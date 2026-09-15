അക്ഷയപാത്ര ഫൗണ്ടേഷന് തിരിച്ചടി; ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണ അനുമതി റദ്ദാക്കി ബംഗാൾ സർക്കാർ
ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കൊൽക്കത്തയിലെ അഞ്ഞൂറോളം സ്കൂളുകളിൽ പിഎം പോഷൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ അന്നാമൃത ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിവരുന്നത്.
Published : September 15, 2026 at 11:24 AM IST
കൊൽക്കത്ത: സംസ്ഥാനത്തെ നാല് ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇസ്കോണുമായി (ISKCON) ബന്ധമുള്ള സന്നദ്ധ സംഘടനയായ അക്ഷയപാത്ര ഫൗണ്ടേഷന് നൽകിയിരുന്ന അനുമതി പശ്ചിമബംഗാൾ സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. ഹൗറ, പുരുലിയ, നോർത്ത് 24 പർഗാനാസ്, പൂർബ മേദിനിപുർ എന്നീ ജില്ലകളിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള ചുമതലയാണ് സർക്കാർ പിൻവലിച്ചത്.
അനുമതി പിൻവലിച്ച് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്
പിഎം പോഷൻ (PM-POSHAN) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകുന്നതിന് അക്ഷയപാത്ര ഫൗണ്ടേഷന് നൽകിയിരുന്ന അംഗീകാരം പിൻവലിക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി പരോമിത റോയ് സെപ്റ്റംബർ 11ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകി. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം എടുത്ത ആദ്യ തീരുമാനങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കൊൽക്കത്ത മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകാനുള്ള ചുമതല ഇൻ്റർനാഷണൽ സൊസൈറ്റി ഫോർ കൃഷ്ണ കോൺഷ്യസ്നെസ് അഥവാ ഇസ്കോണിന് കൈമാറുക എന്നത്. എന്നാൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പൂർണമായും സസ്യാഹാരം നൽകാനുള്ള തീരുമാനം വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചു.
സസ്യാഹാര വിവാദവും സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടലും
ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ കൊൽക്കത്തയിലെ അഞ്ഞൂറോളം സ്കൂളുകളിൽ പിഎം പോഷൻ പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ അന്നാമൃത ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിവരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി ഒരു യജ്ഞം നടത്തിക്കൊണ്ട് പുതിയ ഭക്ഷണക്രമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സസ്യാഹാരം മാത്രം നൽകുന്നതിനെതിരെ സർക്കാരിന് വലിയ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വിദ്യാർഥികൾക്ക് പ്രത്യേകം മുട്ട നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ബംഗാളിൻ്റെ ഭക്ഷണരീതിയിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് മുട്ടയും മത്സ്യവും ഉൾപ്പെടുന്ന മാംസാഹാരങ്ങൾ. അതിനാൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പോഷകാഹാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സർക്കാർ ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്.
നിയമനടപടികളും ഇസ്കോണിൻ്റെ വിശദീകരണവും
ഉച്ചഭക്ഷണ പദ്ധതിയുടെ ചുമതല ഇസ്കോണിന് കൈമാറിയ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ഈ കേസിൽ നിന്ന് തങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇസ്കോൺ ഹർജിക്കാരന് കത്ത് നൽകി. കൊൽക്കത്ത മുൻസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ പരിധിയിലോ പശ്ചിമബംഗാളിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലോ സ്കൂളുകളിൽ ഉച്ചഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു പ്രവർത്തനങ്ങളിലും തങ്ങൾക്ക് പങ്കില്ലെന്ന് സംഘടന കത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. അന്നാമൃത ഫൗണ്ടേഷനോ അക്ഷയപാത്ര ഫൗണ്ടേഷനോ തങ്ങളുടെ ഭരണസമിതിയുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും അവർ വിശദീകരിച്ചു.
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ഈ രണ്ട് സംഘടനകളുടെയും മാനേജ്മെൻ്റ് ബോർഡും ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റീസും ഇസ്കോണിൻ്റെ മാനേജ്മെൻ്റ് കമ്മിറ്റിയും നിയമപരമായി പൂർണമായും വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ് ഇസ്കോൺ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇസ്കോൺ, അന്നാമൃത ഫൗണ്ടേഷൻ, അക്ഷയപാത്ര ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നിവ വെവ്വേറെയാണെങ്കിലും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളവയാണെന്ന് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി. വിദ്യാർഥികളുടെ ആരോഗ്യവും പോഷകാഹാരവും ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തമായതിനാൽ, ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിൽ യാതൊരുവിധ വീഴ്ചകളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്ന കർശന നിർദേശവും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ നാല് ജില്ലകളിലെയും ഉച്ചഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി പുതിയ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് സൂചന.
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