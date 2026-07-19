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ബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാന നില ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്‌ത് അമിത് ഷാ

പശ്ചിമബംഗാള്‍ പൊതുസുരക്ഷ-സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണ നിയമം പാസാക്കി ഒരാഴ്‌ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് യോഗം

law and order police chief Siddh Nath Gupta Chief secretary Manoj Agarwal Public Safety Act
Amit Shah discusses Bengal's law and order in meeting with state officials (pti)
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By PTI

Published : July 19, 2026 at 1:49 PM IST

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കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിലെ ക്രമസമാധാന നില സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ. ബംഗ്ലാദേശുമായി 2217കിലോമീറ്റര്‍ അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമബംഗാള്‍. ഇതിന് പുറമെ നേപ്പാളും ഭൂട്ടാനുമായും ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിര്‍ത്തിയുണ്ട്.

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ദക്ഷിണ കൊല്‍ക്കത്തയില്‍ നടന്ന യോഗത്തില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി മനോജ് അഗര്‍വാള്‍, സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി സിദ്ധനാഥ് ഗുപ്‌ത, മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ സംബന്ധിച്ചു.

പശ്ചിമബംഗാള്‍ പൊതുസുരക്ഷ-സാമൂഹ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണ നിയമം പാസാക്കി ഒരാഴ്‌ച പിന്നിടുമ്പോഴാണ് യോഗമെന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. സംഘടിതമായ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, ചൂഷണം, അനധികൃത ഖനനം, സൈബര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ അധികാര പരിധി കൂട്ടാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നിയമമാണിത്.

മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനത്തിനായി സംസ്ഥാനത്തെത്തിയ അമിത് ഷാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ട് ഉത്തരബംഗാളിലെ ഇന്ത്യാ-ബംഗ്ലാദേശ് അതിര്‍ത്തിയിലെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തി. ബിഎസ്എഫിനായി 77.06 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികളും അദ്ദേഹം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ ഭരണകാലത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നിലയെക്കുറിച്ചും നുഴഞ്ഞു കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചും ഷാ നിരന്തരം ആശങ്കകളുന്നയിച്ചിരുന്നു. ബംഗാളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നിടത്ത് വേലിയില്ലാത്തതിലും അദ്ദേഹം ആശങ്ക ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

സിലിഗുരി സമീപമുള്ള ബിഎസ്‌എഫ് ഔട്ട്പോസ്റ്റിലും അമിത്ഷാ സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. തദ്ദേശീയമായ അതിര്‍ത്തി സംരക്ഷണ സാങ്കേതികതകള്‍ അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തി. റേഡിയോ അധിഷ്‌ഠിത വേലി തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം അടക്കം ഇപ്പോഴവിടെയുണ്ട്. ഇത് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നു. വേലികള്‍ തകര്‍ക്കപ്പെടുമ്പോഴും മറ്റുമാണ് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നല്‍കുന്നതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

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മൂന്ന് ബിഎസ്എഫ് പദ്ധതികള്‍ക്ക് അദ്ദേഹം തറക്കല്ലിട്ടു. 47 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹം വിര്‍ച്വലായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. മുപ്പത് കോടി രൂപ ചെലവില്‍ നാല് കിലോമീറ്റര്‍ അതിര്‍ത്തി വേലി നിര്‍മ്മാണത്തിനും അദ്ദേഹം തുടക്കം കുറിച്ചു.

പശ്ചിമബംഗാളില്‍ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് പിന്നാലെ അതിര്‍ത്തിയില്‍ കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ഇതോടെ കന്നുകാലിക്കടത്തടക്കമുള്ളവയ്ക്ക് ശമനമുണ്ടായെന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു. കള്ളക്കടത്തും അനധികൃത കുടിയേറ്റവും തടയാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അതിര്‍ത്തിയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളെന്നാണ് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ വിശദീകരണം.

അതിർത്തി രക്ഷാ സേനയ്ക്ക് ഔട്ട്‌പോസ്റ്റുകളും സ്ഥിരമായ അതിർത്തി വേലികളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി ഒൻപത് അതിർത്തി ജില്ലകളിലായി 142.79 ഏക്കർ ഭൂമി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി കൈമാറി. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി പങ്കുവെച്ച ഔദ്യോഗിക കണക്കുകൾ പ്രകാരം മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂമി (38.805 ഏക്കർ) കൈമാറിയത്. ജൽപായ്ഗുരി, കൂച്ച് ബീഹാർ തുടങ്ങിയ ജില്ലകളാണ് തൊട്ടുപിന്നിൽ. അതിർത്തിയിലെ ഏതാണ്ട് 600 ഏക്കറോളം വരുന്ന വേലിയില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ ഈ അടിയന്തര നീക്കം.

TAGGED:

LAW AND ORDER
POLICE CHIEF SIDDH NATH GUPTA
CHIEF SECRETARY MANOJ AGARWAL
PUBLIC SAFETY ACT
UNION HOME MINISTER AMIT SHAH

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