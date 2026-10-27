12 മണിക്കൂർ നീണ്ട ആശങ്കയ്ക്ക് വിരാമം; ബംഗാളിൽ കൽക്കരി ഖനിയിൽ കുടുങ്ങിയ 14 തൊഴിലാളികളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തി
ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ കീഴിൽ പാണ്ഡവേശ്വറിലെ കുമാർഡിഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൽക്കരി ഖനിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്
Published : October 27, 2026 at 11:54 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ പശ്ചിമ ബർധമാൻ ജില്ലയിലുള്ള കൽക്കരി ഖനിയിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളെ 12 മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചു. ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ (ഇസിഎൽ) കീഴിൽ പാണ്ഡവേശ്വറിലെ കുമാർഡിഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൽക്കരി ഖനിയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് 5.30ഓടെ ഖനിയിലെ ലിഫ്റ്റിൻ്റെ പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
സാങ്കേതിക തകരാറും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും
ഖനിയിലെ 200 അടി (ഏകദേശം 50 മീറ്റർ) താഴ്ചയിലാണ് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയത്. എട്ടുപേർ താഴേക്കും ആറുപേർ മുകളിലേക്കും പോകുന്നതിനിടെയാണ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ഇരുമ്പ് കേബിൾ എൻജിൻ റൂമിലെ ഡ്രമ്മിൽ കുടുങ്ങിയത്. ഇതോടെ 14 തൊഴിലാളികൾ ഖനിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ ഖനി അധികൃതർ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.
ഡ്രം എതിർദിശയിലേക്ക് തിരിച്ച് കുരുങ്ങിയ കയർ വേർപെടുത്താനാണ് സംഘം ശ്രമിച്ചത്. ഇതിലൂടെ ലിഫ്റ്റ് വീണ്ടും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും തൊഴിലാളികളെ സുരക്ഷിതമായി മുകളിലെത്തിക്കാനും സാധിച്ചു. 90 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള പുള്ളി സിസ്റ്റത്തിലാണ് തകരാറുണ്ടായതെന്ന് ഈസ്റ്റേൺ കോൾഫീൽഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് സിഎംഡി സതീഷ് ഝാ വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ 5.00ഓടെയാണ് തൊഴിലാളികളെ മുഴുവൻ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിക്കാൻ രക്ഷാപ്രവർത്തകർക്ക് കഴിഞ്ഞത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഇടപെടൽ
യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നതെന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ലിഫ്റ്റിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാർ മൂലമാണ് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയതെന്ന് ഇസിഎൽ അധികൃതർ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, തൊഴിലാളികളുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാണ്ഡവേശ്വറിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപി എംഎൽഎ ജിതേന്ദ്ര തിവാരിയും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. തൊഴിലാളികളുമായി വാക്കിടോക്കി വഴി ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് ആവശ്യമായ ഭക്ഷണവും കുടിവെള്ളവും എത്തിച്ചു നൽകിയെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അസൻസോൾ-ദുർഗാപൂർ പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, പശ്ചിമ ബർധമാൻ ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു.
ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരം
12 മണിക്കൂറോളം ഖനിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയെങ്കിലും തൊഴിലാളികളുടെയെല്ലാം ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ ഇത്രയും സമയം കുടുങ്ങിക്കിടന്നത് ഇവരിൽ കടുത്ത ശാരീരിക, മാനസിക സമ്മർദമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ പുറത്തെത്തിച്ച ഉടൻ തന്നെ എല്ലാവരെയും വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്കായി സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹെൽത്ത് സെൻ്ററിലേക്ക് മാറ്റി. സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും, ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഖനിയിലെ എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളുടെയും സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് അടിയന്തരമായി നടത്തണമെന്നും എംഎൽഎ ജിതേന്ദ്ര തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കുടുംബങ്ങളുടെ ആശങ്കയും മുൻകാല അപകടങ്ങളും
തൊഴിലാളികൾ ഖനിക്കുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ഇവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളും മറ്റ് തൊഴിലാളികളും വലിയ ആശങ്കയിലായിരുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിൽ എല്ലാവരെയും സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചതോടെയാണ് ഖനി പരിസരത്ത് തടിച്ചുകൂടിയവർക്ക് ആശ്വാസമായത്. കുമാർഡിഹി ഖനിയിൽ മുമ്പും സമാനമായ അപകടങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും, ഇതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം കാണണമെന്നും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
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ലിഫ്റ്റ് തകരാറിലാകുന്നതും കേബിളുകൾ പൊട്ടിവീഴുന്നതും ഇവിടെ പതിവാണെന്നാണ് തൊഴിലാളികളുടെ ആരോപണം. ജീവൻ പണയം വച്ചാണ് ഓരോ ദിവസവും ഖനിക്കുള്ളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും അവർ പറയുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യം ഇസിഎല്ലിൻ്റെ സിദുലി ഖനിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ രണ്ട് തൊഴിലാളികൾ കുടുങ്ങിയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം പരാസിയ ഖനിയിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളുടെയും ആവശ്യം.
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