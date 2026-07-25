നേപ്പാളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമം: വാരിസ് പഞ്ചാബ് ഡേ പ്രവർത്തകർ പിടിയിൽ
നിരോധിത സംഘടനയായ വാരിസ് പഞ്ചാബ് ഡേയിലെ അംഗം വിക്രംജിത് സിങ്, യുഎസ് പൗരൻ മൻവീർ സിങ് ധില്ലൺ, ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാരായ രാഹുൽ കുമാർ, സുരേഷ് പഥക്, ദിലീപ് പഥക് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ.
Published : July 25, 2026 at 10:03 AM IST
ഗാന്ധിനഗർ: നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലൂടെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ ശ്രമിച്ചവരെ സഹായിച്ച മൂന്ന് വാരിസ് പഞ്ചാബ് ഡേ പ്രവർത്തകർ കൂടി പിടിയിൽ. നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനുള്ള ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലിയുടെയും യുഎസ് പൗരൻ്റെയും ശ്രമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരക്ഷാസേന പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലാണ് ഇവരെ സഹായിച്ചവർ പിടിയിലായത്.
ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂല സംഘടനയായ വാരിസ് പഞ്ചാബ് ഡേ പ്രവർത്തകൻ വിക്രംജിത് സിങ്, യുഎസ് പൗരനും ഖലിസ്ഥാൻ അനുകൂലിയുമായ മൻവീർ സിങ് ധില്ലൻ എന്നിവരാണ് ആദ്യം പിടിയിലായത്. പിന്നാലെ ഇവരെ സഹായിച്ച മൂന്ന് പ്രാദേശിക ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാരെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു. ഇവരെ 14 ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഓഗസ്റ്റ് ആറ് വരെയാണ് കസ്റ്റഡി കാലാവധി.
നിരോധിത സംഘടനയായ വാരിസ് പഞ്ചാബ് ഡേയിലെ അംഗം വിക്രംജിത് സിങ്, യുഎസ് പൗരൻ മൻവീർ സിങ് ധില്ലൺ, ട്രാവൽ ഏജൻ്റുമാരായ രാഹുൽ കുമാർ, സുരേഷ് പഥക്, ദിലീപ് പഥക് എന്നിവരാണ് പ്രതികൾ. പഞ്ചാബിലെ നവാൻഷഹർ ജില്ലയിലെ ബാലചൗർ സ്വദേശിയായ വിക്രംജിത് സിങ് 2023-ൽ അജ്നാല പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഫയൽ ചെയ്ത രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. കാഠ്മണ്ഡുവിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാള്. യുഎസ് പൗരത്വമുള്ള മൻവീർ, 2023-ൽ മോഗയിലെ ഭഗ്പുരാന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു കേസിലും പ്രതിയാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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മൻവീറിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഫോൺ 17 പ്രോ മാക്സ്, യുഎസ് പാസ്പോർട്ട്, ബാങ്ക് കാർഡുകൾ, 900 യുഎസ് ഡോളർ, നേപ്പാളി കറൻസി എന്നിവ പിടിച്ചെടുത്തു. വിക്രംജിത്തിൽ നിന്ന് വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, ഒരു പാൻ കാർഡ്, ഡ്രൈവിങ്സൻസ് എന്നിവയും കണ്ടെടുത്തു. കൂടാതെ ഒരു കാറും ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളും പിടിച്ചെടുത്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ബിഎൻഎസ്, ഇമിഗ്രേഷൻ ആൻഡ് ഫോറിനേഴ്സ് ആക്സ് 2025 എന്നിവ പ്രകാരമാണ് അഞ്ചുപേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മൻവീറിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തിരുന്ന ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും സാധുവായ യാത്രാ രേഖകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഇമിഗ്രേഷൻ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നിയമപരമായി പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നേപ്പാൾ അതിർത്തിയിലെ റുപായ്ദേഹ പോസ്റ്റ് കടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇരുവരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിടിയിലായത്. അഭിനേതാവും ഖലിസ്ഥാൻ നേതാവുമായ ദീപ് സിന്ധു 2021ൽ രൂപീകരിച്ച സംഘടനയാണ് വാരിസ് പഞ്ചാബ് ഡേ.
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