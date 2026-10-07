പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മദ്രസ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടു; അധ്യാപക നിയമനം ഇനി സ്കൂൾ സർവീസ് കമ്മീഷന് കീഴിൽ
അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാനും സമാനത കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള നിർണായക നീക്കവുമായി സർക്കാർ, മദ്രസകൾക്കായി ഇനി പ്രത്യേക പരീക്ഷകളുണ്ടാവില്ല.
Published : October 7, 2026 at 4:25 PM IST
കൊൽക്കത്ത : പശ്ചിമ ബംഗാൾ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഭരണപരമായ വലിയ അഴിച്ചുപണിയുമായി സർക്കാർ. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന മദ്രസ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പൂർണമായി പിരിച്ചുവിട്ടതായി മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു. അധ്യാപക നിയമനങ്ങളിൽ ഏകീകൃത സ്വഭാവം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിർണായക തീരുമാനം. ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാനത്തെ മദ്രസകളിലെ അധ്യാപക നിയമന ചുമതല മുഴുവൻ സ്കൂൾ സർവീസ് കമ്മീഷന് (എസ് എസ് സി) കീഴിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മദ്രസകൾക്കായി മാത്രം നടത്തിയിരുന്ന പ്രത്യേക പരീക്ഷകൾ ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാകില്ല.
തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ ചരിത്രവും പശ്ചാത്തലവും
2008 ന് മുൻപ് മദ്രസകളിലെ നിയമനത്തിനായി പ്രത്യേക ബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2007 ൽ അന്നത്തെ ഇടതുമുന്നണി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ 614 മദ്രസകൾക്ക് മൈനോറിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന പദവി നൽകുകയും, തുടർന്ന് 2008 ൽ മദ്രസ സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് പാസാക്കുകയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് അംഗീകൃത മദ്രസകളുടെ എണ്ണം 614 ആയി തന്നെ തുടരുകയാണ്. അതേസമയം അനധികൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഖാരിജി മദ്രസകളുടെ വളർച്ചയും വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും വലിയ തോതിൽ ചർച്ചയായിരുന്നു. ഇത്തരം ക്രമക്കേടുകൾ തടയുന്നതിനും നിയമന പ്രക്രിയ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനുമാണ് കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിട്ട് എസ് എസ് സിയുമായി ലയിപ്പിച്ചത്.
"മദ്രസ സർവീസ് കമ്മീഷൻ പിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് സ്കൂൾ സർവീസ് കമ്മീഷനുമായി ലയിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്," മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി
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ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ഭരണസംവിധാനത്തിനും വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബോർഡുകൾക്ക് കീഴിൽ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടിയിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് ഈ തീരുമാനം വലിയ ആശ്വാസമാകും. ഇനി മുതൽ ഒരൊറ്റ ഘടനയിലൂടെ യോഗ്യത തെളിയിക്കാൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരേ സമയം രണ്ട് കമ്മീഷനുകൾക്കായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ജീവനക്കാരെയും നിലനിർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും സർക്കാരിന് സാധിക്കും. അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും വലിയ തോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ ഇതിലൂടെ കഴിയുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
എന്നിരുന്നാലും, ഈ തീരുമാനത്തിന് നിയമപരമായ സാധുത നൽകുന്നതിനായി സർക്കാർ ഉടൻ തന്നെ നിയമസഭയിൽ പുതിയ ബില്ല് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്. പഴയ മദ്രസ സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് റദ്ദാക്കുന്നതിനൊപ്പം എസ് എസ് സി നിയമത്തിലും ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിയമപരമായ തടസങ്ങൾ പൂർണമായി നീങ്ങുന്നതോടെ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൂർണതോതിൽ നടപ്പിലാകും.
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