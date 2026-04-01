വാര് ലോക്ക്ഡൗൺ വ്യാജം, ഏപ്രില് ഫൂള് ദിനത്തില് മുന്നറിയിപ്പുമായി കേന്ദ്രം
ഔദ്യോഗിക മുദ്രയും അശോകചക്രവുമെല്ലാം പതിപ്പിച്ച ആ രേഖ കണ്ടാൽ ആരും വിശ്വസിച്ചുപോകും. നാടും നഗരവും പരിഭ്രാന്തരായി. സന്ദേശം കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. എന്നാൽ ആ രേഖ മുഴുവനായി വായിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് അമളി മനസിലായത്
Published : April 1, 2026 at 4:48 PM IST
ലോകം മുഴുവൻ പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധവാർത്തകൾ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമേരിക്കയും ഇസ്രയേലും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം മുറുകുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ തെരുവുകളിലും വീടുകളിലും ഒരു പുതിയ ഭീതി പടർന്നു. രാജ്യത്ത് "വീണ്ടും ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ വരുമോ?" കൊവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞ് ആറ് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും, ലോക്ക്ഡൗൺ എന്ന വാക്ക് ഇന്നും ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഗൂഗിളിൽ ആളുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തെരഞ്ഞത് "ഇന്ത്യയിൽ വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ?" എന്നായിരുന്നു. പാർലമെൻ്റിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊവിഡ് കാലത്തെ പ്രതിസന്ധികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചതാണ് ഈ ചർച്ചകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഒരിടത്തും ലോക്ക്ഡൗണിനെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനുപിന്നാലെ, സോഷ്യൽ മീഡിയ വെറുതെയിരുന്നില്ല. പെട്ടെന്നാണ് വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒരു പിഡിഎഫ് (PDF) സന്ദേശം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.
"ഭാഗിക ലോക്ക്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച സർക്കാർ വിജ്ഞാപനം" എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ തലക്കെട്ട്. ഔദ്യോഗിക മുദ്രയും അശോകചക്രവുമെല്ലാം പതിപ്പിച്ച ആ രേഖ കണ്ടാൽ ആരും വിശ്വസിച്ചുപോകും. "അടിയന്തര സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്ത് ജനങ്ങൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ കഴിയണം" എന്നായിരുന്നു അതിലെ നിർദേശം. നാടും നഗരവും പരിഭ്രാന്തരായി. സന്ദേശം കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. എന്നാൽ ആ രേഖ മുഴുവനായി വായിച്ചവർക്ക് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിലെ അമളി മനസിലായത്. ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമോജിയോടൊപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരുന്നു "ഏപ്രിൽ ഫൂൾ!" അതൊരു വെറും തമാശ മാത്രമായിരുന്നു.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
എന്നാല്, കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടുപോകുമെന്ന് കണ്ടതോടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർദീപ് സിങ് പുരി തന്നെ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യയിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്താൻ യാതൊരു പദ്ധതിയുമില്ല. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ശാന്തരായിരിക്കണം. പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന ഇത്തരം പ്രവർത്തികൾ ദോഷകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കർശനമായി പറഞ്ഞു.
വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങള് നടത്തുന്നവര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗൺ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ അഭ്യൂഹങ്ങളും കേന്ദ്രം തള്ളി. "ഇത്തരമൊരു നിർദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലില്ലെന്ന് ഞാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത്തരം സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സംയമനം പാലിക്കുകയും ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പെരുമാറുകയും വേണം. പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന ഇത്തരം വ്യാജവാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ദോഷകരമാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം?
ഔദ്യോഗിക സർക്കാർ വെബ്സൈറ്റുകളോ വാർത്താ ഏജൻസികളോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പി.ഐ.ബി (PIB) ഫാക്ട് ചെക്ക് യൂണിറ്റ് ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാറുണ്ട്. ഒരു സന്ദേശം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അതിൻ്റെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
പണി പാളും, കടുത്ത ജയില് ശിക്ഷ
ഇന്ത്യയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വ്യാജവാർത്തകളും പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണ്. ഇതിനായി പ്രധാനമായും ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത, ഐടി ആക്ട് എന്നിവ പ്രകാരമാണ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.
- ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS) - സെക്ഷൻ 353 (1): മുൻപ് ഐപിസി 505 പ്രകാരം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ വകുപ്പ് അനുസരിച്ച്, പൊതുജനങ്ങളിൽ ഭീതിയോ പരിഭ്രാന്തിയോ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ 3 വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ലഭിക്കാം.
- ഐടി ആക്ട് (IT Act 2000) - സെക്ഷൻ 66D: കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ആൾമാറാട്ടം നടത്തുന്നതിനോ വഞ്ചിക്കുന്നതിനോ (ഉദാഹരണത്തിന് സർക്കാർ മുദ്രകൾ വ്യാജമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്) 3 വർഷം വരെ തടവും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയും ലഭിക്കാം.
- ദുരന്തനിവാരണ നിയമം - സെക്ഷൻ 54: ലോക്ക്ഡൗൺ പോലുള്ള അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യാജ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകി ജനങ്ങളെ പരിഭ്രാന്തരാക്കിയാൽ ഒരു വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ ലഭിക്കും.
- ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻമാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തം: ഒരു വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ തടയാൻ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻമാർക്കെതിരെയും നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കാൻ പൊലീസിന് അധികാരമുണ്ട്.
