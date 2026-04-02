വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേര് വെട്ടി; ബംഗാളിൽ ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തടഞ്ഞുവെച്ച് ജനക്കൂട്ടം, ലാത്തിച്ചാർജ്
കാളിയചക് ബിഡിഒ ഓഫിസിലാണ് സംഘർഷം. കൊൽക്കത്ത സിലിഗുരി ദേശീയപാതയും ഉപരോധിച്ചു. നാല് ദിവസത്തിനകം അർഹരെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താമെന്ന ഉറപ്പിൽ സമരം അവസാനിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടി.
Published : April 2, 2026 at 1:29 PM IST
കൊൽക്കത്ത: വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മാൾഡയിൽ ഏഴു ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ജനക്കൂട്ടം തടഞ്ഞുവച്ചു. സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (എസ്ഐആർ) നടപടികൾക്കെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ജനം ഉപരോധിച്ചത്. മൂന്നു വനിതകളുൾപ്പെടുന്ന സംഘത്തെ അർധരാത്രിയോടെ പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയാണ് മോചിപ്പിച്ചത്.
കാളിയചക് 2 ബ്ലോക്ക് ഡവലപ്മെൻ്റ് (ബിഡിഒ) ഓഫിസിലായിരുന്നു സംഭവം. വൈകുന്നേരം നാലുമണിയോടെയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞുവച്ചത്. എസ്ഐആർ നടപടികളിലൂടെ വ്യാപകമായി വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു പ്രധാന ആരോപണം. ഇതിനുപുറമെ കൊൽക്കത്ത-സിലിഗുരി ദേശീയപാതയിലും ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി. ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള മേഖലയാണ് മാൾഡ. ഇവിടെയുള്ള വോട്ടർ പട്ടികയിൽനിന്ന് വ്യാപകമായി പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ആശങ്കയാണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിഷേധത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്. വോട്ടവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
പൊലീസ് ലാത്തിച്ചാർജ്
ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഓഫിസിനുമുന്നിൽ ഉപരോധം ആരംഭിച്ചത്. അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി ജനങ്ങൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതോടെ ബിഡിഒ ഓഫിസ് പരിസരം സംഘർഷഭരിതമായി. തുടർന്ന് അർധരാത്രിക്ക് ശേഷം സുരക്ഷാസേനയെത്തിയാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്തെത്തിച്ചത്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി പോയ വാഹനങ്ങൾ തടയാൻ റോഡിൽ മുളവടികൾ നിരത്തിയ ജനക്കൂട്ടം കാറുകൾ തകർക്കാനും ശ്രമിച്ചു. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സുരക്ഷിതമായി മാറ്റുന്നതിനായി പൊലീസിന് ബലംപ്രയോഗിക്കേണ്ടി വന്നുവെന്നും ജനക്കൂട്ടത്തെ പിരിച്ചുവിടാൻ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയെന്നും അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. ബഹളത്തിനിടെ വാഹനമിടിച്ച് ചിലർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി ആരോപണമുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.
സുപ്രീം കോടതി നിർദേശം
ഫെബ്രുവരി 28ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വോട്ടർ പട്ടികയിൽ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കേണ്ടവ (അണ്ടർ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ) എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വോട്ടർമാരുടെ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാനാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയത്. ഇവരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിലനിർത്തണമോ ഒഴിവാക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതി നിർദേശപ്രകാരം പരിശോധന നടത്തുന്നത്. ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്കെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. അർഹരായ പലരുടെയും വോട്ടുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും ഇതിന് അടിയന്തര പരിഹാരം കാണണമെന്നും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഉദ്യോഗസ്ഥരെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷവും ദേശീയപാതയിലെ ഉപരോധം തുടർന്നു. രാത്രി വൈകി അഡീഷണൽ ജില്ല മജിസ്ട്രേറ്റ് സ്ഥലത്തെത്തി പ്രതിഷേധക്കാരുമായി സംസാരിച്ചു. അർഹരായ വോട്ടർമാരുടെ പേരുകൾ നാലുദിവസത്തിനുള്ളിൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുനൽകിയതോടെയാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ ഉപരോധം അവസാനിപ്പിച്ചത്. വോട്ടവകാശം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ ഭരണകൂടം വീഴ്ച വരുത്തരുതെന്ന കർശന നിർദേശമാണ് നാട്ടുകാർ മുന്നോട്ടുവച്ചത്.
സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിയിൽനിന്ന് (ഡിജിപി) തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തേടിയതായി മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. സംഘർഷസാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് കൂടുതൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഏപ്രിൽ 23, 29 തീയതികളിലായി രണ്ടുഘട്ടങ്ങളിലായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ.
Also Read: ആള്മാറാട്ടം നടത്തി 1.2 കോടി രൂപയുടെ വാട്സ് ആപ്പ് തട്ടിപ്പ്: കേരളം ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സൈബര് തട്ടിപ്പ് സംഘം വലയില്