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'മതസ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്താനുള്ള അനുമതിയല്ല'; കോളജ് അധ്യാപക നിയമന ഉത്തരവിനെതിരെ കോടതി

തമൽ ദാസ്‌ ഗുപ്‌ത മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ നിരവധി പൊതു പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തുന്നതിനാലും സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കിടുന്നതിനാലും നിയമനം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കോളജ് ഹർജി സമർപ്പിച്ചത്.

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Calcutta High Court (ETV Bharat)
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By PTI

Published : July 6, 2026 at 5:50 PM IST

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കൊൽക്കത്ത: മതസ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റുള്ളവരുടെ വിശ്വാസത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അനുമതിയല്ലെന്ന് കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി. തമൽ ദാസ്‌ ഗുപ്‌ത എന്നയാളെ ഇംഗ്ലീഷ് അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസറായി നിയമിക്കാൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനോട് നിർദ്ദേശിച്ച സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിനെതിരെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നരേന്ദ്രപൂരിലെ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ കോളജ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ പരാമർശം.

തമൽ ദാസ്‌ ഗുപ്‌ത മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റുകൾ പങ്കിടുന്നുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോളജ് നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് കോടതിയുടെ പരാമർശം. ജസ്റ്റിസ് ദേബാങ്‌സു ബസക് നയിക്കുന്നതും ജസ്റ്റിസ് എംഡി ഷബ്ബാർ റാഷിദി ഉൾപ്പെട്ടതുമായ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തമൽ ദാസ്‌ ഗുപ്‌തയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മത വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് നിരീക്ഷിച്ചു.

സ്വന്തം മതങ്ങളെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റ് മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ദാസ് ഗുപ്‌ത നടത്തിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കോടതി നിയമനം നിഷേധിക്കാനുള്ള കോളജ് തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുന്നെന്നും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും ഇഷ്‌ട മതം വിശ്വസിക്കാനുള്ള തൻ്റെ മൗലികാവകാശത്തെ ബാധിച്ചുവെന്ന ദാസ് ഗുപ്‌തയുടെ വാദം അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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കൂടാതെ കോളജിൻ്റെ തീരുമാനം പശ്ചിമ ബംഗാൾ കോളേജ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്നും തമൽ ദാസ്‌ ഗുപ്‌തയുടെ സംസാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയോ മതം ആചരിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശത്തെയോ ഇത് ബാധിക്കില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. കോളേജ് അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം ശരിവച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമാണെന്ന് കണക്കാക്കാനാവില്ലെന്നും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

2012ലെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ കോളജ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ നിയമ പ്രകാരം കോളേജ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ ഉണ്ടായാലും നിയമനം നൽകാനുള്ള അധികാരം ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്ന് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പശ്ചിമ ബംഗാൾ കോളജ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊഫസർ സ്ഥാനത്തേക്ക് നിയമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മത വികാരം വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇയാൾ പങ്കിട്ടിരുന്നുവെന്നും മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും രാമകൃഷ്‌ണ മിഷൻ്റെ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചും സന്യാസിമാരെക്കുറിച്ചും വിവാദപരമായ പ്രസ്‌താവനകൾ നടത്തിയിരുന്നുവെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

"ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വന്തം മതം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള മൗലികാവകാശമുണ്ടെങ്കിലും ഇത് മറ്റ് വ്യക്തിയുടെ വിശ്വാസത്തെയോ മതവികാരങ്ങളെയോ വ്രണപ്പെടുത്താനുള്ള അനുവാദമായി കണക്കാക്കാൻ ആവില്ലെന്ന്" നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ദാസ്‌ഗുപ്‌തയുടെ നിയമന ഉത്തരവ് ന്യായമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിധിച്ചു, വിശ്വസനീയവും ഏകപക്ഷീയമല്ലാത്തതുമായ സ്ഥാപനത്തിന് അവരുടെ താൽപ്പര്യത്തിന് അനുസരിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ കോളജ് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ നിയമന ഉത്തരവ് നിരസിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

മതപരവും സർക്കാരിതര ചാരിറ്റബിൾ സംഘടനയുമായ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ ഒരു ശാഖയായ നരേന്ദ്രപൂരിലെ രാമകൃഷ്ണ മിഷനാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നതെന്ന് കോളജിന് വേണ്ടി അപ്പീൽ നൽകിയ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു. ദാസ്‌ ഗുപ്‌ത മതത്തെയും സമൂഹത്തെയും അവഹേളിച്ച് നിരവധി പൊതു പ്രസ്താവനകളും സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റുകളും നടത്തിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങൾ രാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾക്കും ആദർശങ്ങൾക്കും തത്ത്വചിന്തയ്ക്കും പൂർണ്ണമായും വിരുദ്ധമാണെന്ന് വാദിച്ച അഭിഭാഷകൻ, ദാസ്‌ഗുപ്തയെ നിയമിക്കാനുള്ള ശിപാർശ കോളജ് ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നും തീരുമാനം കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചതായും പറഞ്ഞു. അപ്പീൽ നൽകിയ കോളജ് അതോറിറ്റിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധ്യാപന ശേഷിയിൽ സംശയമില്ലെന്ന് ദാസ്ഗുപ്തയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. തസ്തികകൾ വ്യക്തിപരമാണെന്നും ഹർജിക്കാരൻ്റെ അധ്യാപന ശേഷിയുമായി അവയ്ക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

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