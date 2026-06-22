നിരാലംബരുടെ വിശപ്പടക്കലില് തുടങ്ങി; അന്തിയുറങ്ങാന് 'കണ്ണത്തള്ളി'യൊരുക്കി, മാതൃകയായി ഉര്സുകാരന്
സമൂഹത്തില് ഒറ്റപ്പെടുന്നവരെ ചേര്ത്ത് പിടിക്കുന്നയൊരാള്. വിശപ്പടക്കാനും അന്തിയുറങ്ങാനും സുരക്ഷിതയിടമായി കണ്ണത്തള്ളി. മാതൃകയായി രാജന് ബാബുവും കുടുംബവും.
Published : June 22, 2026 at 2:02 PM IST
അമരാവതി: കാരുണ്യത്തിന്റെ ഉറവകള് വറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ സമകാലിക സമൂഹത്തില് ആരാരുമില്ലാത്തവര്ക്ക് അത്താണിയാകുന്ന ഒരാളുണ്ട്. കരുണ കാണിക്കാനും ചേര്ത്ത് നിര്ത്താനും സമ്പത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. മറിച്ച് മനസിലൊരിത്തിരി കരുണയുടെ അംശം മതിയെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് വാറങ്കലിലെ ഉർസു നിവാസിയായ കൊണ്ടമിഡി രാജൻ ബാബു.
വളരെ പരിമിതമായ സാമ്പത്തിക സ്രോതസുള്ള ഇടത്തരം കുടുംബത്തില് നിന്നുള്ള ഒരാളാണ് ബാബു. എന്നിട്ട് പോലും സമൂഹത്തില് നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ട് പോയവര്ക്ക് തണലാകുകയാണ്. 'കണ്ണത്തള്ളി' പേര് പോലെ തന്നെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരിടം. വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണമേകുന്ന, വീടും വീട്ടുകാരുമില്ലാത്തവര്ക്ക് സുരക്ഷയൊരുക്കുന്ന ഒരിടം. അതെ.... മക്കള് കൈവിട്ടവരെയും തെരുവുകളില് അലയുന്നവരെയുമെല്ലാം സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ പോലെ പരിചരിക്കുന്ന ഓള്ഡ് ഏജ് ഹോമാണിത്.
2025 മെയ് 7നാണ് ഉര്സുവിലെ ഒരു വാടക വീട്ടില് കണ്ണത്തള്ളിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. അന്നവിടെ അഭയാര്ഥികളായെത്തിയത് വെറും മൂന്ന് പേരായിരുന്നു. മാസങ്ങള് ഓരോന്നും കഴിയും തോറും അന്തേവാസികളുടെ എണ്ണവും കൂടി വന്നു. നിലവില് 22 പേരാണ് ബാബുവിന്റെ സംരക്ഷണ വലയത്തിലുള്ളത്. 1992ൽ യുണൈറ്റഡ് വാറങ്കൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് റൈസ് മില്ലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ച പ്രമുഖ അരി വ്യാപാരി രാമ ചന്ദ്രമൗലിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും അടക്കം താമസക്കാരില്പ്പെടുന്നു.
ആരംഭത്തില് തളര്ത്തിയെങ്കിലും കണ്ണത്തള്ളി വളര്ന്നു: തുടക്കത്തില് പലരും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ചെലവും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ബാബു തളര്ന്നില്ല. എന്നാലിപ്പോള് നിരവധി പേരാണ് കണ്ണത്തള്ളിക്ക് പിന്തുണയുമായെത്തുന്നത്. ചിലരാകട്ടെ ഇവിടേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫാൻ, റഫ്രിജറേറ്ററുകൾ, കസേരകൾ, മേശകൾ, കട്ടിലുകൾ തുടങ്ങിയവയും എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ചിലര് പതിവായി അരിയും പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും പോഷക സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളും എത്തിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ചില കുടുംബങ്ങളാകട്ടെ വിവാഹ വാര്ഷികങ്ങളും ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളും വീടുകളില് നടത്തുന്നതിന് പകരം കണ്ണത്തള്ളിയിലെ അന്തേവാസികള്ക്കൊപ്പം ആഘോഷിക്കും. ഇത് അവര്ക്ക് വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നും ബാബു പറയുന്നു. ഒരു മാസത്തില് കുറഞ്ഞത് പത്ത് ആഘോഷങ്ങളെങ്കിലും ഇത്തരത്തില് ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്.
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നിമിത്തമായത് കൊവിഡ് മഹാമാരി: കണ്ണത്തള്ളിയുടെ തുടക്കത്തിന് കാരണമായത് കൊവിഡ് കാലത്തെ വിവിധ കാഴ്ചകളായിരുന്നു. ദിവസ വേതനക്കാർ, ഭവനരഹിതർ, പ്രായമായവർ എന്നിവരുടെ പ്രയാസങ്ങളാണ് ഇതിന് പ്രചോദനമായത്. കൊവിഡ് കാലത്ത് ബാബു ഭാര്യയുടെ പിന്തുണയോടെ ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കി പട്ടിണി പാവങ്ങളുടെ വിശപ്പകറ്റിയിരുന്നു.
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും കടത്തിണ്ണയില് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരെ കണ്ടപ്പോള് അവര്ക്കൊരു സ്ഥിരം ഷെല്ട്ടര് വേണമെന്ന് തോന്നി. അങ്ങനെയാണ് കളളത്തണ്ണിക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 'മഹാമാരി കാലത്ത് നിരവധി പേരെ പരിപാലിക്കാന് സാധിച്ചു. അത് കണ്ണത്തള്ളി ഫൗണ്ടേഷന് സ്ഥാപിക്കാന് പ്രചോദനമായി. ഇന്ന് അവര്ക്കൊരു തണലാകാന് കഴിഞ്ഞതില് ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും' രാജന് ബാബു പറഞ്ഞു.
അർഥവത്തായ സാമൂഹിക മാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന കാരുണ്യമുള്ള ഹൃദയങ്ങളില് നിന്നാണ്. ഒരാളുടെ ദൃഢനിശ്ചയം നിരവധി ജീവിതങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകുന്നു. അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് രാജന് ബാബുവും കുടുംബവും അവരുടെ 'കണ്ണത്തള്ളി'യും.
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