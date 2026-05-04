നിറം മാറുന്ന ബംഗാള്‍, ചുവപ്പും നീലയും കടന്ന് കാവിയണിഞ്ഞു; തകർന്നടിഞ്ഞ് മമത

ബംഗാളില്‍ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഭരണം പിടിച്ച് ബിജെപി. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാകും ഇത്തവണ ബിജെപി ഭരണത്തിലെത്തുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 4, 2026 at 8:52 PM IST

ശ്ചിമ ബംഗാളിന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയത്തിന് പലകാലങ്ങളില്‍ പലനിറമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും അധികാര പോരാട്ടങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ്. ഇന്ത്യൻ രാഷ്‌ട്രീയ മണ്ഡലത്തില്‍ എക്കാലവും ബംഗാള്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യയില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്‍റെ സജീവ കേന്ദ്രമായിരുന്നു ബംഗാള്‍. വിവിധ രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളും നേതാക്കളും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് (ഐഎൻസി) ഇവയില്‍ പ്രധാനിയായിരുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ശരത് ചന്ദ്രബോസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കള്‍ ബംഗാളിന്‍റെ മണ്ണില്‍ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വലിയ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കി. ഈ കാലഘട്ടത്തില്‍ തന്നെയാണ് ബംഗാളിന്‍റെ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ) പ്രബല ശക്തിയായി വളരാൻ തുടങ്ങിയത്. 1940 കളുടെ അവസാനത്തിൽ, കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി വളർന്നുവന്ന തേഭാഗ പ്രസ്ഥാനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പ്രധാന കാർഷിക പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു.

കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ആധിപത്യം, ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡോ. ബിദാൻ ചന്ദ്ര റോയ്

1947-ൽ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിനുശേഷം, പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ രാഷ്‌ട്രീയത്തില്‍ ഇന്ത്യൻ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു. ബംഗാളില്‍ പാർട്ടി രാഷ്‌ട്രീയത്തിന്‍റെ തുടക്ക കാലമായിരുന്നു അത്. ഡോ. ബിദാൻ ചന്ദ്ര റോയ് ആയിരുന്നു ആദ്യ ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രി. 1967 വരെ കോണ്‍ഗ്രസ് ആയിരുന്നു പ്രബലശക്തി. 1951-52 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ, ഐഎൻസി 238 സീറ്റുകളിൽ 150 പിടിച്ച് ഭരണത്തിലേറി. സിപിഐ നയിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷം 41 സീറ്റുകളാണ് നേടിയത്. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി വളരുകയായിരുന്നു സിപിഐ. അങ്ങനെ ജ്യോതി ബസു പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി.

വലതു സഖ്യവും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സജീവമായിരുന്നു. അഖിലേന്ത്യാ ഭാരതീയ ജനസംഘത്തിനും (ബിജെഎസ്) അഖില ഭാരതീയ ഹിന്ദു മഹാസഭയ്ക്കും (എച്ച്എംഎസ്) 13 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചു. ബംഗാളിലെ സാഹചര്യം വിലയിരുത്തുമ്പോള്‍ ഇതൊരു വലിയ വിജയം തന്നെയായിരുന്നു. ബംഗാളിലെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിന്‍റെ ഗതി നിശ്ചയിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു 1951-52 ലേത്. വർഗീയ സംഘർഷം, ഭക്ഷ്യക്ഷാമം തുടങ്ങിയ വിഭജനാനന്തര പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിച്ച കോൺഗ്രസിന് 16 വർഷത്തെ ഭരണം നിലനിർത്താനായി.

ഇടതുപക്ഷം ശക്തി പ്രാപിച്ചു വലതുപക്ഷം അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു. 1957 ൽ, ബിജെഎസിനും എച്ച്എംഎസിനും ഒരു സീറ്റ് പോലും നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇടതുപക്ഷ കൂട്ടായ്‌മയായ യുണൈറ്റഡ് ലെഫ്റ്റ് ഇലക്ഷൻ കമ്മിറ്റി 252 സീറ്റുകളിൽ 85 എണ്ണം നേടി. ശേഷം കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിച്ചു. 2016 ൽ പോലും വലതുപക്ഷത്തിന് 294 സീറ്റുകളിൽ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ നേടാനായുള്ളൂ. 2019 ലെ ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാത്രമാണ് ഹിന്ദു വലതുപക്ഷത്തിന് ലീഡ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞത്, 294 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ 121 എണ്ണം ഇവർ നേടി.

ബംഗാള്‍ ചുവന്നു, മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട ഇടതുഭരണം

1967-ൽ ബംഗാള്‍ സുപ്രധാനമായൊരു രാഷ്‌ട്രീയ മാറ്റത്തിന് സാക്ഷിയായി. ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ സഖ്യമായ യുണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്നു. സിപിഐ (എം) നയിച്ച സഖ്യത്തിൽ സിപിഐ, റെവല്യൂഷണറി സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ആർഎസ്‌പി) പോലുള്ള പല ഇടത് പാർട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്‌സിസ്റ്റ്) നയിച്ച ഇടത് മുന്നണി നീണ്ട 34 വർഷമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ ഭരിച്ചത്. ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ജനാധിപത്യപരമായ ഇടതുപക്ഷ ഭരണമായിരുന്നു ഇത്. ഭൂപരിഷ്‌കരണം, പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം എന്നിവയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി.

ഇടത് നേതാക്കളായ ജ്യോതി ബസുവും ബുദ്ധദേവ് ഭട്ടാചാര്യയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരായി. ഭൂപരിഷ്‌കരരണം നടപ്പിലാക്കിയും ദരിദ്രർക്ക് അനുകൂലമായ നയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളില്‍ ഇടത് ശക്തമായ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി. വലതുപക്ഷം അരികുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടു.

അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്‍റെ (AITC) ഉദയം

മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (AITC) 2000ത്തിന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ബംഗാളില്‍ ഉയർന്നുവന്നു. 1998 ൽ രൂപീകൃതമായ പാർട്ടി സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപക പിന്തുണ നേടി. ഇന്ത്യൻ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് പിരിഞ്ഞ മമത ബാനർജി മുകുള്‍ റോയിയുമായി ചേർന്ന് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന് രൂപം നല്‍കുകയായിരുന്നു. 2011 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടത് ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിച്ചുകൊണ്ട് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തി. മമത ബാനർജി ആദ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി. 2011 മുതൽ, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രബലമായ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയാണ് എഐടിസി. ഒന്നിലധികം തവണ മമത ബംഗാള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയാകാനും മമതയ്‌ക്ക് സാധിച്ചു.

സിംഗൂർ, നന്ദിഗ്രാം സമരങ്ങളെത്തുടർന്നാണ് മമതയുടെ പാർട്ടി ഇടതുപക്ഷത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. നിലവില്‍ ബംഗാളില്‍ ആധിപത്യമുള്ള പാർട്ടിയാണ് ടിഎംസി. മമത ബാനർജിയും അവരുടെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളുമാണ് തൃണമൂലിന്‍റെ രണ്ട് സുപ്രധാന നേട്ടങ്ങള്‍. 2008 മുതൽ എട്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ (പഞ്ചായത്ത്, നിയമസഭ, പാർലമെന്‍റെ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍) സജീവമായിരുന്നു മമത. പ്രാദേശിക പാർട്ടിയായതിനാല്‍ തന്നെ അടിസ്ഥാന വർഗവുമായുള്ള ആശയവിനിമയം തൃണമൂലിന് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ നടത്താനായി. എന്നാല്‍ 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിഎംസി മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ, നന്ദിഗ്രാമിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച മമത ബാനർജി ബിജെപിയുടെ സുവേന്ദു അധികാരിയോട് 1,956 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു. 292ൽ 213 സീറ്റുകൾ ടിഎംസി നേടിയതിനാൽ, മമത മൂന്നാം തവണയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. ഇതേവർഷം തന്നെ ഭവാനിപൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മമത 58,835 വോട്ടിന്‍റെ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ വിജയിച്ച് എംഎല്‍എ ആയി.

എന്നാല്‍ 2026 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയപ്പോഴേക്ക് മമതയ്‌ക്കെതിരെ ജനവികാരം ഉയർന്നു. ബംഗാളിലെ അക്രമരാഷ്‌ട്രീയവും ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റത്തില്‍ മമത സ്വീകരിച്ച നിലപാടും ബിജെപി ഉയർത്തിക്കാട്ടി. ആർജി കർ മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ യുവ ഡോക്‌ടർ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌ത് കൊല്ലപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ മമത വൻതോതില്‍ വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. കേസ് മൂടിവച്ചതായും കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട മെഡിക്കല്‍ കോളജ് മുൻ പ്രിൻസിപ്പല്‍ സന്ദീപ് ഘോഷിനെ സംരക്ഷിച്ചതായും ഡോക്‌ടറുടെ കുടുംബം മമതയ്‌ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതും തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രതിഫലിച്ചു. ബിജെപിയുടെ ക്യാമ്പയിൻ ഇക്കൊല്ലം ഫലം കണ്ടു. ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടർമാരും മമതയെ കൈവിട്ട ചിത്രമാണ് കാണാനായത്. 200ലധികം സീറ്റിൽ വിജയിച്ചാണ് ബിജെപി ബംഗാളിൽ ഭരണത്തിൽ ഏറുന്നത്. പ്രധാന മണ്ഡലങ്ങൾ എല്ലാം തൃണമൂലിനെ കയ്യൊഴിഞ്ഞു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ബംഗാൾ ബിജെപിക്ക് വഴിപ്പെട്ടു.

