ചു.

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ടേപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാനാർഥികളുടെ ചിഹ്നങ്ങളിൽ മഷി പുരട്ടിയോ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്ന് പരാതി ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ട് നിർണായകമാണ്. ജില്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർമാരോ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിയുണ്ടായ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരോ നൽകുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും റീപോളിങ് നടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാവുകയെന്നും മനോജ് അഗർവാൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുന്ന രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിലാണ് വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നത്.

ഐടി സെൽ മേധാവിയുടെ ട്വീറ്റ്

ചില ബൂത്തുകളിൽ ബിജെപിയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾ ടേപ്പുകൾ വെച്ചോ മഷി ഉപയോഗിച്ചോ മറച്ചുവെച്ചുവെന്ന അതിഗുരുതരമായ ആരോപണവുമായി ബിജെപി നേതൃത്വം തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തെത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ പുതിയ വിശദീകരണവുമായി സംസ്ഥാനത്തെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനിടെ വ്യാപകമായ അട്ടിമറി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി ഐടി സെൽ മേധാവി അമിത് മാളവ്യ എക്സിൽ ഒരു വീഡിയോയും പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഫാൽട്ട നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ 144, 189 എന്നീ ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ ബിജെപിയുടെ ചിഹ്നത്തിന് മുകളിൽ വെള്ള ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തമായ വീഡിയോയാണ് അദ്ദേഹം പുറത്തുവിട്ടത്. ഈ ബൂത്തുകളിൽ അടിയന്തരമായി റീപോളിങ് നടത്തണമെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ടേപ്പുകൾ ഒട്ടിച്ചതായോ, ഇവിഎമ്മിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമത്വം നടന്നതായോ പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നയം സ്വീകരിച്ച് റീപോളിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിയന്തര നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും സിഇഒ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ യന്ത്രങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത സമയത്തിലോ, വോട്ടെടുപ്പിന് മുൻപായുള്ള മോക് പോളുകളിലോ ഇത്തരം കൃത്രിമത്വങ്ങൾ നടന്നതായി പ്രാഥമിക പരിശോധനകളിൽ യാതൊരു സൂചനയും ഇതുവരെയെങ്ങും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ വലിയൊരു ശതമാനം ബൂത്തുകളിലും ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ വ്യാപകമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ, ആ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവനായി വീണ്ടും വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയ്യാറാകും. എന്നാൽ നിലവിൽ കൃത്യമായി എത്ര ബൂത്തുകളിലാണ് ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നിട്ടുള്ളതെന്നതിൻ്റെ കണക്കുകൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിലവിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പ്രകാരം അതിസുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ഇവിഎമ്മുകളുടെ പൂർണ്ണ ചുമതല കേന്ദ്ര അർധസൈനിക വിഭാഗങ്ങൾക്കാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളതെന്നും സിഇഒ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

മമതയുടെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി

വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് വോട്ടർമാർ തങ്ങളുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാകാം ഇത്തരം അട്ടിമറി സംഭവങ്ങൾ നടന്നതെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ സംശയിക്കുന്നത്. ആളുകൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ മനപ്പൂർവം മെഷീനുകളിൽ ഈ ടേപ്പുകൾ ഒട്ടിക്കുന്നതാകാനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയും പോളിങ് ബൂത്തിനകത്ത് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ എത്ര സമയം ചിലവഴിച്ചുവെന്ന കാര്യം സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൃത്യമായി പഴുതുകളടച്ച് നിരീക്ഷിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അട്ടിമറിയ്ക്ക് കൂട്ടുനിന്ന കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമപ്രകാരം നൽകാവുന്ന ഏറ്റവും കടുത്ത ശിക്ഷ തന്നെ ഈ കുറ്റവാളികൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് സിഇഒ വ്യക്തമാക്കി. അതിനിടെ അമിത് മാളവ്യ പങ്കുവെച്ച വീഡിയോയുടെ ആധികാരികത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സംഭവത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള താഴെത്തട്ടിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ അന്വേഷണത്തിനായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

തൻ്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലമായ ഭവാനിപ്പൂരിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ പൊലീസും കേന്ദ്ര സേനയും അമിതമായ അധികാരപ്രയോഗം നടത്തുന്നുവെന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ ഗുരുതരമായ ആരോപണത്തോടും പശ്ചിമബംഗാൾ സിഇഒ മനോജ് അഗർവാൾ പ്രതികരിച്ചു. അതത് മേഖലകളിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷമാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. പൊലീസ് എന്തുചെയ്യുന്നുവെന്ന് കമ്മിഷന് ഇടപെട്ട് പറയാൻ സാധിക്കില്ല.

സ്ഥിതിഗതികൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടത് അവരുടെ ജോലി മാത്രമാണ്. സംഘർഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ അവർ ഇടപെടുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്വതന്ത്രവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തുകയെന്ന വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം പൊലീസിനുമുണ്ടെന്ൻ സിഇഒ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. ബുധനാഴ്ച വോട്ടെടുപ്പ് നടന്ന 142 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നായി വിവിധ തരത്തിലുള്ള 2,196 പരാതികളാണ് ഇതുവരെ ലഭ്യമായതെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഏപ്രിൽ 23നായിരുന്നു 152 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ആദ്യഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. നിർണായകമായ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ഫലം മെയ് നാലിന് ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കും.

Also Read: ബംഗാള്‍ രണ്ടാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പില്‍ റെക്കോഡ് പോളിങ്, 91 ശതമാനത്തിലേക്ക്

