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പശ്ചിമേഷ്യ സംഘർഷം; മേഖലയിൽ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ

100 ദിവസത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷം വലിയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്നും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

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Israel Iran Conflict Escalation (AP)
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By ANI

Published : June 8, 2026 at 5:35 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: പശ്ചിമേഷ്യയിലും ഗൾഫ് മേഖലയിലും സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ഇന്ത്യ. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലും സമാധാനവും സ്ഥിരതയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും മറ്റും മാർഗമായി നയതന്ത്ര പരിഹാരം കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഇന്ത്യ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ നടക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളിലും മറ്റും ഇന്ത്യം ഖേദിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹത്തിന് വളരെയധികം ആശങ്കാജനകമായ കാര്യമാണ്. ഇതിനോടകം വലിയ മനുഷ്യ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ഊർജ്ജ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്‌തു. 100 ദിവസത്തിലേറെയായി നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷം വലിയ ദുരിതങ്ങൾക്ക് കാരണമായെന്നും ആഗോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ ബാധിച്ചുവെന്നും വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇറാൻ-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധം ഉടനടി ലഘൂകരിക്കാനും സാധാരണക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും ഇന്ത്യ ആഭ്യർഥിച്ചതായി മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ എന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വിവിധ നഗരങ്ങളിലായി നടന്ന സൈനിക നീക്കങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സമാധാന പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായുള്ള നടപടി. ഇസ്രയേൽ ഇറാനിലെ തന്ത്രപ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ സൈനിക ആക്രമണം നടത്തിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി രൂക്ഷമാവുകയായിരുന്നു.

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ഏപ്രിലിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും വെടിനിർത്തൽ നടപ്പിലാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇസ്രയേലും ഇറാനും തങ്ങളുടെ യുദ്ധത്തിന്റെ നൂറാം ദിവസത്തിൽ വെടിനിർത്തൽ കരാർ ലംഘിക്കുകയായിരുന്നു. അതോടെ മേഖലയിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും സങ്കീർണമായി. ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാന് പുറമെ ഇസ്ഫഹാന്‍, തബ്രിസ് എന്നീ നഗരങ്ങളില്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടന ശബ്ദങ്ങള്‍ കേട്ടതായി പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ടെഹ്റാനില്‍ രണ്ടും ഇസ്ഫഹാനില്‍ മൂന്നും ശക്തമായ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായതായി ഇറാനിയന്‍ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഇറാനെതിരെ പ്രതികാര നടപടികളുമായി മുന്നോട്ടുപോകുന്നതില്‍ നിന്നും വിട്ടുനില്‍ക്കണമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇത് അവഗണിച്ചാണ് നീക്കം. താത്കാലിക സമാധാന കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎസും ഇസ്രയേലും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്തംഭനാവസ്ഥയ്ക്കിടെയാണ് ആക്രമണം നടന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ലബനനിൽ ഇസ്രയേലും ഇറാൻ്റെ പിന്തുണയുള്ള ഹിസ്ബുല്ലയും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷവും സമാധാന ശ്രമങ്ങൾക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നു.

ഇറാനിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേലിലേക്ക് മിസൈലുകൾ വിക്ഷേപിച്ചതായി ഇസ്രയേൽ വ്യോമസേനയും (ഐഎഎഫ്) സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ സജീവമായി ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷാ നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വ്യോമസേന അറിയിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഹോം ഫ്രണ്ട് കമാൻഡ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിലേക്ക് പ്രാഥമിക നിർദേശങ്ങൾ നേരിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഐഎഎഫ് എക്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുറിച്ചു.

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