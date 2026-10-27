വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പറിന് 'യുഎസ് ടച്ച്'; ബ്രേക്കിങ് മുതൽ വാതിൽ വരെ വാബ്ടെക്കിന്, 839 കോടിയുടെ കരാർ
അത്യാധുനിക ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ, വാതിലുകൾ, ഗാംഗ്വേ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ വാബ്ടെക് ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വിതരണം ചെയ്യും.
By PTI
Published : October 27, 2026 at 8:05 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾക്കായി നിർണായകമായ സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വൻകിട കരാർ യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള പ്രമുഖ റെയിൽ സാങ്കേതികവിദ്യാ കമ്പനിയായ 'വാബ്ടെക്'ന് നൽകി ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ. ഏകദേശം 94 മില്യൺ ഡോളർ (ഏകദേശം 839 കോടി രൂപ) മൂല്യമുള്ളതാണ് ഈ കരാർ.
ട്രെയിനുകളുടെ അത്യാധുനിക ബ്രേക്കിങ് സിസ്റ്റം, അത്യാധുനിക വാതിലുകൾ, കോച്ചുകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഗാങ്വേകൾ എന്നിവയാണ് വാബ്ടെക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. ചെന്നൈയിലെ ഇന്റഗ്രൽ കോച്ച് ഫാക്ടറി നിർമിക്കുന്ന 24 കോച്ചുകളുള്ള വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളിലേക്കാണ് വാബ്ടെക് ഈ സുപ്രധാന സാമഗ്രികൾ കൈമാറുന്നത്. ഈ സുരക്ഷാ-സാങ്കേതിക സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ട്രെയിനുകളുടെ പ്രവർത്തനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും, അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ സങ്കീർണത കുറയ്ക്കാനും, യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയെ സഹായിക്കുമെന്ന് വാബ്ടെക് ചൊവ്വാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.
ദീർഘദൂര രാത്രികാല യാത്രകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് 24 കോച്ചുകൾ വീതമുള്ള 50 വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകളാണ് ഐസിഎഫ് ചെന്നൈ നിർമിക്കുന്നത്. ഇവയുടെ ഡിസൈൻ ഈ വർഷം നവംബർ പത്തോടെ പൂർത്തിയാകുമെന്നും പ്രോട്ടോടൈപ്പ് ട്രെയിൻ 2027 മെയ്-ജൂൺ മാസത്തോടെ സജ്ജമാകുമെന്നുമാണ് റെയിൽവേ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ വാബ്ടെക്കിനുള്ള പ്രതിബദ്ധതയെ ഈ കരാറുകൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നുവെന്ന് വാബ്ടെക് ട്രാൻസിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് പാസ്കൽ ഷ്വൈറ്റ്സർ പറഞ്ഞു. 'ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കരുത്തും പ്രാദേശിക ഉൽപാദന ശേഷിയും വലിയ തോതിലുള്ള റെയിൽ പദ്ധതികളുടെ കർശനമായ ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവുമാണ് ഞങ്ങളുടെ വിജയത്തിന് കാരണം. ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള ഈ സംവിധാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് എത്തിക്കുന്നതിനും, ഇന്ത്യയിൽ അടുത്ത തലമുറ സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ യാത്രകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പിന്തുണ നൽകുന്നതിനും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു,' അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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നേരത്തെ, 2024 ഡിസംബർ 17-ന്, 50 ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ ഉപകരണങ്ങൾക്കായി റെയിൽവേ മന്ത്രാലയം 'മേധ', 'ആൽസ്റ്റോം' എന്നീ രണ്ട് കമ്പനികൾക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിരുന്നു. ഇതിൽ 33 ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾക്കുള്ള പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ മേധയും, ബാക്കിയുള്ള 17 എണ്ണത്തിനുള്ളവ ആൽസ്റ്റോമും വിതരണം ചെയ്യും. 2023-24 കാലയളവിൽ, ഐസിഎഫ് ചെന്നൈയും ഭാരത് എർത്ത് മൂവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡും ചേർന്ന് 16 കോച്ചുകളുള്ള പത്ത് വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കുമെന്ന് മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
ഇതിനൊപ്പം, 24 കോച്ചുകളുള്ള 50 വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾ ഐസിഎഫ് ചെന്നൈ നിർമിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചിരുന്നു. മന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ച 16 കോച്ചുകളുള്ള പത്ത് ട്രെയിൻ സെറ്റുകളിൽ, ഒരു ജോടി ട്രെയിനുകൾ 2026 ജനുവരിയിൽ ഹൗറ-കാമാഖ്യ റൂട്ടിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു. ഡൽഹി-വാരാണസി, മുംബൈ-ബെംഗളൂരു റൂട്ടുകളിൽ സർവീസ് തുടങ്ങാനായി രണ്ട് ജോടി ട്രെയിനുകൾ കൂടി തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവ ബിഇഎംഎല്ലിൽ വിവിധ നിർമാണ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്.
24 കോച്ചുകളുള്ള 50 ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾക്കും 16 കോച്ചുകളുള്ള 10 ട്രെയിൻ സെറ്റുകൾക്കും പുറമെ, 'റെയിൽ വികാസ് നിഗം ലിമിറ്റഡും' റഷ്യൻ കമ്പനിയായ 'ട്രാൻസ്മാഷ്ഹോൾഡിങ്ങും' ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച 'കൈനെറ്റ് റെയിൽവേ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ്' എന്ന സംയുക്ത സംരംഭം, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറാത്ത്വാഡയിലുള്ള തങ്ങളുടെ ഫാക്ടറിയിൽ 16 കോച്ചുകളുള്ള 120 വന്ദേ ഭാരത് സ്ലീപ്പർ ട്രെയിനുകൾ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവ 2027 അവസാനത്തോടെ പൂർത്തിയാകും.
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