ഇക്കുറി ഇവിടെ ഏഴ് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരുന്നത്. കേന്ദ്ര പൊലീസ് സേനയെ വന്‍ തോതില്‍ ഇവിടെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു.

An elderly man casts his vote at a polling booth in Bhimbandh (ETV bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 6, 2025 at 8:40 PM IST

2 Min Read
മുന്‍ഗര്‍: രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടിന് ശേഷം മുന്‍ഗര്‍ ജില്ലയിലെ നക്‌സല്‍ ബാധിത മേഖലയായ ഭിംബന്ദില്‍ പോളിങില്‍ വന്‍ ജനപങ്കാളിത്തം. ഇരുപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിന്‍റെ എല്ലാ ആകാംഷയും അവരുടെ മുഖങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്നു.

ഏഴു പൊലീസുകാരെയും പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സി സുരേന്ദ്രബാബുവിനെയും വധിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് 2005ല്‍ ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി. പിന്നീട് ഇതുവരെ ഇവിടെ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടേയില്ല.

എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഇവിടെ ഏഴ് പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ തുറന്നു. കനത്ത സുരക്ഷാ സന്നാഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നത്. വലിയ തോതില്‍ കേന്ദ്ര പൊലീസ് സേനയെ അവിടെ വിന്യസിച്ചിരുന്നു. സംഘര്‍ഷ സാധ്യത പരിഗണിച്ച് പതിനാറ് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ഗെഹട്ട്, ഗംഗ്‌ത എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് പോളിങ് സ്റ്റേഷനുകള്‍ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് വോട്ടര്‍മാരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. മാവോയിസ്റ്റുകളെ പേടിച്ച് വേണമായിരുന്നു അതീവ ദുര്‍ഘടമായ ഇടങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് ഗംഗ്‌തയിലെ പോളിങ് കേന്ദ്രത്തിലെത്താന്‍.

പക്ഷേ പോളിങ് കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വോട്ടര്‍മാരുടെ നീണ്ട നിര ദൃശ്യമായിരുന്നു.

വനംവകുപ്പിന്‍റെ വിശ്രമ മന്ദിരത്തില്‍ സജ്ജീകരിച്ച 310ാനം നമ്പര്‍ 170 സ്‌ത്രീകളടക്കം 374 വോട്ടര്‍മാര്‍ തങ്ങളുടെ വോട്ടവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. ഇത്തരമൊരു അവസരം ഒരുക്കിയതിന് സര്‍ക്കാരിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനും 81കാരനായ വിഷ്‌ണുദേവ് സിങ് നന്ദി അറിയിച്ചു.

മേഖലയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് സമാധാനപരമായിരുന്നുവെന്ന് സെക്‌ടര്‍ മജിസ്ട്രേറ്റ് അശോക് കുമാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്‌തു. ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ മേഖലയില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നാട്ടുകാര്‍ വളരെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് വോട്ടെടുപ്പില്‍ പങ്കാളികളായത്. കേന്ദ്ര സേനകളെ പ്രദേശത്ത് വിന്യസിച്ചിരുന്നു. നിരന്തരം പട്രോളിങും ഉണ്ടായിരുന്നു.

വോട്ടര്‍മാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉറപ്പാക്കാന്‍ ഭരണകൂടം അക്ഷീണം പരിശ്രമിച്ചുവെന്നും ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ വ്യക്തമാക്കി. യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിങ്ങള്‍ക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചതായി ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എഎന്‍ഐയോട് പറഞ്ഞു. വോട്ടര്‍മാരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കാനായി ബോധവത്ക്കരണ പരിപാടികളും സംഘടിപ്പിച്ചു.

ഭിംബന്ദ് മേഖലയില്‍ ഭയരഹിത വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നതായി സിആര്‍പിഎഫ് ഡിഐജി സന്ദീപ് സിങ് പറഞ്ഞു. എണ്‍പത് ശതമാനം പേര്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.

മേഖലയില്‍ സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന പൊലീസ് സേനകള്‍ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഇവര്‍ ധാരാളം ഓപ്പറേഷനുകള്‍ നടത്തിയാണ് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

അവസാനം ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയില്‍ പങ്കാളിയാകാന്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് സാധിച്ചതില്‍ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കന്നി വോട്ടറായ പതിനെട്ടുകാരന്‍ ബാദല്‍ പ്രതാപ് പറഞ്ഞു. ഇരുപത് വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പോളിങ് ബൂത്തുകള്‍ മടങ്ങി വന്നതിലൂടെ ജനാധിപത്യം ശക്തിപ്പെടുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് പ്രാദേശിക വികസനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള അവസരങ്ങള്‍ തുറക്കുക കൂടിയാണെന്നും മറ്റൊരു ഗ്രാമവാസിയായ ദില്‍കുഷ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

