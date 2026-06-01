നിയമസഭയിലെ ഒപ്പ് വിവാദം: ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം മൂലം സിഐഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി
ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എംപിയായ അഭിഷേക് ബാനർജിയോട് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഭവാനി ഭവനിൽ ഹാജരാകാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം
Published : June 1, 2026 at 4:53 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിലെ വ്യാജ ഒപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിലും പരാതികളിലുമുള്ള അന്വേഷണം പുതിയ തിരിവിലേക്ക്. കേസ് അന്വേഷണത്തിനായി സംസ്ഥാന സിഐഡി ഇതിനകം തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അഖിലേന്ത്യാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഭിഷേക് ബാനർജിയോട് തിങ്കളാഴ്ച ഭവാനി ഭവനിൽ ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിഐഡി സമൻസ് അയച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ശാരീരിക അസ്വാസ്ഥ്യം കാരണം നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സിഐഡിയെ അറിയിച്ചു.
ഡയമണ്ട് ഹാർബർ എംപിയായ അഭിഷേക് ബാനർജിയോട് തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഭവാനി ഭവനിൽ ഹാജരാകാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. നിയമസഭയിലെ ഒരു രേഖയിലെ ഒപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെയും തുടർന്നുണ്ടായ പരാതികളെയും തുടർന്നാണ് സിഐഡി ഈ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിവിധ രേഖകളും വിവരങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ മൊഴികളും പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെ പേര് ഉയർന്നുവന്നതും ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി സമൻസ് അയച്ചതും.
എന്നാൽ, തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സിഐഡിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ തനിക്ക് നിലവിൽ സുഖമില്ലെന്ന് അഭിഷേക് ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടർമാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിശ്രമത്തിലാണെന്നും അതിനാൽ നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് ഭവാനി ഭവനിൽ എത്തി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്നുമാണ് കത്തിലുള്ളത്. അതേസമയം, അന്വേഷണത്തോട് പൂർണമായി സഹകരിക്കുമെന്ന ഉറപ്പും അദ്ദേഹം കത്തിലൂടെ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സിഐഡി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന.
അഭിഷേക് ബാനർജി അയച്ച കത്ത് പരിശോധിച്ച ശേഷമായിരിക്കും സിഐഡി തങ്ങളുടെ അടുത്ത നടപടി എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. ആവശ്യമെന്നു കണ്ടാൽ ഹാജരാകാൻ പുതിയ തീയതി നൽകിയേക്കും. കേസുമായി ബന്ധമുള്ള പല വ്യക്തികളെയും രേഖകളെയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇതിനകം തന്നെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പ് വിവാദത്തിന് പിന്നിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തട്ടിപ്പോ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളോ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ രേഖകൾ, ഡാറ്റ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രസ്താവനകൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു വരികയാണ്. അതേസമയം, ഈ സംഭവം രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ വലിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമസഭ പോലുള്ള ഒരു സുപ്രധാന ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനത്തിലെ രേഖകളിലെ ഒപ്പുകൾ സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമാണെന്നും നിഷ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നിയമം കർശനമായി പാലിക്കുന്നതിനായി എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളോടും സഹകരിക്കുമെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം, അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമായ എന്തെങ്കിലും നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകുമെന്നും തൃണമൂൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഈ സംഭവം വളരെയധികം ശ്രദ്ധയും പ്രാധാന്യവും നേടിയിട്ടുള്ളതിനാൽ അഭിഷേക് ബാനർജി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മുന്നിൽ എപ്പോൾ ഹാജരാകുമെന്നും സിഐഡി അന്വേഷണം ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ സുപ്രധാന വിവരങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തുവരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
