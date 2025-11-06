ETV Bharat / bharat

വോട്ട് ചോരി, പറഞ്ഞത് എല്ലാം സത്യം; രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ടർമാർ

വാർത്തസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ബിജെപിയെ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

Voters, Rahul Gandhi (ETV Bharat, ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 8:36 PM IST

ചണ്ഡീഗഡ്: വോട്ട് കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾക്ക് പിന്നാലെ ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ അനുകൂലിച്ച് വോട്ടർമാർ. വാർത്തസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം ബിജെപിയെ പരസ്യമായി കുറ്റപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

ഇന്നലെയാണ് (നവംബർ 5) കഴിഞ്ഞ ഹരിയാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വ്യാപക കള്ളവോട്ടുകള്‍ നടന്നുവെന്ന നിർണായക വിവരങ്ങള്‍ രാഹുൽ ഗാന്ധി പുറത്തുവിട്ടത്. 'വോട്ട് ചോരി' ആരോപണങ്ങളുടെ പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ബിജെപിയ്‌ക്കും ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ചത്.

വോട്ട് മോഷ്‌ടിച്ചോ?

രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി വോട്ടർമാർ എത്തിയത്. വാർത്തസമ്മേളനത്തിന് ഇടയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ചില വോട്ടർമാരുടെ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൽ മക്രോള ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള പിങ്കിയുടെ വോട്ടർ കാർഡും കാണിച്ചിരുന്നു. തൻ്റെ വോട്ടിങ് കാർഡിൽ ഒരു തെറ്റുണ്ടെന്നും അതിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടായായിരുന്നുവെന്നും പിങ്കി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ താൻ വോട്ട് ചെയ്‌തുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഹുൽ ഗാന്ധി തൻ്റെ പ്രസംഗത്തിൽ മാലിക്‌പൂർ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് വോട്ടർമാരായ അജയ്, അഞ്ജലി ത്യാഗി എന്നിവരെയും കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരുന്നു. ലോക്‌സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്‌തു. പക്ഷേ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ റദ്ദാക്കിയെന്ന് അജയ് ത്യാഗി പറഞ്ഞു. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് കരുതി. അതിനാൽ മകൻ്റെ വോട്ട് വ്യാജമായി റദ്ദാക്കിയെന്നും അജയ് ത്യാഗി ആരോപിച്ചു.

റായ് നിയമസഭാ സീറ്റിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വെറും 3,000 വോട്ടുകൾക്കാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഈ തോൽവി വോട്ട് മോഷണം മൂലമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ജയ് ഭഗവാൻ ആരോപിച്ചു. തങ്ങളുടെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ സത്യമാണ്. തങ്ങൾ ഈ വിഷയം കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോകും. ഹരിയാനയിലെ ബിജെപി സർക്കാർ വോട്ട് മോഷണത്തിലൂടെയാണ് രൂപീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാഹുൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച്

ഹരിയാനയില്‍ 25 ലക്ഷം കള്ള വോട്ടുകളുണ്ട്. അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വോട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 93,174 തെറ്റായ വിലാസങ്ങളും 19 ലക്ഷത്തിൽ അധികം ബൾക്ക് വോട്ടുകളുമായിരുന്നു. എട്ടിൽ ഒന്ന് വോട്ടുകൾ ഹരിയാനയിൽ വ്യാജമാണെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തെളിവുകളും സാക്ഷി മൊഴികളും അടക്കമാണ് അദ്ദേഹം പ്രസ്‌താവന നടത്തിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് "ഹൈഡ്രജൻ ബോംബ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന 'എച്ച്' ഫയൽസിൻ്റെ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങളാണ് വാര്‍ത്താസമ്മേളനം നടത്തി രാഹുല്‍ പുറത്ത് വിട്ടത്.

