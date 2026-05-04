ബംഗാളിൽ മമതയെ വീഴ്ത്തി ബിജെപി; തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്റ്റാലിനെ തകർത്ത് വിജയ്
വർഷങ്ങളായി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബിജെപിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്തും ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാൾ
Published : May 4, 2026 at 6:33 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: അസം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അപ്രതീക്ഷിത വിധിയെഴുത്ത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതികളെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ തകർത്ത് ബിജെപി ചരിത്രവിജയം സ്വന്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയുടെ പതിനഞ്ച് വർഷം നീണ്ട ഭരണത്തിനാണ് ഇതോടെ അന്ത്യമായത്. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ഡിഎംകെയെ അട്ടിമറിച്ച് നടൻ വിജയ്യുടെ പാർട്ടിയായ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടിവികെ) ഉജ്വല വിജയം സ്വന്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി എംകെ സ്റ്റാലിന് ഇത് കനത്ത പ്രഹരമായി. അതേസമയം, അസമിലും കേന്ദ്ര ഭരണ പ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിയിലും എൻഡിഎ ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കി.
ബംഗാളിൽ മമത വീർപ്പുമുട്ടി; ബിജെപിക്ക് ചരിത്രമുന്നേറ്റം
വർഷങ്ങളായി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെയും ബിജെപിയുടെയും രാഷ്ട്രീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് എക്കാലത്തും ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർത്തിരുന്ന സംസ്ഥാനമായിരുന്നു പശ്ചിമ ബംഗാൾ. ഹിന്ദി ഹൃദയഭൂമിയിലും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പടർന്നുപിടിച്ചപ്പോഴും സാംസ്കാരികമായ സവിശേഷതകൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ബിജെപിയെ ബംഗാൾ തടഞ്ഞുനിർത്തി. എന്നാൽ ഇത്തവണ 294 അംഗ നിയമസഭയിൽ 200 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയോ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയോ ചെയ്ത് ബിജെപി സമാനതകളില്ലാത്ത അട്ടിമറിയാണ് നടത്തിയത്. 2021ൽ അവർ നേടിയ 77 സീറ്റുകൾ എന്ന സർവകാല റെക്കോഡാണ് ഇപ്പോൾ തിരുത്തിക്കുറിച്ചത്.
1998ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിച്ച്, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട കമ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണത്തിന് 2011ൽ അന്ത്യംകുറിച്ച മമത ബാനർജി ഇത്തവണ കേവലം 87 സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി. ഈ വിജയം പൗരസ്ത്യ ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ബിജെപിയുടെ വലിയ കാൽവയ്പ്പായാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം വിലയിരുത്തുന്നത്. ജർമനിയേക്കാൾ ജനസംഖ്യയുള്ള ബംഗാളിലെ ഈ വിജയം ബിജെപിയുടെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ്.
ശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും വോട്ടർ പട്ടികയിലെ പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് മമതയ്ക്ക് തിരിച്ചടിയായത്. മമത ബാനർജി മുസ്ലിംകളെ മാത്രമാണ് പ്രീണിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സ്ഥിരം തൃണമൂൽ വോട്ടർമാർ വരെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക ബഹുസ്വരതയും ന്യുനപക്ഷ സംരക്ഷണവും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച മമതയുടെ ശൈലി ഇത്തവണ വിലപ്പോയില്ല. അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളും സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും തിരിച്ചറിയാൻ തൃണമൂലിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ സെൻ്റർ ഫോർ ദി സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡെവലപ്പിങ് സൊസൈറ്റീസിലെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ പ്രവീൺ റായ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ഇതിന് പുറമെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടത്തിയ പ്രത്യേക വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കലിൽ ഒമ്പത് ദശലക്ഷം പേരെ (മൊത്തം വോട്ടർമാരുടെ 12 ശതമാനം) ഒഴിവാക്കിയതും വലിയ വിവാദമായി. ഇതിൽ ആറ് ദശലക്ഷം പേർ മരണപ്പെട്ടവരോ സ്ഥലത്തില്ലാത്തവരോ ആണെന്ന് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് ദശലക്ഷം പേർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ സമയം ലഭിച്ചില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ബോധപൂർവം ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് മമത ബാനർജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ല.
സംസ്ഥാനത്ത് 2400 കമ്പനി കേന്ദ്ര സേനയെ നിയോഗിച്ചതും വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ കാരണമായെന്ന് വിലയിരുത്തലുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ ഹിന്ദു വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണമാണെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കി. ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത എല്ലാ സനാതനികൾക്കും അദ്ദേഹം നന്ദി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ വോട്ടെണ്ണൽ പൂർത്തിയാകും വരെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രവർത്തകരും ബൂത്തുകളിൽ തുടരണമെന്നും കടുവയുടെ കുട്ടികളെപ്പോലെ പോരാടുമെന്നും മമത ബാനർജി പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര സേനയെ ഉപയോഗിച്ച് തൃണമൂൽ ഓഫിസുകൾ തകർത്തെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടിലും പുതുച്ചേരിയിലും വിജയ്യുടെ കൊടുങ്കാറ്റ്
തമിഴ്നാട് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അക്ഷരാർഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിധിയെഴുത്താണ് ഉണ്ടായത്. ദ്രാവിഡ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അതികായനായ എംകെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ഡിഎംകെയെ തകർത്തെറിഞ്ഞ് നടൻ വിജയ്യുടെ ടിവികെ ഗംഭീര വിജയം കരസ്ഥമാക്കി. സിനിമാ താരങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻചലനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തമിഴ്നാടൻ ശൈലിയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറി. ഡിഎംകെ എന്ന കൂറ്റൻ പ്രസ്ഥാനത്തെ കേവലം മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള പാർട്ടിയിലൂടെ വിജയ് തോൽപ്പിച്ചു.
പുതുച്ചേരി നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ടിവികെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. അവിടെ രണ്ട് സീറ്റുകളിലാണ് പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ വിജയിച്ചത്. മണവേലി മണ്ഡലത്തിൽ ബി രാമുവും തിരുബുവനൈയിൽ സായ് ജെ ശരവണൻ കുമാറും വിജയിച്ചു കയറി. ഭരണകക്ഷിയായ എൻആർ കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ഉൾപ്പെട്ട എൻഡിഎ സഖ്യം തന്നെയാണ് പുതുച്ചേരിയിൽ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി എൻ രംഗസ്വാമി തട്ടഞ്ചാവടി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയം നിലനിർത്തി.
30 അംഗ നിയമസഭയിൽ കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെയും ഉൾപ്പെട്ട ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ വളരെ പിന്നിലാക്കി എൻഡിഎ സഖ്യം ഇതിനകം 12 സീറ്റുകളിൽ വിജയം ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നെല്ലിത്തോപ്പ് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്തി ഡിഎംകെ വിജയിച്ചത് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനുള്ള ഏക ആശ്വാസം.
അസമിൽ ഹിമന്തയുടെ എൻഡിഎ കാറ്റടിച്ച് കോൺഗ്രസ് വീണു
അസം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണകക്ഷിയായ ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻഡിഎ വൻ ആധിപത്യം നിലനിർത്തി. തുടർച്ചയായ മൂന്നാം തവണയാണ് ഭരണസഖ്യം അസമിൽ അധികാരത്തിലെത്തുന്നത്. 126 അംഗ നിയമസഭയിൽ 37 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും 65 സീറ്റുകളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ് എൻഡിഎ സഖ്യം. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ നയിക്കുന്ന ബിജെപി മാത്രം 30 സീറ്റുകളിൽ വിജയിക്കുകയും 52 മണ്ഡലങ്ങളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ്.
സഖ്യകക്ഷിയായ ബോഡോലാൻഡ് പീപ്പിൾസ് ഫ്രണ്ട് (ബിപിഎഫ്) അഞ്ച് സീറ്റുകളും അസം ഗണ പരിഷത്ത് (എജിപി) രണ്ട് സീറ്റുകളും സ്വന്തമാക്കി. ബിപിഎഫ് പ്രതിനിധികളായ പണിറാം ബ്രഹ്മ (സിഡ്ലി ചിരാങ്), താണേശ്വർ ബസുമതാരി (മനസ്), റിഹോൺ ഡൈമാരി (ഉദൽഗുരി) എന്നിവർ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. എജിപിയുടെ ഡോ. തപൻ ദാസ്, കേശബ് മഹന്ത എന്നിവരും വിജയികളുടെ പട്ടികയിലുണ്ട്.
പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ കോൺഗ്രസ് നിലവിൽ ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രം വിജയിക്കുകയും പതിനെട്ട് സീറ്റുകളിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ്. ബദറുദ്ദീൻ അജ്മൽ നയിക്കുന്ന എഐയുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ റൈജോർ ദൾ നേതാവ് അഖിൽ ഗൊഗോയ് ശിവസാഗർ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മികച്ച നിലയിൽ മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു. എൺപത്തിയഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം മികച്ച പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജലൂക്ബാരി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി റെക്കോഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് വിജയിച്ചത്. ഏപ്രിൽ ഒമ്പതിന് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് അസമിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. നെടുനീളൻ വാഗ്ദാനങ്ങളും സഖ്യങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും അസമിൽ ജനങ്ങൾ പൂർണമായും വീണ്ടും എൻഡിഎയ്ക്ക് ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്.
