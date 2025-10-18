വംശനാശ ഭീഷണി; 95 ശതമാനത്തോളം കഴുകന്മാരും ഇല്ലാതായെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ഡൈക്ലോഫെനാക് എന്ന വെറ്റിനറി മരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗമാണ് കഴുകന്മാരുടെ വംശനാശത്തിന് കാരണമായത്. അഴുകിയ ശവശരീരങ്ങളിൽ വളരുന്ന റാബിസ്, ആന്ത്രാക്സ് വൈറസുകള് പടരുന്നത് തടയാൻ കഴുകന്മാർ സഹായിക്കുന്നു.
Published : October 18, 2025 at 2:07 PM IST
മുംബൈ: 'ശുചിത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകർ' എന്നറിയപ്പെടുന്ന കഴുകന്മാർ ഇപ്പോൾ വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. ചത്ത മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കഴിച്ച് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഇവ വഹിക്കുന്ന പങ്ക് ചെറുതല്ല. പല രോഗങ്ങള് പടരുന്നത് തടയാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
എന്നാൽ 2000 ത്തോടെ കഴുകന്മാർ വംശനാശത്തിൻ്റെ ഇരകളായി മാറി. ഡൈക്ലോഫെനാക് എന്ന വെറ്റിനറി മരുന്നാണ് പ്രധാനമായും ഇതിന് പിന്നിൽ എന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. കന്നുകാലികളിൽ വേദനയും വീക്കവും മാറാൻ ഈ മരുന്ന് സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.
ഇത് ഉപയോഗിച്ച മൃഗങ്ങളുടെ ശവശരീരങ്ങൾ കഴുകന്മാർ ഭക്ഷിച്ചതാണ് വിനയായി മാറിയത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഏകദേശം 95 ശതമാനം കഴുകന്മാരും ഇല്ലാതായി. മാരകമായ വൃക്ക തകരാറിന് ഡൈക്ലോഫെനാക് ഇടയാക്കാറുണ്ട്.
ശുചിത്വത്തിൻ്റെ സന്ദേശവാഹകർ
- കഴുകന്മാർ ശവം വേഗത്തിൽ കഴിക്കുന്നതിലൂടെ, അഴുകിയ ശവശരീരങ്ങളിൽ വളരുന്ന റാബിസ്, ആന്ത്രാക്സ് തുടങ്ങിയ പകർച്ചവ്യാധികൾ പടരുന്നത് തടയുന്നു.
- പ്രകൃതിയുടെ ജൈവ ശുചീകരണ വസ്തുക്കളായി ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, മറ്റ് മൃഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കാര്യക്ഷമമായി ഇവ ശവശരീരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നു. ഇവയെ കൂടാതെ നായ്ക്കളും മറ്റ് തോട്ടിപ്പണിക്കാരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നായ്ക്കളുടേയും മറ്റും അസിഡിറ്റി കുറഞ്ഞ ദഹനവ്യവസ്ഥ രോഗകാരികളെ നിർവീര്യമാക്കുന്നില്ല. ഇത് രോഗം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴുകന്മാരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള അഭാവം സ്വാഭാവിക സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തടസപ്പെടുത്തുന്നു. കാട്ടുനായ്ക്കളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് കാരണമാകുന്നു. പരിസ്ഥിതി അസന്തുലിതാവസ്ഥ, അമിതമായ രാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം എന്നിവയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെ മറ്റു കാരണങ്ങൾ.
കഴുകന്മാരുടെ സംരക്ഷണം ഇപ്പോൾ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. കഴുകന്മാർ അതിജീവിച്ചാൽ പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ റായ്ഗഡ്, രത്നഗിരി ജില്ലകളിൽ ധാരാളം കഴുകന്മാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാസല, സംഗമേശ്വർ, ദാപോളി പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ ഇവയുടെ കൂട്ടത്തെ കാണാൻ സാധിക്കാറുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇവ ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും മാത്രമായി ഒതുങ്ങി. കഴുകന്മാർ വെറുമൊരു പക്ഷിയല്ല, മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം കൂടിയാണ്. കഴുകന്മാർ പ്രകൃതിയുടെ ജൈവ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ദാതാക്കളുമാണ്.
കഴുകന്മാരുടെ വംശനാശം
മരുന്ന് മാത്രമല്ല വനനശീകരണം, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം, കാറ്റാടി മില്ലുകൾ, വൈദ്യുതി ലൈനുകൾ എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യ സ്രോതസുകളുടെ കുറവ് എന്നിവയും കഴുകന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാൻ കാരണമായി.
ഗ്രാമങ്ങളിലെ ചത്ത മൃഗങ്ങളെ ഉടനടി കുഴിച്ചിടുകയോ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് മൂലം കഴുകന്മാർ പ്രകൃതിദത്ത ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി. ഈ സാഹചര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ്, സീസ്കേപ്പ്, ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി (ബിഎൻഎച്ച്എസ്) പോലുള്ള സംഘടനകൾ കഴുകന്മാരുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രചാരണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.
കഴുകന്മാരുടെ സുരക്ഷിതമായ പ്രജനനത്തിനായി റായ്ഗഡ്, സത്താറ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചു. ഡൈക്ലോഫെനാകിന് പകരം സുരക്ഷിത മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കർഷകരെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. 2006-ൽ കേന്ദ്രം മൃഗങ്ങളിൽ ഡൈക്ലോഫെനാക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തിവച്ചു.
ഹരിയാന, അസം, മധ്യപ്രദേശ്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ 'കഴുകൻ സംരക്ഷണ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങൾ' സ്ഥാപിച്ചു. ഈ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ, കൃത്രിമ പ്രജനനത്തിലൂടെ കഴുകന്മാരെ വളർത്തി കാട്ടിലേക്ക് തിരികെ വിടുന്നു. റായ്ഗഡ്, സത്താറ, നാസിക്, ചന്ദ്രപൂർ ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോഴും ചെറിയ അളവിൽ കഴുകന്മാരെ കാണാം.
ചില ഗ്രാമങ്ങളിൽ ആളുകൾ സംയുക്തമായി 'കഴുകൻ സംരക്ഷണ മേഖലകൾ' സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, സ്ഥിതിഗതികൾ ഇപ്പോഴും ദുർബലമാണ്. ഇന്ന് കഴുകന്മാരെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ പ്രകൃതിയുടെ മുഴുവൻ ശുചിത്വ സംവിധാനവും തകരുമെന്നാണ് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്.
വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ സംഘടന പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സീസ്കേപ്പ് പ്രസിഡൻ്റ് പ്രേംസാഗർ മെസ്ട്രി പറഞ്ഞു. "അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും അവയുടെ കൂടുകളേയും സംരക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു," മെസ്ട്രി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ, ഈ ഉപയോഗപ്രദമായ പക്ഷി പുസ്തകങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളിലും മാത്രമായി അവശേഷിക്കുമെന്നും വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ALSO READ: ഹരിത പടക്കങ്ങളുടെ വില്പ്പന ആരംഭിച്ചു; നിയമ ലംഘനത്തിന് കര്ശന നടപടി, ഗ്രീന് ക്രാക്കേഴ്സ് തിരിച്ചറിയാം ഇങ്ങനെ