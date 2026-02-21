ദീര്ഘമായ കാത്തിരിപ്പ്, ചര്ച്ചകള്ക്കായി കാക്കുന്നു, ഡിഎംകെ സമിതി രൂപീകരണത്തില് പ്രതികരിച്ച് കോണ്ഗ്രസ്
ഹൈക്കമാന്ഡ് നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം തമിഴ്നാട്ടില് ഡിഎംകെയുമായി ചര്ച്ച നടത്തുമെന്നും കൂടുതല് സീറ്റുകളും അധികാരം പങ്കിടലും ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ്
Published : February 21, 2026 at 8:36 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളം ഒരുങ്ങിയിട്ടും തമിഴ്നാട്ടില് ഡിഎംകെയുമായുള്ള സഖ്യ ചര്ച്ചകള് എങ്ങുമെത്താത്തതില് ആശങ്കയിലായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസ്. എന്നാല് സഖ്യകക്ഷികളുമായി സീറ്റ് ചര്ച്ചകള്ക്കായി ഡിഎംകെ ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചതായുള്ള അറിയിപ്പ് കോണ്ഗ്രസിന് ആശ്വാസമായി. ചര്ച്ചകള്ക്കായി കാക്കുകയാണെന്നും കോണ്ഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി.
നേരത്തെ ഇത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് തങ്ങള് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. ഞങ്ങള് ചര്ച്ചകള്ക്കായി കാക്കുകയാണെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ എഐസിസി ചുമതലയുള്ള ഗിരീഷ് ചോദന്കര് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സഖ്യകക്ഷികളുമായി സീറ്റ് പങ്കിടല് ചര്ച്ചകള്ക്കായി മുതിര്ന്ന നേതാവ് ടി ആര് ബാലുവിന്റെ നേതൃത്വത്തില് ഒരു സമിതി രൂപീകരിച്ചെന്ന ഡിഎംകെയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ആയിരുന്നു ഈ പ്രതികരണം.
തമിഴ്നാട്ടിലെ 234 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിലിലാകും നടക്കുക. നേരത്തെ ചോദന്കര് നേതൃത്വം നല്കിയ അഞ്ചംഗ കോണ്ഗ്രസ് സംഘം ഡിഎംകെയുമായി സീറ്റ് പങ്കിടല് സംബന്ധിച്ച ചര്ച്ചകള് നടത്തിയിരുന്നു. ഡിസംബര് മൂന്നിന് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനുമായാണ് സംഘം ചര്ച്ച നടത്തിയത്. എണ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് ഡിഎംകെ തങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തില് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ചോദന്കര് പറഞ്ഞു.
ഡിസംബര് മൂന്നിന് നടന്ന ചര്ച്ചയില് രണ്ട് സുപ്രധാന ആവശ്യങ്ങളാണ് കോണ്ഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. 25 ലേറെ സീറ്റുകള് നല്കണമെന്നും വിവിധതലങ്ങളില് അധികാരം പങ്കിടണമെന്നുമുള്ള ആവശ്യങ്ങളാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചത്. സീറ്റ് പങ്കിടല് സംബന്ധിച്ച് തനിക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് അധികാരം പങ്കിടാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നു.
കേന്ദ്രത്തില് നേരത്തെ യുപിഎ സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോള് ഡിഎംകെയുമായി അധികാരം പങ്കിട്ടിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തും സമാനമായ സംവിധാനം വേണമെന്നായിരുന്നു കോണ്ഗ്രസിന്റെ ആവശ്യം. ഇതുവരെ തങ്ങള്ക്ക് ഡിഎംകെയുടെ സമിതിയില് നിന്ന് അറിയിപ്പുകളൊന്നു ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും എന്നാല് ഉടന് ചര്ച്ചകളുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും കോണ്ഗ്രസ് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ചെറു കക്ഷികളുമായാകും ചര്ച്ചയെന്നും പിന്നീടേ കോണ്ഗ്രസുമായി ചര്ച്ച ഉണ്ടാകൂ എന്നും അവര് സൂചിപ്പിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടില് അധികാരം പങ്കിടാതെ രണ്ട് ദശകമായി കോണ്ഗ്രസ് ഡിഎംകെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 2026ല് കുറച്ച് കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ധാരണ ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും കോണ്ഗ്രസ് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു.
2021ല് കോണ്ഗ്രസ് 25 സീറ്റില് മത്സരിക്കുകയും 19ല് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇക്കുറി 35 മുതല് 40 വരെ എന്നതാണ് ആവശ്യം. തങ്ങള് 125 സീറ്റുകളില് ഒരു വര്ഷമായി പ്രവര്ത്തങ്ങള് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും കോണ്ഗ്രസ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
"കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു. സംഘടനയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, തൊഴിലാളികളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്. സഖ്യ ചർച്ചകളെക്കുറിച്ച് അവർ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമൊന്നും ലഭിച്ചില്ല. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ മാത്രമല്ല, പഞ്ചായത്ത്, ബ്ലോക്ക് തലത്തിലും അധികാരം പങ്കിടാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു," തമിഴ്നാടിന്റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി സൂരജ് ഹെഗ്ഡെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഇരു പാർട്ടികളുടെയും ഭാരവാഹികൾക്കിടയിൽ ചൂടേറിയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായി, ലോക്സഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി സഖ്യ വിഷയങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള ചുമതല സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും സംസ്ഥാന നേതാക്കളോട് സ്വയം പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.
പ്രധാന സഖ്യകക്ഷിയായ ഡിഎംകെ ഒരു സഖ്യ പാനൽ രൂപീകരിച്ചത് ഒരു നല്ല തീരുമാനമാണെന്ന് എഐസിസി ഭാരവാഹി ചെല്ല കുമാർ പറയുന്നു. പഴയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനുപകരം മുന്നോട്ട് നോക്കേണ്ട സമയമാണിത്.
"ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ വിജയം പരസ്പര ധാരണയെയും സൗഹാർദ്ദപരമായ ബന്ധങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. നാമെല്ലാവരും സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം. തീർച്ചയായും, കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ ആഗ്രഹം ശക്തമായി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുകയും വേണം," ചെല്ല കുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"കോൺഗ്രസ് ബഹുജനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഒരു പാർട്ടിയാണ്, പൊതുജന പിന്തുണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കോൺഗ്രസിന് വ്യാപകമായ പിന്തുണയുണ്ട്. കോൺഗ്രസുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്ന ഏതൊരു പാർട്ടിക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുൻതൂക്കം ലഭിക്കും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ട കാര്യം," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അധികാരം പങ്കിടലിന്റെ സ്വഭാവം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്ന് എഐസിസി ഭാരവാഹി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പനീർശെൽവവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിനും തമ്മിലുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയെ എഐസിസി ഭാരവാഹി സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഭരണ സഖ്യത്തിന് മറ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്ന് അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഡിഎംഡികെ ഡിഎംകെയുമായി കൈകോർക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് ഊഹിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ കോൺഗ്രസിന്റെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
"ഭരണ സഖ്യത്തിലേക്കുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏതൊരു അംഗത്വവും പിന്തുണയും സ്വാഗതാർഹമാണ്. ഇത് പൊതുജനങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കാണിക്കുന്നു. ഡിഎംഡികെ സഖ്യത്തിൽ ചേരുന്നത് ഭരണകക്ഷിക്ക് നല്ലതാണ്, അവർക്ക് സീറ്റുകൾ ലഭിക്കും. അവരുടെ പ്രവേശനം ഞങ്ങളിൽ ഒരു സ്വാധീനവും ഉണ്ടാക്കില്ല," ചെല്ല കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഹൈക്കമാൻഡിലെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് പാനൽ കൂടിയാലോചനകളിൽ ചേരുമെന്ന് എഐസിസി ഭാരവാഹി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കോൺഗ്രസും ഡിഎംകെ സംസ്ഥാന നേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള ചൂടേറിയ വാഗ്വാദങ്ങൾക്കിടയിൽ, കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗം നടനും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായ വിജയ്യുടെ ടിവികെയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, എന്നാൽ പഴയ പാർട്ടി നിലവിലുള്ള സ്ഥിതി നിലനിർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പാർട്ടി വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.