മെട്രോ വഴി സ്വര്ണക്കടത്ത്; സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാന് ശ്രമം, യുവാവിനെ പിന്തുടര്ന്ന് പിടികൂടി
ഡല്ഹി ജുമാമസ്ജിദ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. യുവാവിനെ പിടികൂടുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്ത്.
Published : October 20, 2026 at 12:11 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ സംശയാസ്പദമായി പെരുമാറിയതിന് പിന്നാലെ ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവ് പിടിയില്. ഇയാളുടെ പക്കൽ നിന്ന് 155 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള പൊടിച്ച സ്വർണ പിടികൂടിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഞായറാഴ്ച ജുമാ മസ്ജിദ് മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. സിഐഎസ്എഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇയാളെ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടിയത്.
സംഭവത്തിൻ്റെ 27 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ സിഐഎസ്എഫ് തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടു. സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ബാഗുമായി കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച യുവാവിനെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പിന്തുടർന്ന് പിടികൂടുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിലുള്ളത്.
CISF’s Swift Response: Suspicious Person Apprehended While Attempting to Escape at Metro Station! Alert CISF personnel at Jama Masjid Metro Station of DMRC sprang into action when a passenger attempted to flee after a suspicious, dense object appeared on the XBIS screen during baggage screening. Demonstrating quick reflexes and effective coordination, CISF personnel immediately pursued and apprehended the fleeing passenger near the exit gate. Further examination of his belongings revealed an unidentified semi-solid substance concealed in a stitched portion of his undergarment. The passenger, who claimed to be an NRI residing in Kuala Lumpur, along with his belongings, was handed over to the police for further investigation. The swift action and alertness of CISF personnel highlight their prompt response and commitment to ensuring metro security. #CISF #MetroSecurity #Vigilance #QuickResponse @HMOIndia @PIB_India @CISF_Delhimetro— CISF (@CISFHQrs) October 19, 2026
വനിതകളെ പരിശോധിക്കുന്ന ഭാഗത്തൂടെ രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമം
മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ യുവാവിനെ പരിശോധിക്കുന്നതും തുടർന്ന് ഇയാൾ എക്സറേ ബാഗേജ് സ്കാനറിൽ നിന്ന് ബാഗ് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഓടുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.വനിതകളുടെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവേശന മേഖലയിലൂടെയാണ് ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
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യുവാവ് ഓടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട സിഐഎസ്എഫ് ജവാൻ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന മെറ്റൽ ഡിറ്റക്ടർ ഉപേക്ഷിച്ച് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു. രക്ഷപ്പെടാനായി യുവാവ് എസ്കലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോൾ ജവാൻ പടികൾ കയറി പിന്തുടർന്നു. ഒടുവിൽ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിലെ ഒന്നാം നമ്പർ ഗേറ്റിന് സമീപം ഇയാളെ പിടികൂടി. പിന്നാലെ മറ്റൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനും സ്ഥലത്തെത്തി. തുടർന്ന് യുവാവിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവന്നു.
ബാഗിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അടിവസ്ത്രത്തിൻ്റെ തുന്നിച്ചേർത്ത ഭാഗത്ത് ഒളിപ്പിച്ച നിലയിലാണ് തിരിച്ചറിയാത്ത അർധഖര രൂപത്തിലുള്ള പദാർഥം കണ്ടെത്തിയതെന്ന് സിഐഎസ്എഫ് അറിയിച്ചു. ഇത് സ്വർണപ്പേസ്റ്റായിരിക്കാമെന്നാണ് പ്രാഥമിക സംശയം. എന്നാൽ പദാർഥം സ്വർണമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന പരിശോധനാഫലം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
മലേഷ്യയിൽ താമസിക്കുന്നയാളെന്ന് മൊഴി
മുഹമ്മദ് ഷുഐബ് ആലം എന്നാണ് പിടിയിലായ യുവാവിൻ്റെ പേരെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും സംശയാസ്പദമായ പദാർഥം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാഥമിക ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ താൻ മലേഷ്യയിൽ താമസിക്കുന്നയാളാണെന്നും ടെക്സ്റ്റൈൽ മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്നും ആലം പറഞ്ഞതായി മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു. ഒക്ടോബർ 16ന് ഡൽഹിയിലെത്തിയെന്നും ജുമാ മസ്ജിദ് പ്രദേശത്തെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇയാൾ മൊഴി നൽകിയതായാണ് വിവരം.
പിടിച്ചെടുത്ത പദാർഥം പൊലീസ് നാർക്കോട്ടിക്സ് വിഭാഗത്തെക്കൊണ്ട് പരിശോധിപ്പിച്ചു. പരിശോധനയിൽ അത് ലഹരിമരുന്നല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ പദാർഥത്തിൻ്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കാൻ ആലത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും അത് കൈവശം വച്ചതിനെക്കുറിച്ച് തൃപ്തികരമായ വിശദീകരണം നൽകാനായില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഇതേത്തുടർന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമനടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
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