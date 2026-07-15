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തൃണമൂൽ ഭരണകാലത്തെ അഴിമതികൾ; അന്വേഷിക്കാൻ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷൻ

അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായി മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഓഫിസറെയും, ഭരണവിഭാഗം മേധാവിയും എക്സ് ഒഫിഷ്യോ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുമായി ഒരു ഐഎഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുബിസിഎസ് ഓഫിസറെയും നിയമിക്കും

BENGAL GOVERNMENT GOV SET UP JUDICIAL COMMISSION FIND INSTITUTIONAL CORRUPTION AGAINST OPPOSITION TM
A file photo of Chief Minister Suvendu Adhikari മമത ബാനർജി (IANS, ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 15, 2026 at 11:19 AM IST

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കൊൽക്കത്ത: 2011 മുതൽ 2026 മേയ് വരെയുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് വിവിധ വകുപ്പുകളിലും ഏജൻസികളിലും നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന അഴിമതികളെയും സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളെയും കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സർക്കാർ ഏകാംഗ ജുഡീഷ്യൽ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചു. കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിലെ മുൻ ജഡ്ജി ബിശ്വജിത് ബസുവാണ് ഈ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ്റെ തലവൻ. കഴിഞ്ഞ പതിനഞ്ച് വർഷത്തോളമുള്ള ഭരണകാലയളവിൽ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്താനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

അന്വേഷണ പരിധിയിലുള്ള വകുപ്പുകൾ
വിദ്യാഭ്യാസ, ഭക്ഷ്യ-പൊതുവിതരണ, ദുരന്തനിവാരണ, ഭവന, ഫിഷറീസ്, വ്യവസായ, പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഭൂമി അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ഗൂർഖാലാൻഡ് ടെറിട്ടോറിയൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ (ജിടിഎ) തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന മേഖലകളിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാണ് കമ്മിഷൻ പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. ഈ കാലയളവിൽ നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും അഴിമതികളിലും വലിയ തോതിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുള്ളതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

കമ്മിഷൻ്റെ ഘടന
അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിൻ്റെ തലവനായി മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഓഫിസറെയും, ഭരണവിഭാഗം മേധാവിയും എക്സ് ഒഫിഷ്യോ മെമ്പർ സെക്രട്ടറിയുമായി ഒരു ഐഎഎസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യുബിസിഎസ് ഓഫിസറെയും നിയമിക്കും. ഇതിനുപുറമെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധനായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ റവന്യൂ സർവീസ് ഓഫിസറും കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗമാകും. സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലുടനീളം നടന്ന അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ സ്വതന്ത്ര അന്വേഷണം നടത്തി ആവശ്യമായ തിരുത്തൽ നടപടികൾ നിർദേശിക്കാനാണ് പാനലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കർശന നടപടികൾക്ക് ശിപാർശ
അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് വിധേയമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമിതി, സർക്കാരിന് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ആവശ്യമുള്ള ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ബന്ധപ്പെട്ട പൊലീസ് അധികാരികൾ മുഖേന എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കമ്മിഷൻ നിർദേശിക്കുമെന്ന് മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോട് വ്യക്തമാക്കി. ഉംപുൻ ചുഴലിക്കാറ്റ് പുനരധിവാസം, പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന, തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതി തുടങ്ങിയ സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ നടത്തിപ്പിലെ ക്രമക്കേടുകളും പാനൽ അന്വേഷിക്കും.

പൊതുമുതൽ ദുരുപയോഗം ചെയ്യൽ, അധികാര ദുർവിനിയോഗം, അനധികൃത അറസ്റ്റുകൾ, വ്യാജ കേസുകൾ ചമയ്ക്കൽ, അനധികൃത നിർമാണങ്ങൾ, നിയമനങ്ങളിലെ അഴിമതി എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സ്കൂൾ, കോളജ്, സർവകലാശാല, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകളും പരിശോധിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ട്. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ട് തിരിമറികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കമ്മിഷന്, ആവശ്യമെങ്കിൽ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യാം.

സാക്ഷികളെ വിളിച്ചുവരുത്തുക, സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യിച്ച് മൊഴിയെടുക്കുക, രേഖകൾ ആവശ്യപ്പെടുക തുടങ്ങിയ അധികാരങ്ങൾ കമ്മിഷനുണ്ടായിരിക്കും. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കാനും തെളിവെടുപ്പ് നടത്താനും സമിതിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളോ മറ്റ് നിയമപരമായ കമ്മിഷനുകളോ നിലവിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ ഈ പാനൽ ഇടപെടില്ലെന്നും വിജ്ഞാപനത്തിൽ പറയുന്നു.

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BENGAL GOVERNMENT
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