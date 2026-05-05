ബംഗാളിലെ വിജയം; തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസിൻ്റെ ഓഫീസുകൾ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍

Screengrab from a video showing a TMC camp set on fire (X@AITCofficial)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 5, 2026 at 2:07 PM IST

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി നേടിയ ഉജ്ജ്വല വിജയത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) ഓഫീസുകൾക്ക് നേരെ വ്യാപകമായ ആക്രമണവും തീവെപ്പും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു. തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് അക്രമ സംഭവങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്.

കൊൽക്കത്തയിലെ ടോളിഗഞ്ച്, കസ്ബ, പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളായ ബരുയിപൂർ, കമർഹാട്ടി, ബരാനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹൗറ, ബഹരംപൂർ എന്നീ ജില്ലകളിലും തൃണമൂൽ ഓഫീസുകൾ ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ അടിച്ചുതകർത്തു. അക്രമ സംഭവങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചു.

അസൻസോളിലെ പാർട്ടി ഓഫിസ് തകർക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എക്‌സിൽ പങ്കുവെച്ചു. "അധികാരത്തിൻ്റെ അഹങ്കാരത്തിൽ ജനാധിപത്യത്തെ ചവിട്ടിമെതിക്കുന്ന ബിജെപിയുടെ വൃത്തികെട്ട കളി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലം വന്ന ഉടൻ തന്നെ 'കാവിപ്പട' തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ നിറം കാണിച്ചു തുടങ്ങി," എന്ന് തൃണമൂല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. തൃണമൂൽ ലക്ഷ്യമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാധ്യമങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്നും പാർട്ടി ചോദിച്ചു.

എന്നാൽ, ഈ ആരോപണങ്ങൾ ബിജെപി നേതാവ് രാഹുൽ സിൻഹ നിഷേധിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ തൃണമൂലിലെ ആഭ്യന്തര കലഹമാകാം അക്രമങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

പ്രധാന അക്രമ സംഭവങ്ങൾ:

  • ടോളിഗഞ്ച്: മുൻ മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസ് ജനക്കൂട്ടം തകർത്തു.
  • റൂബി ക്രോസിംഗ്: കൗൺസിലർ സുശാന്ത ഘോഷിൻ്റെ ഓഫീസ് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ആക്രമിച്ചു.
  • ഹൗറ: ഉദയനാരായണപുരിലെ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർത്ഥി സമീർ പഞ്ജയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി.
  • മാണിക്തല: തൃണമൂല്‍ സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രേയ പാണ്ഡെയുടെ ഏജൻ്റിനെ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ മർദ്ദിച്ചതായി പരാതിപ്പെട്ടു.
  • സിലിഗുരി: തൃണമൂൽ പാർട്ടി ഓഫീസിന് തീയിട്ടതായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വീഡിയോയിൽ കാണുന്നു.
  • പാനിഹാട്ടി: ആർ.ജി കർ ആശുപത്രിയിലെ ഇരയുടെ അമ്മ രത്‌ന ദേബ്‌നാഥ് വിജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ തൃണമൂൽ ഓഫീസ് ഒറ്റരാത്രികൊണ്ട് ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു.

നോവാപാറയിലെ തൃണമൂൽ സ്ഥാനാർത്ഥി തൃണാങ്കുർ ഭട്ടാചാര്യ, ബാരക്പൂരിലെ രാജ് ചക്രവർത്തി എന്നിവരെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വച്ച് കൈയേറ്റം ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. കേന്ദ്ര സേനയാണ് ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെത്തിച്ചത്. അക്രമങ്ങളെ അപലപിച്ച രാഹുൽ സിൻഹ, 2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം തൃണമൂൽ നടത്തിയ അക്രമങ്ങളുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ പൊലീസും കേന്ദ്ര സേനയും അക്രമികൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടിയെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

