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മൺസൂൺ വീണ്ടും ശക്തമാകുന്നു; കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

INDIAN MONSOON KERALA RAIN INDIAN WEAHER UPDATES RAIN ALERT
Representational image (Getty image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 27, 2026 at 5:11 PM IST

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രാജ്യത്ത് ഒരിടവേളയ്‌ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. ശക്തമായ മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലും കാറ്റുമുണ്ടാകും. രാജ്യത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ കനത്ത പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യമുള്ളപ്പോൾ, മറ്റ് ചിലയിടങ്ങൾ കടുത്ത മഴക്കമ്മി നേരിടുകയാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കേരളം അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കനത്ത മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

അരുണാചൽ പ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ, ബീഹാർ, ഛത്തീസ്ഗഡ്, ജാർഖണ്ഡ്, കേരളം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അതേസമയം മധ്യപ്രദേശിലും ഉത്തർപ്രദേശിലും ശരാശരിയേക്കാൾ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി ഡൽഹിയിലും അതിനോട് ചേർന്ന ജില്ലകളിലും മഴ കാരണം വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് മഴയിൽ നേരിയ കുറവുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നുള്ള മേഘങ്ങളെ തടയുന്നതിനാൽ രാജസ്ഥാൻ, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വരും ദിവസങ്ങളിലും വരണ്ട കാലാവസ്ഥ തുടരും. ഇത് വരും മാസങ്ങളിൽ കടുത്ത വരൾച്ചയ്ക്ക് കാരണമായേക്കാം എന്നാണ് പ്രവചനം. മൺസൂൺ സീസൺ ആരംഭിച്ച് മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോഴും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മഴ ലഭ്യത തീർത്തും അസമമാണ്.

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തെക്കുകിഴക്കൻ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടുന്നതാണ് മഴ പെയ്യാൻ കാരണം. തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട്, പുതുച്ചേരി, കാരക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 40-50 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. കേരളത്തിലാകാട്ടെ തിരുവോണ ദിനത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും അതിശക്തമായ മഴയായിരുന്നു. കേരളം, കർണാടക, ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ ഇന്ന് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്നവരോട് സുരക്ഷിതരായി ഇരിക്കാൻ അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇടയ്ക്കിടെ കാറ്റും മൂടിക്കെട്ടിയ കാലാവസ്ഥയുമായതിനാൽ സ്വയം മുൻ കുരതൽ എടുക്കണം. മൺസൂൺ ട്രഫ് മാറുന്നതാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ കാരണം. സെപ്റ്റംബർ 17 ഓടെ മൺസൂൺ പിൻവാങ്ങുമെന്ന് സ്കൈമെറ്റ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകൻ മഹേഷ് പലാവത്ത് പറഞ്ഞു. നിലവിലെ കാലാവസ്ഥയും പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റിൻ്റെ വരവും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ വർഷം മൺസൂൺ പതിവിലും നേരത്തെ പിൻവാങ്ങാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അപ്രതീക്ഷിത മഴയും മറ്റും കാരണം പ്രളയം പോലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. അറബിക്കടലിൽ കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ കടൽക്ഷോഭത്തിനും ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അറിയിപ്പുകൾക്കനുസരിച്ച് കൃത്യമായ ജാഗ്രതാ നിർദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

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INDIAN MONSOON
KERALA RAIN
INDIAN WEAHER UPDATES
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