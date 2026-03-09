ETV Bharat / bharat

എല്‍പിജി നിയന്ത്രണം; പൂനൈയില്‍ വാതക ശ്‌മശാനം അടച്ചു

പൂനൈയിലെ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ശ്‌മശാനമാണ് അടച്ചത്.

WEST ASIA CRISIS എല്‍പിജി നിയന്ത്രണം ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ അമേരിക്ക യുദ്ധം പൂനൈയില്‍ വാതക ശ്‌മശാനം അടച്ചു
Representative image. (IANS)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 9, 2026 at 2:07 PM IST

മുംബൈ: ഗ്യാസിന്‍റെ വില കുതിച്ചുയര്‍ന്ന് സിലിണ്ടറിന് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതോടെ പൂനൈയിലെ വാതക ശ്‌മശാനം താത്‌കാലികമായി അടച്ചു. പൂനൈയിലെ മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പറേഷന്‍ ശ്‌മശാനമാണ് അടച്ചത്. പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നാലെ എല്‍പിജിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പ്രോപാനെ, ബ്രൂട്ടാനെ എന്നിവയുടെ ലഭ്യത കുറവാണ് നിലവിലെ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണമാകുന്നത്.

നിലവില്‍ പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ തുടരുന്ന സംഘര്‍ഷം എണ്ണ, പ്രകൃതി വാതക കയറ്റുമതി എന്നിവയെ കാര്യമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്രതീക്ഷിത നടപടികള്‍ ജനങ്ങളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയേക്കും. അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ക്ക് അസൗകര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാന്‍ വൈദ്യുതി ശ്‌മശാനങ്ങളും മരക്കഷണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചും പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ഇറാനെതിരെ സംയുക്ത ആക്രമണം ആരംഭിച്ചത്. അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്‍റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ടെഹ്‌റാന്‍റെ ആണവ പദ്ധതിയിൽ പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെടാൻ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട സംഘർഷത്തിന് ശേഷം ആക്രമണത്തിന് തുടക്കമായത്. ഇറാന്‍റെ പ്രതികാരത്തില്‍ മുഴുവൻ ഗൾഫ് മേഖലയിലേക്കും യുദ്ധം വ്യാപിച്ചു.

Also Read: ബഹ്‌റൈനിൽ ഇറാൻ്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; പരിക്കേറ്റവരുടെ നില ഗുരുതരം

WEST ASIA CRISIS
എല്‍പിജി നിയന്ത്രണം
ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍ അമേരിക്ക യുദ്ധം
പൂനൈയില്‍ വാതക ശ്‌മശാനം അടച്ചു
