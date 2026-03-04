ETV Bharat / bharat

മിസൈലുകള്‍ വില്ലനായി; ഹജ്ജിനും ഉംറയ്‌ക്കും ഇല്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ തീര്‍ഥാടകര്‍

സംഘർഷം പൊട്ടിമുളച്ചതിന് പിന്നാലെ ഹജ്ജ് യാത്ര ഒഴിവാക്കി ഇന്ത്യയിലെ തീർഥാടകർ. ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടത്തിന് കാരണമായെന്ന് ഓപ്പറേറ്റർമാർ...

ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടനം 2026 hajj
Al-Haram Mosque, Mecca (Getty image)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 4, 2026 at 8:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: ഈ വർഷത്തെ ഹജ്ജ് തീർഥാടനത്തിനായുള്ള രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടപടികൾ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. എന്നാൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനാൽ ഹജ്ജ് യാത്ര പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനോടകം പലരും യാത്ര ഒഴിവാക്കുകയും പാക്കേജുകൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്‌ക്കുകയും ചെയ്‌തതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സൗദി അറേബ്യയിലെ പുണ്യനഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർഥാടനയാത്ര കൂട്ടമായി റദ്ദാക്കിയത് മൂലം ഇന്ത്യൻ തീർഥാടക ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് വൻ നഷ്‌ടമാണ് നേരിടേണ്ട വന്നത്. സംഘർഷാവസ്ഥ കാരണം വിമാന സർവീസുകൾ തടസപ്പെട്ടതും നിരക്ക് കൂട്ടിയതുമെല്ലാം മറ്റൊരു കാരണമാണ്. ഹജ്ജിന് പോകുന്ന ആഭ്യന്തര തീർഥാടകരുടെ ആദ്യ ഘട്ട രജിസ്‌ട്രേഷനിൽ ഒമ്പത് ലക്ഷത്തിൽ അധികം ഇന്ത്യൻ മുസ്‌ലീം തീർഥാടകർ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 25നാണ് രജിസ്‌ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചത്.

എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ ഇറാൻ സംഘർഷം പൊട്ടിമുളച്ചതോടെ പലരും അപേക്ഷ റദ്ദാക്കിയതായി കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഓപ്പറേറ്റമാർക്ക് നഷ്‌ടമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതേസമയം മിക്കവരും ഹജ്ജിന് പോകാണോ വേണ്ടയോ എന്ന സംശയത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഘർഷം അവസാനിക്കുകയും സാഹചര്യം മെച്ചപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്നുമാണ് തീർഥാടകരുടെ പ്രതീക്ഷ. ഫെബ്രുവരി28ന് ആരംഭിച്ച് സംഘർഷം സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മിഡിൽ ഈസ്‌റ്റിനെ വിഴുങ്ങിയെന്ന് വേണം പറയാൻ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തുടർന്ന് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വ്യോമാതിർത്ത് അടക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതോടെ ഹജ്ജിനും ഉംറയ്‌ക്കുമായി പോയ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്‌ലീം തീർഥാടകർ പ്രതിസന്ധിയിലാവുകയും തിരിച്ച് നാട്ടിൽ എത്താൻ കഴിയാതെ വരുകയും ചെയ്‌തു. സൗദി അറേബ്യയുടെ ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷങ്ങളിൽ 18 ലക്ഷത്തിലധികം ഉംറ തീർഥാടകരെ അയച്ച മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 2025ൽ മാത്രം റമദാൻ മാസം 12.20 കോടി വിശ്വാസികളാണ് തീർഥാടനം നടത്തിയത്.

മക്കയിലെ വിശുദ്ധ കഅ്ബ നേരിൽ കാണുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹമായാണ് മുസ്‌ലിംകള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മുസ്‌ലിം വിശ്വാസികൾ റമദാനിൽ ഉംറ നിർവഹിക്കാൻ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ഹജ് ഉംറ ടൂർ ഓർഗനൈസേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫിസർ ഗുലാം മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ അപ്രതീക്ഷിത സംഘർഷം തീർഥാടനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇത് സാമ്പത്തിക നഷ്‌ടത്തിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്തവണ തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 2000ത്തിലധികം കുറഞ്ഞു. സമീപ കാലത്ത് കശ്‌മീരിലും മറ്റ് മുസ്‌ലീം ഭൂരിപക്ഷ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഹജ്ജിന് എത്തിയിരുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിലെ മക്കയിലെയും മദീനയിലെയും പുണ്യ പള്ളികൾ സന്ദർശിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മടക്കം. 15-20 ദിവസത്തെ പാക്കേജിന് ഒരാൾക്ക് ഏകദേശം 1.25-1.30 ലക്ഷം രൂപ ചിലവാകും. ചില സമയങ്ങളിൽ അവ വർധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.

സംഘർഷം രൂക്ഷമായതിന് പിന്നാലെ 32 പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യാത്ര റദ്ദാക്കിയതായി ഓപ്പറേറ്ററായ ബഷീർ അഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. ഇത് കാര്യമായ നഷ്‌ടം വരുത്തിവച്ചുവെന്നും ഇങ്ങനെ തുടർന്നാൽ ഇവ യാത്രയെ മാത്രമല്ല, സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കും കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ 250 ലധികം തീർഥാടകർ സൗദി അറേബ്യയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അതിൽ ചിലർ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന് സയ്യിദ് ഇഖ്ബാൽ പറഞ്ഞു.

Also Read: ലോകത്തിൻ്റെ 'സാമ്പത്തിക ഞരമ്പ്' മുറിഞ്ഞു, കേരളത്തിലെ അടുക്കള ബജറ്റ് വരെ താളംതെറ്റും...

TAGGED:

ഇറാന്‍ ഇസ്രയേല്‍ സംഘര്‍ഷം
പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം
ഹജ്ജ് തീര്‍ഥാടനം 2026
HAJJ
ഹജ്ജ് യാത്ര പ്രതിസന്ധിയിൽ

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.