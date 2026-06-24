ഒരു വർഷത്തിനുശേഷവും നീതി അകലെ; നാദിയയിലെ തമന്ന വധക്കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിൽ, ആകെ അറസ്റ്റ് 13 ആയി
കൊല്ലപ്പെട്ട തമന്നയുടെ മാതാവ് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി 24 മണിക്കൂറിനകമാണ് ഈ നടപടി.
Published : June 24, 2026 at 2:38 PM IST
കൊൽക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നാദിയയിൽ കലിഗഞ്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ദിനത്തിലുണ്ടായ ബോംബേറിൽ പെൺകുട്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ രണ്ട് പ്രതികളെ കൂടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സബീർ ഷെയ്ഖ്, ജിയാറുൽ ഷെയ്ഖ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇതോടെ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായവരുടെ ആകെ എണ്ണം 13 ആയി ഉയർന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട തമന്നയുടെ മാതാവ് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് പൊലീസിൻ്റെ ഈ നിർണായക നീക്കം.
മുർഷിദാബാദിലെ ഭാര്യാഗ്യഹത്തിൽ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ജിയാറുൽ ഷെയ്ഖിനെ ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. സബീർ ഷെയ്ഖിനെയും സമാനമായ രീതിയിൽ ഒളിത്താവളത്തിന് സമീപത്തുനിന്നാണ് പൊലീസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കേസിൽ ആകെ 24 പേർക്കെതിരെയാണ് തമന്നയുടെ കുടുംബം പരാതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി 11 പ്രതികളെക്കൂടി പിടികൂടാനുണ്ടെന്ന് ക്യഷ്ണനഗർ ജില്ലാ പൊലീസ് ഡി എസ് പി ശിൽപി പാൽ അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായവരെ ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണെന്നും ബാക്കി പ്രതികളെ ഉടൻ പിടികൂടുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂൺ 23 ന് കലിഗഞ്ച് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണലിനിടെ ത്യണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വിജയം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് ബോംബേറുണ്ടായത്. സിപിഎം പ്രവർത്തകരുടെ വീടുകൾക്ക് നേരെ ത്യണമൂൽ ഗുണ്ടകൾ എറിഞ്ഞ ബോംബ് പതിച്ചാണ് കുഞ്ഞ് തമന്നയ്ക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായത്. മുൻ ത്യണമൂൽ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അന്വേഷണം അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടതായി കുടുംബം ആരോപിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 2026 ൽ ബംഗാളിൽ ഭരണം മാറുകയും സുവേന്ദു അധികാരി മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും ചെയ്തതോടെ കേസിന് പുതിയ ജീവൻ വെക്കുകയായിരുന്നു.
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തമന്നയുടെ ഒന്നാം ചരമവാർഷിക ദിനമായ ചൊവ്വാഴ്ച, മാതാവ് സബീന യാസ്മിൻ സിപിഎം നേതാവ് മീനാക്ഷി മുഖർജിക്കൊപ്പം നിയമസഭയിലെത്തി മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടിരുന്നു. കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പ് ലഭിച്ച് 24 മണിക്കൂറിനകം തന്നെ പൊലീസ് രണ്ട് പേരെ കൂടി വലയിലാക്കിയത് പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിശ്ചയദാർഢ്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
അന്വേഷണം കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉറപ്പിന് പിന്നാലെ നടന്ന ഈ അറസ്റ്റുകൾ, സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് അടിവരയിടുന്നു. ഒരു വർഷമായി നീതിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന തമന്നയുടെ കുടുംബത്തിന്, വൈകിയാണെങ്കിലും നിയമനടപടികൾ വേഗത്തിലാകുന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് നൽകുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന ബാക്കി 11 പ്രതികളെക്കൂടി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാകും പൊലീസിനും സർക്കാരിനും മുന്നിലുള്ള പ്രധാന വെല്ലുവിളി.
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