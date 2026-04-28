പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നാളെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ്; 142 മണ്ഡലങ്ങൾ വിധിയെഴുതും
Published : April 28, 2026 at 7:31 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ രണ്ടാംഘട്ട വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള അവസാനവട്ട ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായി. 142 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നാളെ വിധിയെഴുതുന്നത്. രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെയാണ് പോളിങ്. കോടിക്കണക്കിന് വോട്ടർമാർ നാളെ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കും.
അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കർശന സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ പോളിങ് ബൂത്തുകളിലും കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിൽ പ്രത്യേക നിരീക്ഷണം ഉറപ്പാക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ചു.
കർശന സുരക്ഷ
സമാധാനപരമായ വോട്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കേന്ദ്രസേനയെ വിന്യസിച്ചു. പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിനായി വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തി. ഡ്രോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ആകാശനിരീക്ഷണവും നടത്തുന്നുണ്ട്. പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകൾക്ക് ചുറ്റും കനത്ത കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.
വോട്ടർമാർക്ക് ഭയമില്ലാതെ വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമൊരുക്കുമെന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി. വ്യാജ വോട്ടർമാരെ പിടികൂടാൻ ബൂത്തുകളിൽ പ്രത്യേക ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും നിയമിച്ചു. ആദ്യഘട്ട പോളിങ് തടസങ്ങളില്ലാതെ മികച്ച രീതിയിലാണ് അവസാനിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രണ്ടാംഘട്ടത്തിലും വോട്ടർമാരുടെ മികച്ച പങ്കാളിത്തം ഭരണരംഗത്തുള്ളവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വ്യാപക ഒരുക്കങ്ങൾ
കനത്ത ചൂട് പരിഗണിച്ച് പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ കുടിവെള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പ്രത്യേക റാമ്പും വീൽചെയറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി. വനിതാവോട്ടർമാരെ കൂടുതലായി ആകർഷിക്കാൻ പിങ്ക് പോളിങ് ബൂത്തുകളും പലയിടത്തും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി തകരാർ ഉണ്ടായാൽ അത് ഉടൻ പരിഹരിക്കാനായി സെക്ടറൽ ഓഫിസർമാരെയും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെയും സജ്ജമാക്കി. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും വിവരങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിനായി 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൺട്രോൾ റൂമുകൾ തുറന്നു. ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടാൽ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ജനങ്ങൾക്ക് പരാതി നൽകാം.
രാഷ്ട്രീയ വാശിയേറി
ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി, സിപിഎം നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണി, കോൺഗ്രസ് എന്നിവർ തമ്മിലാണ് പ്രധാന പോരാട്ടം നടക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന പരസ്യ പ്രചാരണങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജിയും ബിജെപി ദേശീയ നേതാക്കളും നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു. കാൽനട യാത്രകളും റാലികളുമായി പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടെയാണ് പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് ബിജെപി വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളിലാണ് പൂർണമായും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. ഭരണരംഗത്തെ പോരായ്മകൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച് വോട്ട് നേടാനാണ് ഇടതുമുന്നണിയും കോൺഗ്രസും ശ്രമിക്കുന്നത്. മുൻ വർഷങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ശക്തമായ മത്സരമാണ് ഇത്തവണ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കാണുന്നത്.
വ്യാജ വാർത്തകൾക്ക് പൂട്ട്
വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് കണക്കിലെടുത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് ദിവസം അക്രമസംഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വ്യാജ വാർത്തകൾ പരത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശനമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. സംശയകരമായ വാട്സാപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക സൈബർ സെൽ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.
സുതാര്യമായ വോട്ടെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ട് പ്രശ്നബാധിത മേഖലകളിലെല്ലാം ശക്തമായ മുൻകരുതലുകളാണ് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. വോട്ടർമാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ പോളിങ് സറ്റേഷനിൽ എത്താനുമുള്ള മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയതായി ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി. ഏത് സാഹചര്യവും നേരിടാൻ ദ്രുതകർമസേനയെയും ഡ്യൂട്ടിക്ക് നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമാധാനപരമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്ന് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അഭ്യർഥിച്ചു.
