പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തീ പിടിത്തം: മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം, കാണാതായവർക്കായി തെരച്ചിൽ
നിർബന്ധിത അഗ്നി സുരക്ഷാ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
Published : January 28, 2026 at 10:55 AM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഗോഡൗണിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ എട്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 13 പേർക്കായി തിരച്ചിൽ. സൗത്ത് 24 പർഗാനാസ് ജില്ലയിലെ ആനന്ദപൂരിന് അടുത്ത് നസീറാബാദിലെ രണ്ട് ഗോഡൗണുകളിലാണ് തീ പിടിത്തം ഉണ്ടായത്. പുർബ മേദിനിപൂർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് കാണാതായതെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കണ്ടെത്തിയ മൃതദേഹങ്ങൾ ഫോറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇവരെ ആരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കാണാതായവരുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതികൾ സ്വീകരിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി.
അപകടത്തിൽ ഗോഡൗണ് ഉടമ ഗംഗാധർ ദാസിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. നിർബന്ധിത അഗ്നി സുരക്ഷാ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൻ്റെ സ്ഥിരീകരണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗോഡൗണ് ഉടമയെ ബരുയിപൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. ആനന്ദപൂരിലെ നസീറാബാദ് പ്രദേശത്തെ ഫാക്ടറിയിലും വെയർഹൗസിലും ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലുണ്ടായ തീപിടിത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇയാള്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്.
പുർബ മേദിനിപൂർ ജില്ലയിലെ ഖേജുരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്തായി പുർബ ഛാരയിലാണ് ഗംഗാധർ ദാസ് താമസിക്കുന്നത്. നാല് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി അലങ്കാര വസ്തുക്കളുടെ ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഇയാൾ. ഖേജുരിയിലെ ഇയാളുടെ വസതി സംഭവത്തിനുശേഷം പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്.
തീപിടിത്ത സ്ഥലം സന്ദർശിച്ച നഗരവികസന മന്ത്രി ഫിർഹാദ് ഹക്കീം, സംഭവത്തിന് ഉത്തരവാദികളായവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. നിർബന്ധിത അഗ്നി സുരക്ഷാ അനുമതിയില്ലാതെയാണ് യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതെന്ന് ഫയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥിരീകരിച്ചു.
"ഈ യൂണിറ്റിന് അഗ്നി സുരക്ഷാ അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല. എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം തീ വേഗത്തിൽ പടരാൻ കാരണമായതായി തോന്നുന്നു'' - മുതിർന്ന ഫയർ ആൻഡ് എമർജൻസി സർവീസസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
കാണാതായവരുടെ വീടുകൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിക്കുകയും സാധ്യമായ എല്ലാ സഹായവും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. ഈ യൂണിറ്റിൽ 150 മുതൽ 200 തൊഴിലാളികൾ വരെ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് പൂക്കൾ, മരം, തുണിത്തരങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എളുപ്പത്തിൽ തീപിടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ വലിയ തോതിൽ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ച് വച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
തീപിടിത്തത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ 10 ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുമെന്ന് നഗരവികസന മന്ത്രി ഫിർഹാദ് ഹക്കീം അറിയിച്ചു. മൃതദേഹങ്ങളോ ശരീരഭാഗങ്ങളോ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൈമാറുമെന്നും ഡിഎൻഎ പരിശോധന നടത്താൻ ഇന്ന് കോടതിയിൽ അനുമതി തേടുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
