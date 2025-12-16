Kerala Local Body Elections2025

ബംഗാളിൽ 58 ലക്ഷം പേർ പുറത്ത്; വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ നീക്കം ചെയ്യൽ, കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുള്ളവർക്ക് 1950ലെ നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനും തുടർന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്കും അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ്

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ചീഫ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷണറുടെ യോഗം (ANI)
December 16, 2025

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയായതിനെത്തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ചൊവ്വാഴ്ച കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. മരണം, സ്ഥലംമാറ്റം, വിലാസത്തിൽ കണ്ടെത്താനാകാത്തവർ തുടങ്ങി വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 58,20,899 വോട്ടർമാരെയാണ് പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ ആകെ വോട്ടർമാരുടെ 7.59 ശതമാനം വരുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഡിസംബർ 11വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ആകെയുള്ള 7,66,37,529 വോട്ടർമാരിൽ 7,08,16,630 പേർ തങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പട്ടികയിൽ നിന്നും പേര് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട അർഹരായ വോട്ടർമാർക്ക് ഡിസംബർ 16 മുതൽ 2026 ജനുവരി 15 വരെ പട്ടികയിൽ പേര് വീണ്ടും ചേർക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കും. 24 ജില്ലകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 294 ഇആർഒമാർ, 3059 എഇആർഒമാർ, 80,681 ബൂത്തുകളിലെ ബിഎൽഒമാർ എന്നിവരുടെ ഏകോപിപ്പിച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

എട്ട് അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രതിനിധികളും 1,81,454 ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റുമാരും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായി. കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിനായി പ്രാദേശിക ബിഎൽഒ വഴിയും ECINET മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയും voters.eci.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിൽ പേര് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫോം 6ഉം അനുബന്ധ രേഖകളും പൂരിപ്പിച്ചു നൽകേണ്ടതാണ്.

പുതിയതായി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനായി ഇതിനകം 3,24,800 അപേക്ഷകൾ (ഫോം 6) ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇവരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഡിസംബർ 16ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കരട് പട്ടികയിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നോട്ടിസ് നൽകാതെ ആരുടെയും പേര് നീക്കം ചെയ്യില്ലെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

വോട്ടർ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച് പരാതിയുള്ളവർക്ക് 1950ലെ നിയമപ്രകാരം ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിനും തുടർന്ന് ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്കും അപ്പീൽ നൽകാവുന്നതാണ്. തികച്ചും സുതാര്യമായ വോട്ടർ പട്ടിക ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. അപ്പീൽ നൽകുന്നതിനും പരിശോധനയ്ക്കുമുള്ള സമയം ഡിസംബർ 16 മുതൽ 2026 ഫെബ്രുവരി 7 വരെയായിരിക്കും. അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 14ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നടപടികൾ

പശ്ചിമ ബംഗാളിനൊപ്പം രാജസ്ഥാൻ, ഗോവ, പുതുച്ചേരി, ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കരട് പട്ടികയും ചൊവ്വാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്‌നാട്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലെ കരട് പട്ടിക ഡിസംബർ 19ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കണക്കെടുപ്പ് ഡിസംബർ 18ന് അവസാനിക്കുകയും കരട് പട്ടിക ഡിസംബർ 23ന് പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്യും. ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമയപരിധി 15 ദിവസം നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഡിസംബർ 26ന് കണക്കെടുപ്പ് അവസാനിക്കുകയും ഡിസംബർ 31ന് കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

കേരളത്തിൽ കരട് പട്ടിക 23ന്

കേരളത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കെടുപ്പ് ഡിസംബർ 18ന് അവസാനിക്കും. തുടർന്ന് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക ഡിസംബർ 23ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. കേരളത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടർ പട്ടിക നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഫെബ്രുവരി 14ന് പകരം 2026 ഫെബ്രുവരി 21നായിരിക്കും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക.

