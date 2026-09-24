അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ല; ബംഗാളിൽ 300 മദ്രസകൾ കൂടി പൂട്ടാൻ സർക്കാർ
ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് 100 മദ്രസകൾക്ക് ഭരണകൂടം ഇതിനകം തന്നെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
Published : September 24, 2026 at 9:47 AM IST
സുരാജിത് ദത്ത
കൊൽക്കത്ത: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കടുത്ത അഭാവവും വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടായ കുറവും കാരണം സംസ്ഥാനത്തെ മദ്രസകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുമായി പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ 300ഓളം മദ്രസകൾ കൂടി പൂർണമായും അടച്ചുപൂട്ടാനാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതും വിദ്യാർഥികളില്ലാത്തതുമായ സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള 250ഓളം സ്വകാര്യ മദ്രസകളാണ് വരുന്ന ഡിസംബറോടെ പൂട്ടാൻ പോകുന്നത്.
ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മറ്റ് 100 മദ്രസകൾക്ക് ഭരണകൂടം ഇതിനകം തന്നെ കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ദുർഗാപൂജ അവധിക്ക് മുൻപായി മറുപടി നൽകാനാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭരണസമിതി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഈ 100 മദ്രസകളിൽ 50 എണ്ണമെങ്കിലും പൂർണമായും അടച്ചുപൂട്ടാൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതോടെ ഡിസംബറോടെ മൊത്തം 300ഓളം മദ്രസകൾക്ക് താഴുവീഴും.
മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ സുതാര്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും അതിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഭരണകൂടം വളരെക്കാലമായി കർശന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും 'ഖാരിജി' മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് നബന്നയിലെ (പശ്ചിമബംഗാൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റ്) വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, പഠനത്തിനും അധ്യാപനത്തിനും ആവശ്യമായ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലുമില്ലാത്ത സർക്കാർ അംഗീകാരമുള്ള സ്വകാര്യ മദ്രസകളെയും ഇനിമുതൽ വെറുതെ വിടില്ലെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്.
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇതിനകം തന്നെ 252 മദ്രസകൾ പൂർണമായും അടച്ചുപൂട്ടാൻ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ബംഗാൾ മുതൽ തെക്കൻ ബംഗാൾ വരെയുള്ള ഒന്നിലധികം ജില്ലകളിലായാണ് അടച്ചുപൂട്ടിയ മദ്രസകളുടെ പട്ടിക നീളുന്നത്. കൂച്ച് ബിഹാർ, ജൽപായ്ഗുരി, അലിപുർദ്വാർ, നോർത്ത് ദിനാജ്പുർ, സൗത്ത് ദിനാജ്പുർ, മാൾഡ തുടങ്ങിയ വടക്കൻ ജില്ലകളിലും മുർഷിദാബാദ്, നാദിയ, നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ്, സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ്, ഹൗറ, ഹൂഗ്ലി, ഈസ്റ്റ് ബർധമാൻ, വെസ്റ്റ് ബർധമാൻ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിലുമാണ് മതിയായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത ഈ മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടിയത്.
പുതിയതായി കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുള്ള 100 മദ്രസകൾക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നതായി ഭരണസമിതി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു. പ്രധാനമായും ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിയമപ്രകാരമല്ല പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്നും, പരിശോധനകളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുതരമായ പല ക്രമക്കേടുകളും കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൂജ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് മുൻപായി മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തൃപ്തികരമായ മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഉടനടി കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഇവയുടെ അംഗീകാരം റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്യും.
ഒരേസമയം ഇത്രയധികം മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, വിദ്യാർഥികളുടെ ഭാവി മുൻനിർത്തി വളരെ കരുതലോടെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഖുദിറാം ടുഡു വ്യക്തമാക്കി. മദ്രസകൾ പാതിവഴിയിൽ പൂട്ടാതെ ഡിസംബർ വരെ സർക്കാർ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. "വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ അധ്യയന വർഷം ഡിസംബറിലാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ എണ്ണം വിദ്യാർഥികൾ മാത്രമുള്ളതിനാൽ അതിനുശേഷം ഈ മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നോട്ടിസ് നൽകും. എന്നാൽ പാതിവഴിയിൽ ഇവ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത് കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് നിരക്ക് വർധിക്കാൻ കാരണമാകും. അതുകൊണ്ടാണ് നടപടിക്രമങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കുന്നത്," മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
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നിലവിലുള്ള ചുരുക്കം ചില വിദ്യാർഥികൾക്ക് ക്ലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും, അധ്യയന വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചേരാൻ അവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഈ സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മദ്രസകളുടെ യഥാർഥ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരത്തെ വിപുലമായ ഒരു സർവെ നടത്തിയിരുന്നു. ആ സർവെ റിപ്പോർട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ ഈ വലിയ ശുചീകരണ യജ്ഞത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. എന്നാൽ പരിശോധനകൾ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നുണ്ടെന്നും നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉറപ്പാക്കാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മദ്രസകളിൽ പുതിയ സർവെകൾ നടത്തുമെന്ന് നബന്ന വൃത്തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
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