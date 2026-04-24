'ആദ്യ ഘട്ടം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലം, മമത ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനത്തിന് തുടക്കമെന്ന് നരേന്ദ്ര മോദി
92 ശതമാനം പോളിംഗ് രേഖപ്പെടുത്തിയ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ബിജെപിയുടെ ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള ആഹ്വാനമാമെന്നും ടിഎംസിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം, അഴിമതി ഭരണം എന്നിവയെ നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൂചനയാണെന്നും മോദി.
By PTI
Published : April 24, 2026 at 7:22 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടം ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും മമത ബാനർജി സർക്കാരിൻ്റെ അവസാനത്തിൻ്റെ സൂചനയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. ജാദവ്പൂർ ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ഡം ഡമിലെ പാനിഹതിയിലെയും ബരുയിപൂരിലെയും റാലികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന ആദ്യ ഘട്ട പോളിംഗിനെ ഉദ്ധരിച്ചാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ടിഎംസിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയത്.
ഏകദേശം 92 ശതമാനം പോളിംഗ് ബിജെപിയുടെ ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള ആഹ്വാനത്തിനും ടിഎംസിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യം, അഴിമതി, സിൻഡിക്കേറ്റ് ഭരണം എന്നിവയെ നിരാകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൂചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "ബംഗാളിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് ഭരണമാറ്റത്തിൻ്റെ തരംഗമാണ്. ഇന്നലത്തെ ആദ്യ ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് അതിന് കൂടുതൽ ശക്തി പകരുന്നു. ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായി കാണിച്ച പിന്തുണ ബിജെപിയുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നു," പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വർഷങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ ഭീഷണിക്ക് ശേഷം ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ ബാലറ്റിലൂടെ ജനാധിപത്യം വീണ്ടെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ടിഎംസി സ്വേച്ഛാധിപത്യം ഉപയോഗിച്ച് ജനാധിപത്യത്തെ തകർത്തു. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ, നിങ്ങൾ ഇവിടെ വിജയക്കൊടി പാറിക്കണം. ഇന്നലെ നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ട വോട്ടെടുപ്പ് ടിഎംസിയുടെ കാട്ടുഭരണത്തിൻ്റെ അന്ത്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. മെയ് 4 ന്, ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം ടിഎംസി ഗുണ്ടകൾക്ക് ഒളിക്കാൻ ഇടമുണ്ടാകില്ല. ആർക്കും അവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ബറൂയിപൂർ റാലിയിൽ മോദി പറഞ്ഞു.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കണ്ട അതേ വേഗത തുടർന്നാൽ ടിഎംസിക്ക് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇനി ടിഎംസിക്ക് നിർണായക പരാജയവും ബിജെപിക്ക് വ്യക്തമായ വിജയവും നിങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ ടിഎംസി ബംഗാളിനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത്. അഴിമതി സ്പർശിക്കാത്ത ഒരു മേഖല പോലും ഇവിടെയില്ല. തൊഴിൽ നിയമന ക്രമക്കേടുകൾ, ചിറ്റ് ഫണ്ട് തട്ടിപ്പുകൾ, കൽക്കരി, മണൽ ഖനന മാഫിയ, റേഷൻ വിതരണ ക്രമക്കേടുകൾ, പണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ടിഎംസി സർക്കാർ അഴിമതി നടത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നത് വ്യക്തമാണ്.
ടിഎംസി 15 വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ നശിപ്പിച്ചുവെന്നും എന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഇരകളെ നിശബ്ദരാക്കുകയുമാണ് ടിഎംസി ചെയ്തതെന്ന് ആർ ജി കർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി കൊല്ലപ്പെട്ട വനിത ഡോക്ടറുടെ സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ബംഗാളിലെ സ്ത്രീകൾ നീതി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ടിഎംസി അവരോട് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ അനീതി നേരിട്ട സ്ത്രീകൾക്ക് ബിജെപി ആവശ്യമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പ്രഥമ തെളിവാണ് ഇരയുടെ അമ്മയായ രത്ന ദേബ്നാഥ് ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
