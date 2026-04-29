ബംഗാൾ ബിജെപി പിടിക്കും, അസമിൽ എൻഡിഎ, തമിഴ്നാട് വീണ്ടും സ്റ്റാലിന്; എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങൾ പുറത്ത്
Published : April 29, 2026 at 9:12 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമ ബംഗാൾ, അസം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയായതോടെ പുറത്തുവന്ന എക്സിറ്റ് പോൾ ഫലങ്ങളിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ മുന്നേറ്റം. ബംഗാളിൽ ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്നിലാക്കി ബിജെപി ആദ്യമായി അധികാരത്തിലെത്തുമെന്നാണ് ഒട്ടുമിക്ക സർവേകളും പ്രവചിക്കുന്നത്. അസമിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റ വിഷയം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള എൻഡിഎ പ്രചാരണം വലിയ വിജയം കണ്ടതായി എൻഡിടിവി ആക്സിസ് മൈ ഇന്ത്യ സർവേ വ്യക്തമാക്കുന്നു. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഡിഎംകെയും പുതുച്ചേരിയിൽ എൻഡിഎയും ഭരണത്തുടർച്ച നേടുമെന്നും വിവിധ സർവേ ഫല സൂചനകളുണ്ട്.
ബംഗാളിൽ താമര വിരിയുമോ?
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ആകെയുള്ള 294 സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് ഏപ്രിൽ 23, 29 തീയതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് നടന്നത്. വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 90 ശതമാനത്തോളം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. പുർബ ബർധമാൻ, ഹൂഗ്ലി, നദിയ ജില്ലകളിൽ പോളിങ് 90 ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണ്. അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ദക്ഷിണ ബംഗാളിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും 142 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.
ആകെ 3.21 കോടി വോട്ടർമാരും 1400ൽ അധികം സ്ഥാനാർഥികളുമാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ജനവിധി തേടിയത്. വിവിധ ഏജൻസികളുടെ സർവേ ഫലങ്ങൾ ബിജെപിക്കാണ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നത്. പീപ്പിൾസ് പൾസ് സർവേയിൽ മാത്രമാണ് ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് വിജയസാധ്യത കൽപിക്കുന്നത്. ഇവർ തൃണമൂലിന് 177 മുതൽ 187 വരെ സീറ്റുകളും ബിജെപിക്ക് 95 മുതൽ 110 വരെ സീറ്റുകളും പ്രവചിക്കുന്നു.
എന്നാൽ മറ്റ് സർവേകളെല്ലാം ഇതിന് വിപരീതമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. മെട്രിസ് സർവേ പ്രകാരം ബിജെപി 146 മുതൽ 161 വരെ സീറ്റുകൾ നേടുമ്പോൾ തൃണമൂൽ 125 മുതൽ 140 സീറ്റുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങും. പി-മാർക്ക് സർവേ ബിജെപിക്ക് 150 മുതൽ 175 വരെ സീറ്റുകൾ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ തൃണമൂൽ 118 മുതൽ 138 വരെ സീറ്റിലൊതുങ്ങും. പ്രജാ പോൾ അനലിറ്റിക്സിൻ്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം 193 സീറ്റുകളോടെ ബിജെപി അധികാരത്തിലെത്തും. ഇവിടെ തൃണമൂലിന് 100 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്. പോൾ ഡയറി ബിജെപിക്ക് 142 മുതൽ 171 വരെ സീറ്റുകളും തൃണമൂലിന് 99 മുതൽ 127 വരെ സീറ്റുകളും ലഭിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ജെവിസി ബിജെപിക്ക് 138 മുതൽ 159 സീറ്റുകളും തൃണമൂലിന് 131 മുതൽ 152 സീറ്റുകളുമാണ് നൽകുന്നത്. ഇടതുമുന്നണിക്കും കോൺഗ്രസിനും നാമമാത്രമായ സീറ്റുകൾ മാത്രമേ സർവേകൾ പ്രവചിക്കുന്നുള്ളൂ.
താര പ്രചാരകർ ആരെല്ലാം?
മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി, അനന്തരവൻ അഭിഷേക് ബാനർജി എന്നിവർക്കൊപ്പം സായോനി ഘോഷ്, മഹുവ മൊയ്ത്ര, കൊൽക്കത്ത മേയർ ഫിർഹാദ് ഹക്കീം തുടങ്ങിയവരാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത്. മറുഭാഗത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നേരിട്ടാണ് ബിജെപിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചത്. അമിത് ഷാ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരും, യോഗി ആദിത്യനാഥ് അടക്കമുള്ള മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരും സുവേന്ദു അധികാരിയെപ്പോലുള്ള പ്രാദേശിക നേതാക്കൾക്കൊപ്പം ബിജെപി നിരയിൽ സജീവമായിരുന്നു. ദീപ്സിത ധർ, ശതരൂപ് ഘോഷ്, മീനാക്ഷി മുഖർജി തുടങ്ങിയ വിദ്യാർഥി നേതാക്കളെ മുൻനിർത്തി സിപിഎം നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇടതുമുന്നണിയും മികച്ച പ്രചാരണം നടത്തി. 2021ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് 215 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ബിജെപി 77 സീറ്റുകളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.
അസമിൽ എൻഡിഎ കുതിപ്പ്
அசம் - Exit Poll - Geography-wise - Vote Share (%)#Assamelections2026#ExitPoll#AxisMyIndia— Axis My India (@AxisMyIndia) April 29, 2026
@pradeepgupta_ami pic.twitter.com/gXeZMfYADn
തമിഴ്നാടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലവും
Tamil Nadu - Exit Poll - Overall Seat Share (234 Seats) & Vote Share (%)#TamilNaduelections2026#ExitPoll#AxisMyIndia— Axis My India (@AxisMyIndia) April 29, 2026
@pradeepgupta_ami pic.twitter.com/rlLm6u6Btl
