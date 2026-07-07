ETV Bharat / bharat

ആറ് ദിവസം മഴ തുടരും; ഇടിമിന്നലിനും കാറ്റിനും സാധ്യത, ജാഗ്രത നിര്‍ദേശം

ഇന്ത്യയുടെ പലഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപക മഴയ്‌ക്ക് സാധ്യത. മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലും കാറ്റും ഉണ്ടായേക്കും. അടുത്ത ആറ് ദിവസം മഴ തുടരും.

MONSOON UPDATES RAIN UPDATES മഴ THUNDERSTORM
Representative image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡല്‍ഹി: അടുത്ത ആറ് ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യത്തിന്‍റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാപകമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ശക്തമായതോ അതിശക്തമായതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. മഴയ്‌ക്കൊപ്പം ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്. അതേസമയം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്ത്യയുടെ ചില ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്.

അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ വടക്കൻ അറബിക്കടലിന്‍റെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും ഹരിയാന, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും നീങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഐഎംഡി. ജൂലൈ 7നും 12നും ഇടയിൽ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോടുകൂടിയ മഴയുണ്ടാകും. കൂടാതെ മണിക്കൂറിൽ 40 മുതല്‍ 60 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടായേക്കും.

ഡൽഹിയിൽ ആകാശം മേഘാവൃതവും കാലാവസ്ഥ ഈർപ്പമുള്ളതുമാണ്. എന്നാല്‍ പകൽ സമയത്ത് താപനില 36 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ചൂടായി തുടരും. അതേസമയം മധ്യപ്രദേശ്, ഛത്തീസ്‌ഗഡ്, വിദർഭ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടതോ ശക്തമായതോ ആയ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

കിഴക്കൻ, വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും ബിഹാർ, ജാർഖണ്ഡ്, ഒഡിഷ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, സിക്കിം, അസം, മേഘാലയ, മറ്റ് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വ്യാപകമായ മഴ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂലൈ 8ന് പശ്ചിമ ബംഗാളിലെയും സിക്കിമിലെയും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കൊങ്കൺ, ഗോവ, ഗുജറാത്ത്, മധ്യ മഹാരാഷ്‌ട്ര, സൗരാഷ്‌ട്ര, കച്ച് എന്നിവിടങ്ങളിൽ കനത്തതോ വളരെ കനത്തതോ ആയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ജൂലൈ 7ന് കൊങ്കണിലും ഗുജറാത്തിലും ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ കേരളം, തീരദേശ കർണാടക, തെലങ്കാന, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായ മഴയും ഇടിമിന്നലും ശക്തമായ കാറ്റും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ, മധ്യ, വടക്കുകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ മണിക്കൂറിൽ 35–55 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് കടൽക്ഷോഭത്തിന് കാരണമായേക്കാം. തീരപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവര്‍ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് നിര്‍ദേശം.

ഇന്നലെയും കനത്ത മഴ: കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ കിഴക്കൻ മധ്യപ്രദേശ്, കൊങ്കൺ, ഗോവ, മധ്യ മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ കനത്ത മഴയായിരുന്നു. അസം, മേഘാലയ, ഛത്തീസ്‌ഗഢ് എന്നിവിടങ്ങളിലും മഴ ലഭിച്ചു.

രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌സാൽമീറിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന താപനില 44.5°C ആയി രേഖപ്പെടുത്തി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജെയൂരിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില 18°C ​​ആയും രേഖപ്പെടുത്തി.

Also read: ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്‌കാരം; വിലാപ യാത്ര ജനസമുദ്രം, പ്രതികാരത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്‌ത് ജനങ്ങള്‍

TAGGED:

MONSOON UPDATES
RAIN UPDATES
മഴ
THUNDERSTORM
WEATHER UPDATES IN INDIA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.